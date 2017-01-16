Работа с рекламодателями важная часть в борьбе с пиратством, – лондонская полиция

11 января сотрудники Отдела полиции по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (PIPCU) лондонского Сити посетили организации, которые размещали свою рекламу на интернет-ресурсах, уличённых в пиратской деятельности.

Сотрудники отдела посетили восемь организаций, в числе которых – известные бренды, рекламные агентства и сети, в рамках межведомственного проекта, известного как Operation Creative, связанного с проведением полицией совместно с рекламной и креативной отраслью работы, направленной на пресечение деятельности интернет-ресурсов, связанных с цифровым пиратством.

Инициатива, запущенная в 2013 году, включает несколько тактических шагов, среди которых – внесение пиратских сайтов в Список сайтов-нарушителей (IWL), который затем распространяется среди рекламодателей, агентств и прочих подобных компаний, дабы те могли приостановить размещение рекламы на подобных, нарушающих закон, ресурсах. Борьба с размещением рекламы на пиратских сайтах – важная часть программы Operation Creative, поскольку сайты, связанные с цифровым пиратством, обычно получают немалые доходы от рекламы.

В ходе визитов, представители восьми посещённых компаний были проинформированы о том, что они оказались вовлечены в размещение рекламы на сайтах, нарушающих законодательство об авторских правах. В итоге все эти организации высказали желание оказать поддержку Operation Creative и обязались подписаться на получение свежих данных из IWL, что позволит им избегать размещения рекламы своих брендов и клиентов на каком-либо из 1 232 сайтов, внесённых в IWL.

С момента запуска, инициатива Operation Creative помогла разрушить заработок на рекламе многим пиратским сайтам по всему миру и привела к существенному (на 73%) снижению количества рекламы, размещаемой крупнейшими британскими рекламодателями на сайтах, вовлечённых в цифровое пиратство.

«Инициатива Operation Creative является ключевым фактором для прекращения финансирования сайтов, вовлечённым в цифровое пиратство, – заявил руководитель Operation Creative констебль Стивен Сэлвэй. – Нам важно решить эту проблему, и не только ради брендов и деловой репутации, но также ради потребителей. Когда на подобных сайтах появляется реклама от известных брендов, это в какой-то мере легитимизирует их деятельность. Сотрудничество с отраслью с целью препятствования размещения рекламы известных брендов на пиратских позволит нам помочь потребителям понять, что эти сайты не являются ни легальными, ни официальными».

«FACT гордится своим сотрудничеством с Operation Creative и делает всё возможное для того, чтобы поддержать PIPCU в вопросах повышения осведомлённости о данной инициативе брендов и рекламного сообщества, – говорит генеральный директор FACT Кайрон Шарп. – Список IWL от PIPCU является первым в своём роде и это великолепный инструмент, дающий бизнесу возможность защищать свою репутацию, гарантирующий, что реклама уважаемых компаний не будет появляться на пиратских сайтах. Потребители должны знать, не только о том, что злоумышленники, стоящие за этими сайтами получают огромные деньги от рекламы, но и о том, что простое посещение этих сайтов чревато возможностью подхватить вирус, зловредную программу или стать жертвой жульничества».