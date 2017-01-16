16 января со спутников Amos-2 (4 гр.з.д.) и AzerSpace-1 (46 гр.в.д.) начал вещание украинский региональный канал ОТБ «Галичина».

ОТБ «Галичина» – Ивано-Франковское областное телевидение – с января доступен зрителям спутникового телевидения на всей территории Украины.

ОТБ «Галичина» осуществляет круглосуточное вещание. Доля программ собственного производства – 12 часов в сутки; вещание осуществляется исключительно на украинском языке.

Телекомпания «Галичина» с 30 ноября 1991 года является одним из ведущих средств массовой информации Прикарпатья, с первого дня своего создания работает как народное телевидение.

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Кроме спутникового, ОТБ «Галичина» осуществляет вещание в аналоговой и цифровой сети эфирного телевидения на территории Ивано-Франковской области. Канал также доступен абонентам нескольких местных провайдеров кабельного телевидения. У ОТБ «Галичина» также имеется канал на YouTube.

Параметры вещания телеканала ОТБ «Галичина»

Спутник Amos-2 (4 гр.з.д.)

Частота – 10842 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 30000 Мбит/сек, FEC–7/8, DVB-S/QPSK Спутник AzerSpace-1 (46 гр.в.д.)

Частота – 10974 МГц, поляризация вертикальная, символьная скорость 30000 Мбит/сек, FEC–5/6, DVB-S/QPSK