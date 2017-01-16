Опубликована «Белая книга» по технологии LTE Broadcast

Альянс LTE Broadcast Alliance и Innovation Observatory представили «Белую книгу» по LTE Broadcast (LTE-B) устройствам и требованиям к использованию данных устройств, которые, по мнению представителей организаций, должны помочь производителям различных устройств выработать свод функций и возможностей для LTE-B совместимых устройств, поставляемых на рынок.

Изданная при поддержке Telstra и EE, «Белая книга» должна показать, почему операторы, поставщики контента, производители гаджетов и прочие партнёры должны работать совместно, рассматривая услуги на основе LTE-B как целостную систему, а не набор отдельных элементов в цепочке формирования стоимости.

По словам Майка Райта, управляющего директора отдела сетей в группе Telstra, «Белая книга» продемонстрировала важность отраслевого сотрудничества в секторе LTE-B с целью предоставления правильных решений бизнесу и потребителям. Она показывает, насколько огромен рыночный потенциал LTE-Broadcast. Возможность передачи популярного контента или контента по запросу в одном потоке данных освободит сеть оператора и поможет ему предоставлять пользователям наилучшее качество обслуживания. LTE Broadcast Alliance принадлежит ключевая роль в создании для операторов, поставщиков и прочих партнёров стимулов для сотрудничества ради развития рынка».

Райт говорит, что «Белая книга» также даёт представление о ключевых технических требованиях и вопросах, с которыми сталкивается производитель LTE-B гаджетов, включая необходимость для производителей телефонов встраивать поддержку функций LTE-B как стандарт во все новые устройства, а также план представлять новые ключевые функции, такие как MOOD (многоадресная операция по запросу) и непрерывность сессии для гарантирования лучшего восприятия услуги.

Мэтт Стэгг, возглавляющий в EE отдел видео-стратегий, говорит: «Альянс развивается, к нему подключаются новые компании с новыми приложениями, а наш первый Форум для членов, который пройдёт в феврале 2017 года в рамках Всемирного мобильного съезда в Барселоне, станет ещё одним поводом для того, чтобы узнать больше о возможностях экосистемы. Мы видим глобальный интерес в долгосрочной перспективе к конвергенции фиксированных, мобильных сетей и сетей вещания (DTT) для нужд медиа и развлечений в рамках будущего 5G, и мы активно вовлечены в работу групп, изучающих эти возможности».

Альянс был основан в апреле 2016 года компаниями Verizon, kt, Telstra и EE. Затем к нему подключались новые члены – производители гаджетов и операторы мобильной связи – Ericsson, Expway, HKT, CSL Mobile, Huawei, NETGEAR, Nokia, Smartfren, TIM и Turkcell. Недавно к Альянсу также примкнули компании Quickplay и DTG.

В Telstra и EE отмечают, что сегодня LTE-B Alliance представляет интересы более 370 миллионов подписчиков услуг мобильной связи по всему миру.

«Белая книга», подготовленная Telstra и EE, доступна на нашем сайте (PDF, англ.яз).

Напомним, аналитики рекомендовали сотовым операторам начать внедрение технологии LTE Broadcast уже сейчас.