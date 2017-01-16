Консалтинговая фирма Strategy Analytics порекомендовала мобильным операторам – в частности, тем, которые владеют многоэкранными активами и амбициями обеспечивать своим пользователям грандиозные впечатления от мобильного видео и данных, более агрессивно внедрять eMBMS либо LTE Broadcast.

В своём докладе «Операторам пришло время внедрять LTE Broadcast», фирма предполагает, что доступ к услугам мобильного телевидения, и в частности – живой трансляции с места событий – в мобильных сетях будет лишь увеличиваться в будущем, поскольку конкуренция ведёт к предоставлению пользователям 4G-связи больших пакетов данных. Для удовлетворения растущего спроса на мобильное видео при сохранении одинаковой производительности для всех пользователей операторам придётся внедрять технологию LTE Broadcast, обеспечив поддержку от производителей смартфонов, в частности – фирмы Apple.

Отношение рынка к LTE Broadcast изменилось от оптимизма к настороженности за последние два года. Ни один из мобильных операторов не запустил на коммерческом уровне услугу LTE Broadcast с 2015 года, когда это сделала компания Verizon Wireless. В Strategy Analytics называют два главных препятствия, сдерживающие активное развитие LTE Broadcast: отсутствие надёжной модели монетизации и слабая поддержка со стороны производителей мобильных устройств.

«Несмотря на то, что технология LTE Broadcast – это лучший инструмент для одновременной доставки одного и того же контента множеству пользователей с использованием вещательных каналов, а стало быть, является идеальным для освещения живых мероприятий, к примеру – спортивных соревнований или концертов, сама по себе возможность живой передачи видео не является достаточным условием для того, чтобы люди платили за эту услугу, – говорит аналитик Wireless Media Strategies Вей Ши. – Впрочем, средства, сэкономленные за счёт разгрузки трафика, генерируемого главным образом за счёт потребления мобильного видео, как в одноадресных, так и в многоадресных сетях, оправдывает ограниченные инвестиции операторов в модернизацию сети. Помимо включения технологии LTE Broadcast в портфель предложений операторов, существуют также возможности использования технологии, не связанные с передачей живого видео, в частности – обновление программного обеспечения, пакетное распространение общественно значимой информации и дополнение наземного вещания».

Из 26 000 моделей, отслеживаемых SpecTRAX от Strategy Analytics, более 1000 использует eMBMS совместимые чипсеты, однако лишь немногие устройства поставляются с этой функцией. Ни одна из моделей iPhone, на долю которых приходится 15% всех имеющихся на руках смартфонов, не поддерживает eMBMS. Создание и развитие альянса LTE Broadcast Alliance стало положительным знаком для отрасли, возглавляемой группой ведущих операторов и технологических компаний, активно решающих вопросы поддержки устройств, отмечают в фирме.

«Ведущие производители мобильных устройств не торопятся снабдить большую часть своих телефонов и планшетов функцией LTE Broadcast, и в наибольшей степени это касается iPhone и iPad от компании Apple, – добавляет директор Wireless Media Strategies Нитеш Пател. – Одной из основных своих задач Альянс видит убеждение производителей мобильных устройств обеспечить поддержку технологии LTE Broadcast. Для операторов крайне важно взять на себя инициативу и сломать порочный круг «нет бизнеса – нет устройств, нет устройств – нет бизнеса». Относясь более серьёзно к вопросу внедрения технологии LTE Broadcast, операторы смогут послать ясный сигнал производителям гаджетов, в частности – компании Apple, о том, что пришло время внедрять данную функцию в широкую линейку своих продуктов».