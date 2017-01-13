Способны ли передатчики 3G заглушить Wi-Fi? Как развивается противостояние между провайдерами и медиагруппами? Готова ли Украина к внедрению 4G-связи? Когда будет завершено реформирование общественного вещания? Об этом и многом другом читайте в 79-ом выпуске рубрики «Weekend Reading».

3G против Wi-Fi. Новое поколение связи глушит мелкие сети

Глава Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко уведомил Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРСИ) о том, что новые передатчики 3G, которые сейчас повсеместно устанавливают мобильные операторы, заглушают Wi-Fi. Речь идет о передатчиках небольших операторов, которые имеют лицензии в диапазоне 2,4 ГГц и предоставляют услуги беспроводного радиодоступа в интернет, пишет издание ЛИГАБизнесИнформ.

«ВОЛЯ» vs игроки рынка радиодоступа: чьи интересы «ближе к телу» НКРСИ?

Звонки разгневанных абонентов с требованием «что-то сделать со скоростью, а то интернет лежит». Горы заявок в УГЦР от Wi-Fi операторов на устранение радиопомех, созданных нелегальными РЭС конкурентов. Перегруженные диапазоны 2.4 и 5.2 ГГц. Все возрастающее число пиратов в радиодоступе. Отток клиентов к нелегалам, выставляющим более низкие тарифы. Такова «перспективная» ситуация на рынке широкополосного радиодоступа для его легальных игроков, пишет издание Internetua.

Снежный телеком: как развивается противостояние провайдеров и медиагрупп

Телеканалы получили право требовать плату за трансляцию. Некоторые из провайдеров ударились в крайние меры: от отключения каналов до пиратства, – говорится в материале журналистов «Forbes Украина».

Самые громкие обыски 2016 года: Как интернет, телеком и IT пережили «маски-шоу»

Украинский бизнес уже привык к внезапным визитам правоохранителей, во время которых изымаются сервера и повреждается дорогостоящее оборудование. Такие визиты в народе давно называют «маски-шоу». В результате таких обысков страдают не только сотрудники, но и клиенты компаний, пишет «РБК-Украина».

Топ-менеджер Киевстар: Украина еще не готова к 4G

Директор по маркетингу крупнейшего телеком-оператора Киевстар Святослав Горбань рассказал в интервью ЛІГА.net, стоит ли инвестировать миллиарды гривен в строительство новых сетей в условиях, когда в Украине точные сроки окупаемости инвестиции просчитываются максимум на год вперед. По его словам, компания в 2017 году собирается покрывать 3G не только крупные населенные пункты, но даже некоторые села и трассы.

Зачем украинский телеканал снимает прокатное кино

На март запланирована премьера кинофильма канала НЛО TV «Инфоголик». Вслед за ним телеканал планирует выпускать минимум по одному полнометражному фильму в год. Гендиректор НЛО TV Иван Букреев рассказал «Контрактам», для чего телеканалу выход на киноэкраны и как он будет окупаться.

Андрій Партика, StarLight Sales: «2016 рік для економіки телеканалів ще не став виходом із кризи»

Підбиваючи підсумки рекламного 2016 року, Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) зазначила, що ринок прямої телевізійної реклами зріс у порівнянні з 2015 роком на 33%, ТБ-спонсорства – на 65%. На 2017 рік ВРК прогнозує зростання на 30% і 35% відповідно. Про те, які процеси та тенденції спостерігаються на рекламному телеринку та які надії покладають його учасники на 2017 рік, «Детектор медіа» поговорив із генеральним директором сейлз-хаусу StarLight Sales Андрієм Партикою.

Суспільне мовлення в Україні: на горизонті з’явилося те, про що так довго говорили

Україна впритул наблизилася до суспільного мовлення. Чи стане 2016-й останнім роком реформування державного мовлення на суспільне, стане зрозуміло вже в січні 2017-го. Аналіз реформи за 2016 рік читайте на сайті «Суспільне мовлення».