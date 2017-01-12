Крупнейший украинский оператор телекоммуникационных услуг ВОЛЯ в феврале повысит на 6% плату за предоставляемые услуги. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Компания объясняет увеличение абонентской платы уровнем инфляции, который за 11 месяцев 2016 года составил 11,4%, а также появлением новых договорных отношений с украинскими медиагруппами.

«Учитывая экономические составляющие, мы вынуждены с 1 февраля 2017 года повысить размер абонентной платы за телекоммуникационные услуги в среднем до 6%. Повышение коснется части пакетов ТВ, Интернет и ТВ+Интернет, а также дополнительных пакетов – «Спорт» и «Футбол HD», – говорится в сообщении компании.

Напомним, 1 августа 2016 года ВОЛЯ уже повышала стоимость услуг на 9%. Тогда компания объяснила повышение инфляционными процессами, ведь расчёты за покупку контента и нового оборудования осуществляется в валюте.