Гендиректор 1+1 media возглавил Одесскую киностудию

Александр Ткаченко , занимающий пост гендиректора холдинга 1 + 1 media , стал основным среди частных акционеров Одесской киностудии .

Директор ЧАО «Одесская киностудия» Андрей Зверев подал в отставку, написав заявление на увольнение «по собственному желанию». Об этом сообщило издание Думская со ссылкой на пресс—секретаря Зверева Ольгу Щербакову.

Зверев пришёл в качестве руководителя киностудии в июне 2012 года. Одной из своих приоритетных задач новый руководитель считал выход на собственное производство, что собственно ему и удалось сделать в феврале 2015 года.

Однако 10 января этого года он передал свои полномочия и.о. главы правления частного акционерного общества «Одесская киностудия» Андрею Осипову (юрист, родом из Луцка).

Решение сложить с себя полномочия директора господин Зверев поясняет семейными обстоятельствами, из—за которых ему необходимо находиться в Киеве. Кроме того, изменился состав акционеров общества.

«В составе акционеров ЧАО «Одесская киностудия» произошли изменения: основным среди частных акционеров стал Александр Ткаченко (гендиректор 1+1 media), и управлять студией будет его команда», – говорит пресс—секретарь Зверева.

Для Александра Ткаченко это уже второе пришествие на Одесскую киностудию. До 2008 года он уже был её руководителем. Кроме того он по сегодняшний день являлся членом наблюдательного совета ЧАО.

Половина акций киностудии (50%+1) находятся в собственности государства (в лице Фонда Госимущества), остальные – в собственности ООО «Новая киностудия». Последняя, в свою очередь, принадлежит двум другим юридическим лицам: украинскому ООО «Фонд развития киноискусства» (77,5%) и кипрской «Тралион Коммершиал Лимитед» (22,5%).

Осенью прошлого года Одесская киностудия запустила собственный канал на YouTube на котором для просмотра доступны все фильмы, снятые студией за 98 лет.