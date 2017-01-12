Суд разрешил миграцию между мобильными операторами с сохранением номера

Смена мобильного оператора с сохранением номера (Mobile Number Portability, MNP) становится реальностью для пользователей сотовой связи на территории Украины.

В течение нескольких ближайших месяцев украинские абоненты мобильной связи смогут осуществлять переход от одного оператора к другому, не теряя при этом свой номер. Об этом сообщает издание «Новое Время» со ссылкой на слова исполнительного директора Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Вадим Гулько.

По его словам Киевский апелляционный хозяйственный суд разблокировал внедрение MNP, оставив без изменений решение суда первой инстанции.

Таким образом, суд признал законность договора между компанией «Эс Ай Центр» и УГЦР, которая выиграла тендер по запуску MNP в Украине.

Впрочем, Вадим Гулько не исключает продолжения судебных тяжб, однако, по его мнению, это никак не повлияет на процесс реализации в Украине новой услуги и не сможет затормозить запуск MNP.

Исполнительный директор УГЦР уверен, что в текущем году украинцы, по крайней мере, в тестовом режиме смогут испытать переход между мобильными операторами, сохранив свой номер.