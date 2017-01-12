Нацсовет запретил телеканалы «Дождь» и «Телеклуб» для ретрансляции на территории Украины

12 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал «Дождь» из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. Регулятор также на три месяца запретил ретрансляцию на территории Украины телеканала «Телеклуб», который имеет юрисдикцию Германии. Об этом пишет отраслевое издание «Детектор Медіа».

Телеканал «Дождь» исключен из перечня вследствие трансляции в его эфире запрещенной украинским законодательством рекламы (закон запрещает размещение рекламы в эфире российских телеканалов, которые ретранслируются в Украине), а также в связи с трансляцией информации, посягающей на территориальную целостность Украины («Дождь» изображает Крым как территорию Российской Федерации).

Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования (ориентировочно – 13 февраля).

Владелиц и руководитель телеканала Наталья Синдеева сообщила Нацсовету, что «Дождь» создал отдельную интернет-версию для Украины без рекламы. Но Нацсовет так и не получил от «Дождя» документов на внесение украинской версии в Перечень иностранных каналов. Кроме того канал не решил вопрос с украинскими провайдерами о ретрансляции ими отдельной версии.

Телеканал «Телеклуб» имеет юрисдикцию Германии – страны-члена ЕС. В его эфире Нацсовет зафиксировала трансляцию запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства. Председатель Нацсовета Юрий Артеменко рассказал, что Нацсовет вёл длительную дискуссию с каналом, обращалась к дистрибутору канала с просьбой прекратить нарушения. Дистрибутор сообщил, что передал просьбу регулятора руководству канала. Но программная политика «Телеклубу» так и не изменилась.

Юрий Артеменко предложил не запрещать «Телеклуб», а обратиться к немецкому регулятору, чтобы он повлиял на своего лицензиата. Но член Нацсовета Валентин Коваль отметил, что немецкое законодательство не предусматривает ограничений на показ российских фильмов, поэтому вряд ли немецкий регулятор по просьбе украинского будет что-то требовать от «Телеклубу».

Его поддержал член Нацсовета Олег Черныш, который подчеркнул, что «Телеклуб» является российским каналом, имеющим немецкую лицензию.

Следовательно, большинство членов Нацсовета (кроме Юрия Артеменко) проголосовали за то, чтобы прекратить временно на три месяца ретрансляцию телеканала «Телеклуб» на территории Украины и сообщить немецкому регулятору о принятом в Украине решении.

Напомним, по состоянию 22 декабря Перечень иностранных программ (так называемый «список адаптированных каналов») насчитывал 156 иностранных телеканалов. После исключения «Дождя» и временного запрета «Телеклуба» украинским провайдерам разрешены для ретрансляции 154 иностранных телеканала.