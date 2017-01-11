Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 10

На лого радио «БМ FM» был изображен горячий перец, а основой формата должны были стать горячие латиноамериканские хиты. Впрочем, такой формат «не пошел», и очень скоро эфир станции стал более «попсовым».

Постепенно станция отказалась от позывного «БМ FM», перейдя на другой – «Радио 104.6БМ». Вскоре изменился и музыкальный формат станции – с 1 апреля 2002 года в ее эфире звучали отобранные рок- и поп-композиции, рассчитанные на взрослую аудиторию. Кроме музыки в эфире станции, сменившей имя на «Радио Большого Города 104.6БМ» присутствовали новости в режиме реального времени, различные рубрики и авторские программы. Параллельно станция переместилась с Нивок в новое помещение на улице Павловской – поближе к другим проектам Издательского дома «Картель».

Однако, проект «Радио Большого Города 104.6БМ» также продержался на частоте 104.6 МГц недолго. Ровно через год после его запуска, 1 апреля 2003 года, проект был свернут. Станция, к тому времени представленная уже исключительно телерадиокомпанией «Дивосвіт» (без тихо почившей в бозе структуры «Обрий+»), в очередной раз сменила формат и позывной, превратившись в радио «Апельсин».

Свой музыкальный формат радио «Апельсин» представляло как «Hit AC» и, согласно пресс-релизу, ориентировало свои программы – музыкальные, развлекательные, поздравительные и информационные – на людей, которые умеют тратить деньги. Соответственным был и слоган станции – фраза «Красиво жить!». Успела станция «подразнить» и поборников строгой морали, запустив утреннее шоу с «политически некорректным» названием «Злюки хохлы».

Бренд «Радио Апельсин» продержался в украинском эфире три года. В марте 2006 года станция даже вела тестовое вещание с этим позывным в городе Евпатории на частоте 106.8 МГц (где ТРК «Дивосвіт» одно время владела лицензией на 12 часов эфира).

Однако, в конце 2005 года ТРК «Дивосвіт» в очередной раз сменило владельцев. На смену Издательскому дому «Картель» пришла уже упомянутая нами в связи с историей «Нашего Радио» ирландская компания «Communicorp Group Limited». Таким образом, две станции, в свое время боровшиеся за киевскую частоту 107.9 МГц, после долгих и извилистых путей, проделанных каждой из них, в конце концов, объединились в одном радио-холдинге. При этом одна из них – «Наше Радио» – сохранила практически неизменным формат и совершенно неизменным бренд, а вторая – несколько раз меняла и формат, и бренд, и название юридического лица.

Очередные изменения коснулись ТРК «Дивосвіт» после ее вхождения в холдинг «Communicorp Group Limited». 27 апреля 2006 года станция сменила формат и бренд, и с тех пор выходит как радио «NRJ Hit Music Only». Следует отметить – проект и формат «NRJ Hit Music Only» в свое время впервые был разработан и запущен в эфир во Франции. И в настоящее время станции с позывным «NRJ Hit Music Only» выходят во многих странах Европы в едином формате – разумеется, с учетом местной специфики. В эфире радио «NRJ Hit Music Only» звучат энергичные хиты модной музыки, в частности – много музыки в стиле RnB, а также – хит-парады, информационные рубрики и различные шоу. Кроме Киева радио «NRJ Hit Music Only» в Украине с июня 2006 года звучит также в Севастополе, где ТРК «Дивосвіт» имеет частоту 87.7 МГц. Впрочем, единого, общесетевого, эфира станции не существует: в каждом из городов существуют отдельные студии, работающие в общем формате, с общим музыкальным и программным продуктом.

Впрочем, вернемся в 1997 год.

4 февраля 1997 года в Киеве на частоте 105.5 МГц зазвучали программы новой станции – «Радио Европа». Станция, представляемая одноименной телерадиокомпанией, вещала ежедневно с 7.00 до 13.00 и с 16.00 до 22.00 и в начале своего существования транслировала популярную молодежную музыку в стиле «techno», которая периодически прерывалась короткими рекламно-информационными блоками, рассказывающими о деловой жизни в Европе и знакомящими украинских предпринимателей с их возможными деловыми партнерами на Западе. Вскоре оказалось, что слушатель путает позывные двух станций – «Радио Европа» и «Европа Плюс», посему станция сменила имя на «Мировое Радио». Однако, и здесь вышла «осечка»: теперь у некоторых слушателей станция стала ассоциироваться с известной международной сетью христианских радиостанций «Трансмировое радио». Наконец, в мае 1997 года станция придумала себе новое имя «РадиоАктивность 105.5FM».

Впрочем, изначально лицензию на право использования частоты в Киеве 105.5 МГц в объеме 18-ти часов ежедневно получила другая структура – ТРК «А+А». Однако, освоить ее долгое время не могла по причинам нехватки финансов и отсутствия необходимого оборудования. Дабы не утратить лицензию, станция выходила в эфир в ночное время по 2 часа ежедневно: изначально – с 0.00 до 2.00, потом – с 1.00 до 3.00, и наконец снова с 0.00 до 2.00. Данные программы, выходившие в режиме имитации прямого эфира, записывались на мини-диск в… продакшн-студии другой киевской радиостанции ее сотрудником, который работал «на два фронта», привозились на вышку КРТПЦ, где и выпускались в эфир с проигрывателя мини-дисков, подключенного напрямую к передатчику. В те времена станция никак себя не представляла в эфире, используя лишь марку «ТРК А+А».

Оставшиеся часы своего эфира, определенного условиями лицензии, ТРК «А+А» и передала во временное пользование компании «Радио Европа», представлявший проект «РадиоАктивность 105.5FM».

Однако, в конце мая 1997 года, едва официально «родившись» с новым именем, «РадиоАктивность 105.5FM» неожиданно пропало из эфира. Официальной причиной, как и в случае с «Интер-Радио», было объявлено то, что передатчик на частоте 105.5 МГц создает помехи служебной связи. К слову, вполне возможно, что эти самые помехи создавал сорящий гармониками резервный передатчик КРТПЦ, которым пользовалось «ночное» вещание ТРК «А+А», ибо «РадиоАктивность 105.5FM» использовало уже упоминавшийся нами выше ламповый немецкий «Rohde & Schwarz».

Как бы там ни было, к началу июня все утряслось, и обе станции – «РадиоАктивность 105.5FM» и «ТРК А+А» вернулись в эфир в прежних объемах.

«РадиоАктивность 105.5FM» тем временем нашло способ узаконить свое пребывание в эфире на частоте 105.5 МГц, получив соответствующую лицензию, а также добиться увеличения вещания до 17-ти часов в сутки (вот что значит сдавать частоту в пользование другим людям). Параллельно шло и изменение наполнения эфира станции – он становился все более клубным и концептуальным. Появились отдельные шоу различных ди-джеев, посвященные тому или иному направлению клубной музыки и культуры.

Тем временем, к сентябрю 1997 года ТРК «А+А» сумела найти инвестора, способного вложить необходимую сумму для оборудования современной радиостанции. При чем следует отметить, что студия и продакшн ТРК «А+А» были построены достаточно профессионально и напакованы самым современным оборудованием, сделавшим станцию самой технически вооруженной FM-кой Киева. Был куплен также новый мощный передатчик – американский Harris. Все было готово к запуску 18-тичасового (с прицелом на круглосуточное) вещания, однако частота 105.5 МГц была занята программами «РадиоАктивность 105.5FM»!

Впрочем, 15 сентября 1997 года новая станция, получившая имя «Радио Столицы 105.5FM», таки вышла в эфир с 18-тичасовым вещанием (6.00-0.00), потеснив оттуда на время «РадиоАктивность 105.5FM». «Радио Столицы 105.5FM» взяло курс на современный рок и альтернативу. В эфире звучала исключительно западная и украинская музыка. Музыка русскоязычная, равно как и русскоязычная реклама, отсутствовали. Программным директором новой станции стал Роман Кальмук, в прошлом занимавший аналогичную должность на «Supernova Радио».

«РадиоАктивность 105.5FM» же 14 сентября объявило о том, что отныне будет работать в эфире по ночам – с 0.00 до 6.00, до получения новой частоты. Однако, с 15 сентября станция пропала из эфира вообще. А через пару недель из эфира пропало и «Радио Столицы 105.5FM»: начались судебные тяжбы за право вещания на частоте. Их итогом стало временное (до решения вопроса с выделением новой частоты) распределение эфирного времени в пропорции 50/50. При этом «Радио Столицы 105.5FM» получило менее выгодное время – с 14.00 до 2.00, в то время как «РадиоАктивность 105.5FM» могла вещать с 2.00 до 14.00, то есть, в том числе и в ценный для радио утренний прайм. С октября 1997 года станции вернулись в эфир – каждая в указанный отрезок времени.

После восстановления вещания «Радио Столицы 105.5FM» начало наполнять свой эфир авторскими и тематическими программами – хит-парадами, проектами, посвященными различным стилям и направлениям музыки, и т.д., и т.п.

Одним из самых оригинальных проектов «Радио Столицы 105.5FM» была передача «Наживо», выходившая по субботам с 19.00 до 21.00. В это время в студии радиостанции проходили живые концерты форматных групп и исполнителей – этакое подобие «BBC Sessions».

Такое вот вещание «на двоих» на частоте 105.5 МГц продолжалось до конца августа 1998 года. 1 сентября «РадиоАктивность 105.5FM» исчезло из эфира. Компания «Радио Европа» решила войти в состав «делателей» общего с ТРК «А+А» проекта «Радио Столицы 105.5FM». Впрочем, еще в течение месяца-двух вещание на частоте 105.5 МГц велось исключительно в рамках прежних временных отрезков «Радио Столицы 105.5FM» — с 14.00 до 2.00. Позже, с конца октября 1998 года, в течение какого-то времени с 8.00 до 14.00 здесь звучала музыка в формате бывшего «РадиоАктивность 105.5FM», но звучащая из студии «Радио Столицы 105.5FM». Но через какое-то время все вещание на частоте 105.5 МГц было унифицировано под один общий рок-альтернативный формат, но с 8.00 до 14.00 вместо позывных «Радио Столицы 105.5FM» использовались заставки «105.5FM».

Однако, рейтинги (а соответственно и финансовые дела) «Радио Столицы 105.5FM» были далеко не на высоте. Станция имела оригинальный концептуальный формат и верных слушателей (которые знали, что другого подобного радио в эфире больше нет). То есть, рекламодатель, решивший сотрудничать с «Радио Столицы 105.5FM», мог быть уверен: его реклама будет обязательно услышана, ибо слушатель во время ее звучания не уйдет на другую волну. Вот только количество этих слушателей не дотягивало до той отметки, которая могла бы быть действительно интересна серьезному рекламодателю.

В итоге учредители станции решили сменить формат на более коммерческий. В силу того, что прежний коллектив отказался принимать участие в дальнейшем существовании станции и практически поголовно уволился, на станции появились новые люди и новый менеджмент. На роль директора был приглашен Валерий Глейзер, к тому времени покинувший «Радио Z».

С 1 февраля 1999 года частота 105.5 МГц перешла на новый формат вещания – EHR, а также сменила название – вначале на «Столичное радио», а чуть позже – на «Радио Столица 105.5FM». Впоследствии были также ликвидированы отдельные ТРК «А+А» и ТРК «Радио Европа», а вместо них создано новое юридическое лицо – ТРК «Столица».

В эфире «Радио Столица 105.5FM» звучали горячие европейские и мировые хиты, новости и поздравительные программы. В целом формат станции напоминал формат московского «Хит FM» (радиостанция даже обдумывала возможное тесное сотрудничество с этой станцией, однако, вскоре в Украине появилась своя сеть «Хит FM»).

Следует отметить также, лет через пять после своего исчезновения на волне 105.5 МГц вновь дал о себе знать проект «РадиоАктивность»: в течение некоторого времени в ночном эфире «Радио Столица 105.5FM» выходил ежедневный блок клубной музыки и различных микс-шоу, выходивших под общей маркой «РадиоАктивность. Перезагрузка».

В 1999-2001 «Радио Столица 105.5FM» довольно высоко стояло в рейтингах, однако, постепенно его популярность пошла на спад. В итоге станция в очередной раз сменила владельцев, и с 1 апреля 2007 года сменила формат и имя. Отныне станция работает с позывным «Перец FM», а в ее эфире зазвучали юмористические программы, а также хиты украинской и российской музыки.

В марте 2008 года станция в очередной раз изменила формат, превратившись в Стильное радио «Перец FM» и заключив соглашение о совместном изготовлении программ с радиостанцией «Стильное радио». В итоге музыкальные программы последнего появились на волне 105.5 МГц в Киеве, а юмористические программы «Перца» — на сети «Стильного радио».

Что же касается Романа Кальмука, руководившего «Радио Столицы 105.5FM» в «рок-альтернативный» период его существования, то после переформатирования станции он создал компанию «ФДР Радиоцентр». Фактически, данная компания (под названием «ФДР» или «Фост Дракону Рекордз») появилась еще «при жизни» рок-альтернативного «Радио Столицы 105.5FM» — как звукозаписывающий лейбл. Однако, с 1999 года она превратилась в синдикейшн-комапнию, продолжившую выпускать значительное количество программ «Радио Столицы 105.5FM» (а также – новые проекты) для размещения в эфире заинтересованных радиостанций. В 2001-ом году коллектив «ФДР Радиоцентр» также пытался запустить в Киеве на частоте 73.64 МГц собственную радиостанцию — «ФДР Радио», но этого так и не произошло.

Однако, вернемся в 1997 год.

9 мая 1997 года в Киеве на частоте 70.40 МГц начала вещание новая радиостанция – «НАРТ Радио». Как мы помним, в 1992-94-ом годах на данной частоте вещало «Радио РОКС Украина», с 2 января 1995 года здесь дублировались программы «Music Радио», вещавшего на частоте 101.5 МГц. Впрочем, данная станция – согласно объявлениям, звучавшим в эфире, арендовала частоту 70.40 МГц лишь временно – до лицензирования. Которое и произошло в конце 2006 года – лицензию получила телерадиокомпания «НАРТ». Впрочем, «Music Радио» продолжало использовать частоту еще в течение некоторого времени, и покинуло ее лишь 12 января 1997-гогода. И, наконец, после нескольких месяцев пустоты, здесь появилась новая станция.

Название телерадиокомпании — «НАРТ» — расшифровывается как «Национальная Ассоциация Радио и Телевидения». Данная компания уже была представлена в телевизионном эфире страны, где она пыталась объединить в рамках одного канала творчество множества мелких студий из разных городов и регионов. Теперь же компания приступила к созданию собственного радиопроекта.

Впрочем, в отличие от одноименного телеканала, собиравшего программный продукт с мира (то есть – со всей Украины) по нитке, «НАРТ Радио» формировало свой 16-ти (а позже – 20-ти) часовой эфир полностью самостоятельно. Свой формат станция определяла как «семейное радио». В эфире звучала рок- и поп-музыка – отечественная и зарубежная, без каки-либо экстремальных направлений. А также – новости, поздравительные и авторские программы (о кино, о легендах рок- и поп-музыки, и т.д.). Своеобразной гордостью радиостанции было наличие в ее эфире детских программ.

«НАРТ Радио» не собиралась довольствоваться лишь одной частотой 70.40 МГц, ожидая получения также частоты для вещания в верхнем диапазоне, а также возможности расширения трансляций на другие регионы страны. Однако, этого не произошло.

17 августа 1998 года «НАРТ Радио» неожиданно пропало из эфира, и вернулось в него лишь 13 августа следующего, 1999 года. Но на сей раз – с дублем программ радио «Europa Plus Киев» (107.0 МГц). В таком виде «НАРТ Радио» провещало 4 месяца – до 15 декабря, после чего на частоте 70.40 МГц вновь наступило молчание.