Из-за плохой погоды в SpaceX отложили запуск ракеты с возвращающейся ступенью

Согласно откорректированному плану запусков, ракета Falcon 9 компании SpaceX взлетит в космос с базы ВВС США Ванденберг 14 января.

Компания SpaceX отложила на несколько дней запуск ракеты с возвращающейся ступенью из-за сильного ветра и дождя, ожидаемых вблизи стартовой площадки в Калифорнии на протяжении ближайшей недели. Изначально назначенный на понедельник, 9 января, запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX перенесён на 14 января – сообщила пресс-служба компании. Ракета будет запущена с базы ВВС США Ванденберг.

В прошлую пятницу Федеральное управление гражданской авиации (FAA) продлило компании SpaceX лицензию на осуществление коммерческих космических запусков, что даёт ей возможность возобновить запуски ракет типа Falcon 9 для запуска 10 спутников Iridium NEXT.

«Из-за сильного ветра и дождя, прогнозируемых в районе базы ВВС США Ванденберг запуск 10 спутников Iridium NEXT перенесён на 14 января, 9:54:34 утра по времени тихоокеанского побережья, а в качестве резервной даты названо 15 января», – говорится в сообщении Iridium Communications.

Данный запуск станет первой миссией SpaceX после мощного взрыва принадлежавшей компании ракеты Falcon 9, случившегося во время предполётных испытаний на базе ВВС США на мысе Канаверал, штат Флорида, в сентябре прошлого года и уничтожившего саму ракету и принадлежавший израильской компании Spacecom спутник Amos-6 стоимостью в 200 миллионов долларов. Мощности данного спутника, в частности, планировала использовать компания Facebook для расширения возможностей доступа к широкополосному Интернету жителям Африки, Ближнего Востока и Европы.

На протяжении последующих четырёх месяцев чиновники из FAA, ВВС США, NASA и Национального совета по безопасности на транспорте проводили расследование инцидента, пытаясь установить причины странного и принёсшего колоссальные убытки взрыва.

Как заявляют в SpaceX, команда специалистов, проводивших расследование, установила «несколько вероятных причин», приведших к аварии ракеты, включая, в частности, накопление кислорода во внутренних полостях ракеты. В компании пришли к выводу, что авария, скорее всего, произошла в результате накопления кислорода между обшивкой композитных обёрнутых баков, находящихся под высоким давлением (COPV), и оболочкой в пустоте либо в трубке в обшивке, что привело к воспламенению и взрыву COPV.

«В FAA приняли результаты расследований причин аварии при запуске спутника Amos-6 и закрыли дело», — заявил пресс-секретарь FAA Хэнк Прайс. – «Компания SpaceX обратилась с просьбой выдать ей лицензию на проведение запуска спутников Iridium NEXT с базы ВВС США Ванденберг. В FAA удовлетворили просьбу компании и выдали ей лицензию».

«В компании Iridium с нетерпением ожидают дня запуска, мы очень взволнованы фактом отправки на орбиту первых десяти спутников Iridium NEXT», — заявил генеральный директор Iridium Мэтт Дэш.