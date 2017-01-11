Когда и зачем ехать на MIPCOM (MIP)? – Этот вопрос в одно прекрасное утро за чашечкой кофе или без него задаст себе каждый собственник продакшна, имеющий уровень амбиций хоть немного выше среднего. И вот в стратегии развития компании появляется новый пункт – захватить мир! Советы Сунь-Цзы конечно же помогут в достижении этой цели, но для медиа-бизнеса есть еще один не менее эффективный инструмент, который обязательно нужно включить в свою тактику – это посещение телевизионного рынка MIPCOM.

Итак, желание наладить бизнес на международном уровне есть, но не хватает знаний и опыта глобального масштабирования коммуникаций. С чего же начать, как попасть в эпицентр необходимых событий и как себя вести на ивенте так, чтобы на тебя не только обратили внимание, но и запомнили, как потенциального партнера для дальнейшего сотрудничества? Это только небольшая часть вопросов, возникающих в голове топ-менеджмента.

Чтобы немного вернуть равновесие мозгу и утихомирить нарастающий эмоциональный хаос, мы расскажем вам, как создается «искусство войны» (читай Сунь-Цзы) на международном медиа-рынке и оттачиваются тактическо-стратегические навыки. Рассмотрим путь участника-новичка в MIPCOM 2016 на примере компании МК Медиа Групп, о котором нам рассказал руководитель департамента продаж и закупок компании – Артем Запольский.

Когда есть смысл ехать на MIP новому продакшну?

Когда вы морально готовы заявить о себе во всеуслышание, не боитесь критики, открыты к непопулярным решениям и имеете в своем портфеле хотя бы несколько готовых ТВ-продуктов.

Многие коллеги называют этот рынок «финальным», потому что именно сюда приезжают компании прошедшие всевозможные круги развития, и MIP для них является точкой перехода на наивысший уровень качества ведения бизнеса. МК Медиа Груп приняла участие в MIP спустя восемь лет работы на международном рынке. Этот маркет для нас стал «Финалом» на пути движения к вершине успеха и «Стартом» для устойчивого обоснования на этой вершине и укрепления созданного имиджа.

До того как поехать в Канны, мы посетили практически все мировые телерынки, среди которых можно отметить маркеты в Будапеште, Праге, Стамбуле, Сингапуре, Йоханнесбурге, Рио. Как видите, мы выбрали тактику постепенного и качественного охвата мирового медиарынка. Мы должны были быть уверены в себе, в своем продукте, в правильности стандартов ведения бизнеса и качестве построения партнерских взаимоотношений. Каждый рынок – это не только возможность заявить о том, что ты есть, но и очередной фактор развития и усовершенствования для компании.

В конце 2015 года мы убедились, что уже полностью готовы к самому большому мировому ТВ-маркету и включили его посещение в список инструментов развития компании на 2016 год. Забегая наперед, скажу, что решение было правильное. Результаты осеннего MIPCOM 2016 нас приятно порадовали.

На сегодняшний день мы занимаемся крупными проектами: производим мультфильмы, докудрамы и документальные фильмы. Наш контент смотрят люди более чем в 150 странах, но так было не всегда.

Проанализировав международный рынок и оценив свои возможности, в том числе и финансовые, мы решили начать с производства телепрограмм короткого формата или, как их еще называют, межпрограммок. Спустя немного времени мы успешно продавали этот продукт и закрепились в сегменте развлекательного контента короткого формата во многих странах. Первыми были: Китай, ОАЭ, Южная Корея, Турция. Как выяснилось, на зарубежных телеканалах такой вид контента часто используют как вставки между основными программами в сетке, либо вместо рекламы. С ростом популярности диджитал платформ и мобильных телефонов наш контент стал еще более востребован.

Как показывает практика, тенденция укорачивания контента находится в активной фазе и сегодня. Все мы видим, что сейчас популярны веб сериалы длиной по 15-25 минут. В эпоху глобализации и невероятно большого потока информации пользователь все меньше и меньше тратит время на просмотр одного ресурса или видео, а термин «интернет-серфинг» прочно вошел в обывательский лексикон. Производителям этот фактор влияния стоит учитывать. Например, контент длинной от 1 до 12 минут воспринимается зрителем лучше, чем, к примеру, получасовой контент. И зритель будет смотреть то, что короче, то, что занимает меньше его времени, но в то же время предоставляет ему всю необходимую информацию. Сейчас многие, используя диджитал платформу или он-лайн ресурсы, сами себе создают свою программную сетку и контролируют ее – выбирают к просмотру то, что им нравится или интересует, пролистывают и перематывают то, что не зацепило.

Вовремя сориентировавшись в ситуации, мы произвели более двадцати проектов – телепрограмм, в которых длительность одной серии варьируется от 2 до 13 минут, а количество серий от 20 до 350. Передачи абсолютно разных тематик: кулинария, история, культура, искусство, география. Одним из показательных проектов, которым мы гордимся, есть «Infotoy». Он как раз показывает, насколько диджитал-популярность повлияла на восприятие зрителем контента: в небольшое время максимум информации. Программа продается уже больше года, а количество скачиваний ее на том же Amazom.com только увеличивается. Также среди наших успешных проектов FunFood и FoodLab – кулинарные межпрограммы длительностью 2-3 минуты, которые мы создали в ко-продакшн. Сейчас их показывают на каждом континенте, а если говорить о платных платформах, например о том же Амазоне, то, наверное, в каждой стране мира. Мы получаем много хороших отзывов по нашим программам от клиентов – многие зрители пишут о программах на сайтах наших партнеров, где представлен продукт. Зрители интересуются разными нюансами, делятся своими успехами в приготовлении блюд и т.д. Все это вызывает позитивные эмоции и желание работать активнее для своего потребителя.

Если подвести итоги, то можно сделать следующие выводы: вовремя определить тенденции и следовать им гораздо важнее того, насколько пафосен, помпезен и дорогостоящий будет ваш продукт. Прежде, чем ехать на самый глобальный ТВ-маркет, желательно, чтобы в вашем портфеле было не менее пяти продуктов. Обязательно покажите их хотя бы одному международному дистрибьютору. Дистрибьютор окажет вам неоценимую услугу в виде консультации.Он подскажет, что нужно откорректировать в вашем продукте, в зависимости от того, какие регионы вы рассматриваете в качестве потенциальных потребителей и на какой тип покупателя ориентированы. Нужно понимать, что телеканалами возможности не ограничиваются и есть еще, как минимум, ОТТ-платформы и такое понятие, как аутдор-права.

Конечно же, вы можете ехать на рынок даже если у вас в пакете три продукта, и вы еще не продавали их на за рубеж. Так вы с первых уст сможете узнать, насколько востребовано то, что вы производите, что нужно подправить, для чего и почему. В любом случае вам самим нужно определить свою тактику развития, но даже на начальном этапе глобальных планов, посещение MIP – это прекрасная возможность «Тест-драйва» вашего потенциала.

Как готовиться к рынку?

Провести невероятно огромный объем аналитики, выпить сотню чашек кофе и подготовить удобную обувь. 🙂

На самом деле подготовка к MIP – это большой кусок работы на несколько месяцев, в которой втянут весь штат компании, начиная с офис-менеджера и заканчивая генеральным директором. Участие в рынке обязывает вас к безупречной подготовке. И хотя не всё удается с первого раза, нужно всегда стараться всё продумать, определить целесообразность своих действий и затрат, и организовать все в лучшем виде – от разработки презентационных материалов до эффективного назначения встреч.

Если вы производите продукт и едете на рынок – значит заведомо вы будете там в роли продавца. Самое первое, что нужно для успешных продаж – это понимание рынка. В данном случае международного. Значит и самое первое, и важное, что вы должны сделать – это изучить тренды рынка, хотя бы в территориальном разрезе: СНГ, Центральная и Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Арабские страны, Азия, Австралия. Вы должны ориентироваться в том что сейчас на пике популярности, чем можно заинтересовать зрителя в ближайшее время и в дальней перспективе. И, разумеется знать те компании, которым будет интересен ваш контент.

Для новичка, в первую очередь, главным инструментов в изучении этих вопросов станут онлайн журналы о медиаиндустрии и различные профессиональные группы в Facebook и Linkedin, где изначально можно бесплатно получить важную и нужную информацию для владения ситуацией на том или ином рынке. Что касается потенциальных клиентов, то тут на помощь придет База Участников MIP. Организаторы предоставят вам доступ ко всей контактной информации, и у вас будет путеводитель по компаниям, ознакомившись с которыми, вы сможете определить для себя потенциальных партнеров. Для новичков я бы советовал кооперироваться с опытными дистрибьюторами, они – гарантия вашего успеха более чем на пятьдесят процентов.

Если говорить о МК Медиа Групп, то у нас достаточно большой опыт работы в международной дистрибуции контента. Мы посещаем маркеты по всему миру, и в то же время много работаем с другими дистрибьюторами, нашими партнерами, которые представляют наш контент в разных странах и на тех рынках, на которых мы не представлены. Мы уверены, что, находясь в этих регионах, наши партнеры знают и понимают специфику рынков еще лучше, чем мы. Конечно, это еще один наш способ более качественно изучить специфику медиа-бизнеса в разрезе отдельных стран. Знание рынка каждой страны и всех его нюансов – это ваше главное преимущество для заключения успешной сделки. Поэтому, не имея опыта в дистрибьюции контента, правильным решением может быть как раз работа с дистрибьюторам – командой специалистов, которые помогут в реализации вашей цели.

Провалом новичка может стать не только незнание, какой контент в тренде, и неумение или отсутствие опыта в нахождении общего языка в кросс-культурном обществе, но и:

не знание ценовой политики – вы же не хотите со временем узнать, что продали свой продукт по цене на 50% ниже рыночной;

не знание того, какие каналы и платформы что сейчас покупают – влияет на эффективность встреч. Дистрибьютор, который в игре, сразу подскажет вам, с кем стоит назначить встречу, а с кем можно пока познакомиться онлайн или просто пересечься на вечеринке, которая проходит во время рынка;

сейчас покупают – влияет на эффективность встреч. Дистрибьютор, который в игре, сразу подскажет вам, с кем стоит назначить встречу, а с кем можно пока познакомиться онлайн или просто пересечься на вечеринке, которая проходит во время рынка; неправильная презентация контента. Даже если вы все проанализировали и вроде бы разобрались в рынке, не знание, как правильно преподнести свой продукт потенциальному покупателю, может перечеркнуть все ваши усилия.

Давайте более детально остановимся на презентации контента на рынке.

Во-первых, выберите 2-3 основных продукта, которые будете презентовать.

Во-вторых, продумайте свою презентацию очень тщательно: выберите самое главное и уложите в хронометраж 15 минут. Как правило, на рынке встреча с одним партнером длится 30 минут и именно 15 минут из них отводится на презентацию продукта. Вы должны рассказать о продукте самое важное для клиента, чтобы по приезду домой у него не осталось открытых вопросов и невыясненных моментов.

В-третьих, обращайте внимание на то, с кем вы общаетесь. Очень важно учитывать межкультурные отличия и тонкости национального характера, а также знать стандарты ведения бизнеса в разных странах. Американцы, европейцы, азиаты, арабы – абсолютно у всех есть свои правила «по умолчанию» в налаживании партнерских взаимоотношений. И желательно узнать о них до поездки на рынок.

В-четвертых, решите, как и где вы будете показывать ваш контент. Подготовьте трейлеры продуктов, которые максимально точно покажут суть вашей программы. Возьмите с собой планшет, если на вашем стенде не будет телевизора.

В-пятых, подумайте, какой материал после встречи вы оставите вашему клиенту – большой трехтомный каталог из 250 наименований или каталог, подготовленный индивидуально для каждого, флешка с трейлерами или флаер. Здесь каждая компания в индивидуальном порядке решает, как лучше поступить ей.

Что происходит во время самого рынка?

Знакомство – нетворкинг – сделки – вдохновение .

Канны – это истинно французский прованс, пропитанный духом медиаиндустрии, который исторически просачивается буквально на каждых десяти квадратных метрах. Такой подлинной атмосферы медиа-эпицентра вы не встретите ни на одном мировом медиарынке. Количество участников рынка – около 15000 человек, а это пятая часть всего населения Канн. По всему городу размещены плакаты крупных мировых производителей контента и телеканалов, ездят брендированные автобусы, а с 8 утра и до 9 вечера заняты все кафе города. В центре Канн, прямо на набережной Лазурного моря расположен огромный Palais des festivales – здание, в котором проходят фестивали Каннские Львы, маркеты MIPCOM, MIPTV, а рядом, в пятистах метрах MIPJunior – не менее значимое событие в мире контента для детей.

Для тех, кто приедет в первый раз в Канны, стоит посетить обзорную экскурсию на автобусе или мини-поезде. Виды открываются потрясающие, и даже от всех этих рекламных баннеров появляется вдохновение.

В первый день осеннего рынка 2016 организаторы MIP провели ознакомительную экскурсию по дворцу Palais des festivales где проводится маркет и рассказали историю Каннских мероприятий, за что им отдельное спасибо. Далее сделали то, на что способны только лучшие профессионалы своего дела – пригласили всех в комфортную аудиторию, провели мастер-класс по НЕТВОРКИНГУ и дали напутственное слово перед началом рынка! Организаторы посоветовали еще раз вспомнить, для чего все приехали на MIP и сказали потрясающие слова: «Здесь все делают нетворкинг! То есть абсолютно все участники, также, как и Вы, приехали ради нетворкинга, налаживания коммуникаций и бизнеса. Что, если не это, должно Вас вдохновить, либо помочь Вам полностью забыть про стеснения, волнения, страхи и т.д.? Когда, если не на MIP, вы можете проявить себя и рассказать миру про свой контент, свои идеи и свою страну?».

Если вы приехали на этот рынок, то должны знать, что MIP считается вершиной успеха еще и потому, что баеры приезжают сюда с конкретной целью – закупка контента! То есть, у вас как у производителя, высокие гарантии того, что успешные продажи будут. Несмотря на свою богемность, это мероприятие, где люди работают с утра до ночи, без перерыва на отдых и еду. На MIPCOM 2016 встречи, которые проходили во время завтрака, обеда или ужина в ближайших к рынку кафе, считались абсолютно нормальным явлением и ни у кого это не вызывало изумления. Единственное, что меня удивило, – в одном из самых популярных для таких встреч кафе, нет Wi-Fi. У участников маркета это вызвало проблемы с коммуникацией.

Уже в первый день я вспомнил слова одного из спикеров – Paul Boross: «Убедитесь, что у вас удобная обувь». Бегать действительно пришлось много: на одну встречу отводится 30 минут, но по факту вы успеваете провести две встречи за это время. При этом вам нужно успеть попасть с шестого этажа Palais в Participants Club, который находится в павильоне на улице. Так что удобную обувь готовьте заранее. И если вы уже поехали на этот рынок, то постарайтесь провести максимально возможное количество встреч, используйте полученные возможности на все сто процентов! Ведь несмотря на то, что сейчас большинство международных сделок проводится онлайн и зачастую без личного знакомства, актуальность общения с глазу на глаз остается на высоком уровне. По настоящему вам начинают доверять удостоверившись в реальности вашего существования, увидев лицо и пожав руку. После личного знакомства, лояльность партнеров сразу повышается в несколько раз, а это гарантия укрепления ваших позиций на зарубежных рынках. Именно такие маркеты, как MIP, дают возможность не только наладить новые контакты, но и познакомиться в живую с давними партнерами и наладить более крепкое сотрудничество.

Что касается сделок во время рынка, то тут нужно понимать, что есть разные виды сделок: кто-то приезжает с готовым контентом, кто-то ищет партнера для совместного производства, а кто-то находится в поиске инвестора, готового на 100% финансировать проект.

Относительно готового контента, то здесь процесс подписания договора проходит быстрее. Вы встречаетесь с компанией, рассказываете про ваш контент, показываете его, обсуждаете цену и условия. Такой тип сделки вы можете заключить и во время рынка, все зависит от заинтересованности в вашем контенте. Я уверен, что долго рассматривать покупку, к примеру, такого популярного мультика как «Том и Джерри» не будут, так как все знают, что это за контент, где его применить, на какую аудиторию он рассчитан и т.д.

Те, кто приезжают в поисках ко-продакшн или финансирования для своих проектов, конечно, знают, что после всех обсуждений на рынке проходит зачастую длительный период рассматривания вашего проекта. Если это телеканал или платформа, то они в своем решении отталкиваются от многих факторов: будут учитывать свою аудиторию, анализировать, какие рейтинги может принести ваш продукт, впишется ли этот контент в их программную сетку и множество других нюансов. Если это компания продакшн либо дистрибьютор, то они в первую очередь будут смотреть проект/контент под определенные телеканалы, скорее всего под те, с которыми они уже работают. Этот процесс может занять от двух до восьми месяцев.

Тенденции прошедшего рынка

В основе сюжетов, как всегда, глубинные человеческие ценности – любовь, семья, дружба, поиск себя, смысл жизни и т.д. И немного технологий.

Если рассматривать тенденции производства контента в разрезе стран, то можно выделить следующее: в Турции актуальны сериалы-драмы с глубокой историей любви и отношений, в Китае на пике популярности мультфильмы. В этой стране просто невероятное количество анимационных студий, возможно, и наибольшее в мире. Япония выделяется своими достаточно своеобразными и уникальными шоу. В этом году японцы удивили всех 8K разрешением – дорогой технологией, как для продакшн, так и для конечного потребителя – зрителя, хотя рано сейчас говорить о повсеместном использовании технологии 8K. Корея держит позиции своими знаменитыми дорамами с трендом в 4K. Германия может гордится своими высококачественными документальными фильмами. Топами качественных документальных программ и мультфильмов, конечно, остаются США и Великобритания. Достаточно интересный и оригинальный контент презентовала Австралия. Австралийцы серьезно настроены на европейских покупателей. Понемногу открываются к сотрудничеству Арабские страны, несмотря на то, что они все также продолжают серьезно фильтровать контент, который попадает на экраны их регионов. Что касается постсоветских стран, то производство и реализация контента чаще всего сосредоточены на внутреннем рынке, но некоторые студии начинают перестраиваться на контент, который будет понятен всем. Например, «95-й квартал» успешно это доказывает сериалом «Слуга народа». Формат сериала продан на Netflix. «Фильм.юа» с «Нюхачем». И, конечно, МК Медиа Групп, которая изначально делает продукцию для международного рынка.

Насколько реально продавать контент из СНГ за рубеж сегодня?

Реально. Важно только п ридерживать ся основных правил производства и учитыват ь современные тренды.

Если вы хотите продавать свой готовый контент на зарубежный рынок, то должны обращать внимание на качество картинки, включая то, в каком физическом состоянии находится локация, на которой вы снимаете сюжет; новизна истории – написание глубинного сценария, без поверхностной информации из интернета и без переписывания существующих историй, меняя только имена героев; особенности режиссерской подачи, способной удержать зрителя. Если у вас в продукте есть диалоги или озвучка, то родным языком продукта должен быть английский; нужно избегать специфического юмора; учитывать межкультурные моменты, которые могут застопорить ваши продажи. Лучше, отдавать сценарии на адаптацию студии, которая занимается этим видом деятельности. Важно обращать внимание на звук, монтаж и цветокоррекцию – это все должно быть сделано качественно, поскольку усиливает историю своими эффектами. Важный момент – рекламные вставки в готовой программе. Многие производители не понимают насколько важным моментом является «чистый» контент.

В постсоветских странах пока мало продакшнов, которые производят контент, придерживаясь всех этих основных правил.

Что сколько стоит?

Факторы, влияющие на стоимость контента .

Самый интересующий всех вопрос: за сколько я могу продать свой продукт?

Это будет зависеть от многих факторов – от того, кому и какой продукт вы предлагаете: в разных странах популярен разный контент, поэтому нужно понимать, что за один и тот же продукт в разных странах вам готовы заплатить кардинально разные суммы; важным моментом является то, какие права вы продаете: это телевизионные права или же диджитал, а может аутдор. Важную роль играет экономическая ситуация в той или иной стране. Контент может быть актуален, но есть предел, за который «не перепрыгнуть». Цены на контент нельзя назвать статичными или кем-то регулируемыми. Для их понимания нужен опыт в несколько лет и знание ситуации на рынке. Особое значение имеет умение вести переговоры. Также на сумму, которую готов платить покупатель за ваш продукт, влияет способ доставки контента конечному потребителю (зрителю). В каждой конкретной стране развиты свои два-три способа – в Индии, например, кабельное ТВ и DTH, в ОАЭ – FTA (free-to-air), pay-TV, IPTV, в Нигерии это различные мобильные платформы, в Европе кабельное ТВ, OTT, IPTV.

Со временем вы сориентируетесь в ситуации и, учитывая все вышеперечисленные факторы, будете понимать, что, в США за анимацию платят от 5 до 50 тыс. долларов и выше, в Японии от 4 до 25 тыс. долларов и выше, в UK от 6 до 25 тыс. долларов и выше. А за теленовеллы в Японии будут платить от 1 до 3 тыс. долларов, в США – 4-16 тыс. долларов, в UK – 6-25 тыс. долларов.

На этапе «игрока-новичка» для Вас важно в первую очередь четко определить цели, чтобы не «утонуть» в своих амбициях. Второе – уметь из большого потока информации извлекать правдивую и важную именно для вас. Третье – НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕПЯТСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ВАШЕМ ПУТИ. Это ступени, ведущие вас вверх.

И конечно же – рассказывайте о себе миру! Обязательно приезжайте на MIP – презентуйте свои идеи и готовые продукты, налаживайте международные связи, будьте на гребне волны современных тенденций, открывайте для себя новые возможности и черпайте вдохновение для новых свершений.