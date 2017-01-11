Телекоммуникационный провайдер « Ланет », оказывающий услуги телевидения и доступа в сеть интернет жителям некоторых районов Киева , Ивано — Франковска , Северодонецка , Калуши , Каменец — Подольского и некоторых других населенных пунктах , озвучил список телевизионных каналов , которые придут на смену отключенным каналам Inter Media Group .

«В связи с прекращением сотрудничества с Inter Media Group, «Ланет» не имеет оснований для продолжения вещания следующих телеканалов: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter—фильм и Euronews», – говорится в сообщении провайдера, опубликованном в соцсети Facebook.

В сообщении также отмечается, что в пакете /CORE каналы Inter Media Group будут заменены на BBC, Канал Z и Телевсесвіт. Вместе с тем, в пакете /BAZA после замены вышеупомянутых каналов будут добавлены следующие: DocuBox, FashionBox, Fast&FunBox, FightBox, Nick Junior, Sony SET, Sony Sci—Fi, Fine Living, Travel+Adventures и TV1000 Русское кино.

Напомним, в конце прошлого года «Ланет» договорился со всеми украинскими ТВ—холдингами. Исключением стала Inter Media Group, чьи каналы по договорённости сторон продолжали вещание до вчерашнего дня, 10 января. Вчера медиагруппа заявила, что, несмотря на согласованные условия сотрудничества, в последний момент «Ланет» отказался подписывать договор.

В начале декабря 2016 года медиагруппы озвучили кабельным операторам стоимость ретрансляции своих каналов. Изменения в условиях ретрансляции вступили в силу с 1 января 2017 года вместе с началом действия нового закона законопроект No3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» принятый Верховной Радой в октябре и подписанный Президентом в начале ноября.