20 января в 10 : 00 спутниковый сигнал телеканала Kvartal TV будет закодирован . Об этом говорится в официальном письме отдела развития и поддержки сети вещания группы 1 + 1 media , обращенном к провайдерам программной услуги ( копия имеется в распоряжении редакции Mediasat ).

Кодирование будет осуществляться системой условного доступа Verimatrix. Для декодирования сигнала будут использоваться CAM—модуль Verimatrix, который является совместимым как с бытовыми, так и профессиональными спутниковыми приемниками с CI/CI+ интерфейсами.

«В настоящее время техническими специалистами выявлена одна модель спутникового приемника, с которой не работает CAM—модуль Verimatrix – приемник Scopus 2600», – отмечается в сообщении.

Провайдерам, заключившим договор на трансляцию телеканала Kvartal TV, предоставляется устройство декодирования – CAM—модуль, который передается по Акту приема—передачи к лицензионному договору.

«С целью проверки провайдером корректной работы оборудования декодирования сигнала на транспондере ВЗ (в одном пакете с телеканалом Kvartal TV) запущен временный тестовый сервис «TEST», закодированнный системой условного доступа Verimatrix. Он будет работать до 20 января», – добавляют специалисты из отдела развития и поддержки сети вещания группы 1+1 media.

Параметры вещания телеканала Kvartal TV:

Спутник Astra—4A (4,8 гр.в.д.)

Частота – 11176 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 27500 Мбит/сек, FEC–3/4, DVB—S/QPSK

Напомним, Kvartal TV наряду с другими каналами группы 1+1 media начал миграцию со спутника Amos—2 (4 гр.з.д.), срок службы которого подходит к концу и на смену которому придёт Amos—7, на космический аппарат Astra—4A, принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору SES.