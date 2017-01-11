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kvartal tv / Квартал ТВ
20 января в 10:00 спутниковый сигнал телеканала Kvartal TV будет закодирован. Об этом говорится в официальном письме отдела развития и поддержки сети вещания группы 1+1 media, обращенном к провайдерам программной услуги (копия имеется в распоряжении редакции Mediasat).

Кодирование будет осуществляться системой условного доступа Verimatrix. Для декодирования сигнала будут использоваться CAMмодуль Verimatrix, который является совместимым как с бытовыми, так и профессиональными спутниковыми приемниками с CI/CI+ интерфейсами.

«В настоящее время техническими специалистами выявлена одна модель спутникового приемника, с которой не работает CAMмодуль Verimatrixприемник Scopus 2600», – отмечается в сообщении.

Провайдерам, заключившим договор на трансляцию телеканала Kvartal TV, предоставляется устройство декодированияCAMмодуль, который передается по Акту приемапередачи к лицензионному договору.

«С целью проверки провайдером корректной работы оборудования декодирования сигнала на транспондере ВЗ (в одном пакете с телеканалом Kvartal TV) запущен временный тестовый сервис «TEST», закодированнный системой условного доступа Verimatrix. Он будет работать до 20 января», – добавляют специалисты из отдела развития и поддержки сети вещания группы 1+1 media.

Параметры вещания телеканала Kvartal TV:
Спутник Astra4A (4,8 гр.в.д.)
Частота11176 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 27500 Мбит/сек, FEC3/4, DVBS/QPSK

Напомним, Kvartal TV наряду с другими каналами группы 1+1 media начал миграцию со спутника Amos2 (4 гр.з.д.), срок службы которого подходит к концу и на смену которому придёт Amos7, на космический аппарат Astra4A, принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору SES.

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