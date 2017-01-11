Анонсированы характеристики стандарта HDMI 2.1: он будет поддерживать 8K60p, динамический HDR, новые цветовые пространства и новый кабель 48 Гбит/сек.

Технические параметры HDMI 2.1 – последней версии спецификации HDMI – озвучены. В HDMI 2.1 увеличена максимальная пропускная способность – до 48 Гбит/сек, что обеспечивает поддержку 10K и 8K видео с частотой кадров 120 Гц. В стандарт также включена поддержка других важных функций – в частности, таких как динамический HDR, игровой режим Game Mode VRR, HDCP 2.2 и т.д. Стандарт будет официально запущен во втором квартале 2017 года.

Компания HDMI Forum, отвечающая за развитие HDMI (мультимедийный интерфейс высокой чёткости), представила технические характеристики HDMI 2.1. HDMI является патентованным интерфейсом для передачи аудио и потоков несжатого видео из различных источников на приёмные устройства – такие, как монитор.

Появление HDMI 2.1 – это значительный скачок в сравнении с предыдущими версиями HDMI с поддержкой видеопотока в режиме 8K (7680×4320) с частотой обновления 60 Гц. Это вполне ожидаемый шаг организации, поскольку конкурирующие технологии – такие, в частности, как DisplayPort, уже поддерживают разрешение 8K UHD.

Технические характеристики новейшей версии стандарта также предусматривают увеличение скорости обновления для разрешения 4K до 120 Гц. Ранее она была ограничена числом в 60 Гц. Если говорить в двух словах – спецификация увеличивает пропускную способность интерфейса до 48 гигабитов в секунду и обеспечивает поддержку общего разрешения в 10K на скорости в 120 Гц при подключении нескольких дисплеев.

Реверсный звуковой канал (ARC) – это функциональная особенность HDMI, устраняющая необходимость в использовании отдельного аудио-кабеля в случае подключения звукового устройства. Соответственно, в ARC также были внесены обновления, обеспечивающие поддержку современных аудио-технологий – таких, как Dolby Atmos, DTS:X для подключённых систем обработки звука, в частности – домашних кинотеатров и стоек колонок.

Как и предполагалось, в HDMI 2.1 включена поддержка передачи динамических мета-данных для HDR контента. Это означает возможность пользовательских установок уровней глубины, яркости, контрастности, широкой цветовой гаммы в покадровом режиме. Игровой режим Game Mode VRR (переменная скорость обновления) – ещё одна новая функция. Она предусматривает использование графического процессора для обработки картинки в момент её появления.

Новая версия HDMI также является совместимой с предыдущими версиями и предусматривает использование стандартных HDMI разъёмов. Официальный запуск технологии намечен на второй квартал 2017 года – к тому времени существующие устройства HDMI 2.0 будут обновлены для поддержки новой спецификации. Впрочем, для передачи потока с разрешением 8K потребуется новый кабель с пропускной способностью 48 Гбит/сек.