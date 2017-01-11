В ЕС предлагают отрегулировать мессенджеры по принципу телеком-операторов

Предложение Европейской комиссии расширяет сферу действия правил, которые сегодня регулируют работу операторов связи, на web-компании, предлагающие услуги голосовой связи и обмена сообщениями через Интернет, известные как ОТТ-услуги, а также должно закрыть существующий регуляторный разрыв между отраслью телекоммуникаций и, главным образом, американскими интернет-гигантами, такими как Facebook, Google и Microsoft.

Во вторник в ЕС предложили расширить сферу действия правил защиты частной жизни на сектор электронных коммуникаций (в частности, речь идёт об отслеживании со стороны рекламодателей), с целью продвижения идеи единого цифрового рынка стоимостью в десятки миллиардов евро.

Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС, выступила с рядом законодательных инициатив, в частности – предложением ввести в правовое поле новых провайдеров, таких как WhatsApp, Facebook Messenger и Skype, которые она желает ввести в действие до мая следующего года.

Согласно действующему законодательству стран ЕС, нормы защиты частной жизни распространяются на передачу текстовых сообщений и голосовые звонки, которые осуществляются исключительно посредством традиционных операторов связи.

«Наши предложения принесут ту степень доверия к Единому цифровому рынку, которую ожидают люди», – говорит Андрус Ансип, вице-президент Еврокомиссии, курирующий вопросы Единого цифрового рынка.

Новые инициативы также предлагают резкое снижение количества запросов согласия пользователей на отправку «куки», однако эта идея вызывает резкое сопротивление со стороны игроков рекламного и медиа-рынка.

Данное новое правило должно заставить web-сайты и браузеры отказаться от существующего правила по умолчанию, позволяющего пользователям отключить отправку куков для нужд онлайн-рекламы в пользу практики, когда они для этого будут входить в профиль.

«Европейские компании будут страдать от невыгодного конкурентного положения в сравнении с другими рынками и, в конечном итоге, разрушат потенциал, имеющийся в европейской экономике, основанной на данных», – заявили многие европейские рекламные и издательские ассоциации в письме, направленном в адрес комиссии 22 декабря.

Цель комиссии состоит в создании единого цифрового рынка данных для крупнейшего в мире блока свободной торговли с населением около 500 миллионов человек.

В комиссии заявляют, что рынок данных ЕС в 2015 году стоил 54,5 миллиарда евро (57,6 миллиарда долларов), а к 2020 году его стоимость может достигнуть отметки в 84 миллиарда евро, а число занятых лиц – 7,4 миллиона человек.

В комиссии считают, что предлагаемые законодательные инициативы дадут пользователям и компаниям по всей территории ЕС равный уровень защиты систем электронной связи.

Инициативы предлагают ввести одинаковый уровень конфиденциальности как для контента, так и для метаданных, полученных из всех электронных систем связи.

Подобные данные будут делаться анонимными либо уничтожаться без разрешения пользователя при отсутствии необходимости иных вариантов для целей биллинга.

В предложениях также укрепляется степень запрета на нежеланные электронные сообщения – такие, как сообщения электронной почты, SMS или телефонные звонки, осуществляемые без согласия пользователя.

Предложения комиссии призваны обновить существующие правила и расширить стандарты конфиденциальности при обмене данными с компаниями из-за рубежа.

Согласно нормам соглашения, известного как «Щит конфиденциальности ЕС-США», на компании могут быть наложены штрафы в случае, если их деятельность не соответствует стандартам ЕС по защите конфиденциальности. В декабре прошлого года США и ЕС также заключили «рамочное соглашение», предусматривающее защиту данных в рамках сотрудничества правоохранительных органов.