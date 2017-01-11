Компания Eurofins Digital Testing представила новый логотип, который должен будет усилить доверие потребителя к телевизорам 4K HDR Ultra HD.

Схема нового логотипа должна будет дать гарантию того, что покупатель сможет легко находить на рынке UHD HDR экраны последнего поколения (дающую лучшее качество картинки из всех возможных). Новый логотип 4K HDR Ultra HD будет размещаться на оборудовании, которое прошло полное тестирование и доказало свою совместимость с высокими стандартами качества картинки.

Логотип является свидетельством того, что оборудование, на котором он размещён, сможет с успехом передавать расширенный диапазон контрастности и палитру цветов, столь важные для HDR и WCG, а также гарантирует соответствие всем требованиям стандарта UHD (который предлагает картинку, в четыре раза превышающую по своей чёткости существующий HD). HDR привносит в контент новое измерение, наполненное яркими, жизненными цветами, с повышенной глубиной чёрного и яркостью белого, что в результате даёт просто таки захватывающий эффект.

Вещатели и поставщики контента уже давно говорят, что сочетание данных технологий должно быть принято одновременно – чтобы оправдать инвестиции в производство UHD контента. И цель разработки логотипа как раз и состоит в том, чтобы обозначить вот этот самый истинный UHD в сочетании с HDR и WCG. Что наиболее важно – так это то, что данные устройства совместимы с HDR контентом, распространяемым через вещательные сети и IP (OTT), а не только через HDMI.

Изначально логотип продвигается компанией Eurofins Digital Testing, заслужившей прекрасную репутацию компании, проводящей тестирование и проверку качества технологий, которая надеется на принятие схемы логотипа и его использование производителями телевизоров.

«Потребители готовы тратить большие суммы денег на получения наилучшего качества в своих системах домашних развлечений, однако, им требуется что-то, что даст им уверенность в правильности выбора. Важно, чтобы потребитель был уверен в том, что их телевизор не просто имеет большой дисплей, но также способен отображать HDR контент, поступающий из различных источников, включая эфир, ОТТ и HDMI», – говорит управляющий директор Eurofins Digital Testing UK Тим Морган.

Напомним, на прошлогодней выставке в Лас-Вегасе UHD Alliance презентовал систему Ultra HD Premium.