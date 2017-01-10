Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 9

Однако, должной популярности станция в таком формате не завоевала. Избранный музыкальный формат в значительной мере пересекался с форматом «Нашего Радио» и частично – с «Русским Радио – Украина», поэтому активно «Радио 5» слушали лишь в тех уголках страны, где были недоступны программы упомянутых выше станций. В большинстве же городов страны (в том числе и в Киеве) рейтинг «Радио 5» оставался достаточно низким.

1 марта 2007 года учредители ТРК «НБМ» отказались от сотрудничества с компанией «Денн Марк» в плане реализации проекта «Радио 5». Станция вновь «переехала» в студийный комплекс ТРК «НБМ» на Рыбальском полуострове, а ее общесетевой эфир был переведен в режим музыки нон-стоп, которую прерывали лишь рекламные блоки (в регионах кое-где продолжались трансляции программ местных студий).

Вскоре радиостанция была выделена из ТРК «НБМ» в отдельное предприятие – «НБМ-Радио», после чего «Радио 5» было передано в управление менеджменту «Украинского Медиа Холдинга».

С 15 июня 2007 года новый менеджмент кардинально меняет формат станции. Отныне она превращается из просто «Радио 5» в «Радио 5 – Ретро FM», а в ее эфире звучат золотые хиты отечественной и зарубежной музыки 70-90-х годов прошлого века. Данный формат был опробован в течение нескольких лет московской радиосетью «Ретро FM», а также с марта по июнь 2007 года – в тестовом режиме на волнах радиосети ТРК «Пилот – Украина».

А вот большая часть частот фирмы «Волынь», прежде задействованных частично и под трансляцию программ «Niko FM» и «Радио 5» в ряде регионов, с лета 2007 года стала использоваться для еще одного проекта, реализованного менеджментом Украинского Медиа Холдинга – сети «Radio ONE».

Но вернемся в 1996 год. В 1996 году в украинском эфире начали также вещать: тернопольское «Радио ТОН» (103.5 МГц), с 20 сентября; «Радио Тернополь» (106.1 МГц) — ныне часть сети «Радио 4U» – с лета; ивано-франковское радио «Дзвони» (105.8 МГц, в первые три года вещала на частоте 105.3 МГц) – с 26 ноября (с 2002 года в эфире этой станции звучит исключительно музыка украиноязычных исполнителей); черкасское «Вот Так Радио» (107.5 МГц и 68.15 МГц), ныне не существует с таким позывным; днепропетровские «Авторадио-Днепр» (105.8 МГц и 69.29 МГц) – с 1 июля и «Классик Радио» (103.3 МГц) – с 25 октября, ныне выходит с позывным «Радио Ренессанс»; мариупольськие «Радио Орфей» (102.8 МГц) – с 30 октября (позже работала как «Ностальжи-Мариуполь»), ныне выходит как «Радио Для Взрослых», и «Радио Лавенсари» (105.3 МГц) – с 6 октября, ныне выходит как «Русское Радио – Мариуполь»; херсонское радио «Булава» (103.1 МГц) – с 31 декабря (ныне – часть сети “Europa Plus Украина”); кировоградское «АБ-Радио» (104.2 МГц) – 28 июня; симферопольское «Радио Макс» (107.3 МГц) – ныне «Радио Record» — с ноября; запорожское радио «Алекс» (105.1 МГц) – с осени; одесское радио «Гармония мира» (102.7 МГц) – с 19 августа; хмельницкое радио «Анкор» (72.26 МГц); луганские «Радио Скайвей» (106.9 МГц, 69.98 МГц и 1602кГц) – с 1 марта (ныне – часть сети Dance radio “Kiss FM”); «Радио Мегаполис» (100.4 МГц) – ныне работает в сети «Радио Шарманка»; винницкое радио «ВТВ» (105.9 МГц), донецкое «Радио 101» (101.2 МГц) – позже «Ностальжи», а также ряд других.

1997 год стал своего рода переломным годом в истории украинского радиовещания. Во-первых, потому что в этот год были осуществлены первые попытки создания вместо «радио для всех» четко форматированных станций. Во-вторых, потому что в этот год заявили о себе несколько амбициозных станций с большими капиталовложениями. В третьих, из-за того, что в 1997 году в Украине больше не осталось областных центров, лишенных собственного FM-радио. И, наконец, с 1997 года радио, как СМИ, плотно интересуются серьезные и небедные люди, а также – политики.

Но начнем все по порядку. То есть – с Киева.

Как мы уже упоминали, осенью 2006 года в столице было пролицензировано несколько новых (и старых) частоты в верхнем и нижнем диапазонах УКВ ЧМ. Однако, реальное их освоение началось лишь в 1997 году.

29 января 1997 года на частоте 104.6 МГц в Киеве зазвучали программы радиостанции «Интер-Радио». Станция была создана в рамках телерадиокомпании «ИВК» (Интер-Видео Киев), которая на то время вела телевещание в собственных кабельных сетях ряда районов столицы. Планировалось, что «Интер-Радио» будет работать в ретро-формате. Однако, в техническом режиме на волнах станции звучала главным образом спокойная неагрессивная рок- и поп-музыка разных лет, время от времени прерываемая джинглами. «Интер-Радио» вещало ежедневно с 6.00 до полуночи, и, фактически, станция состояла из проигрывателя дисков, напрямую подключенного к передатчику: создание и оборудование полноценной вещательной студии со всеми микрофонами, пультами и прочими необходимыми «примочками» обработки звука затягивалось. Однако, уже 14 февраля «Интер-Радио» неожиданно пропало из эфира и более в него не возвращалось. По одной из версий, ходивших в те времена в околорадийных кругах, станцию закрыли сотрудники контролирующих органов из-за того, что вещание на частоте 104.6 МГц якобы создавало помехи служебной связи. Впрочем, вещательное оборудование «Интер-Радио» действительно работало в эфире «грязно»: для тестовых трансляций КРТПЦ предоставил станции свой резервный передатчик, который наполнял практически весь FM-диапазон множеством гармоник. Как бы там ни было, частота 104.6 МГц в Киеве пустовала до конца года (при этом периодически возникали слухи о том, что на ней вот-вот начнет вещание то ли возрожденное «Интер-Радио», то ли кто-то из «новичков» или не совсем «новичков», но отсутствующий в FM). Вновь «ожила» данная частота лишь в начале 1998 года, когда на ней начало работу радио «Обрий+».

К слову, о радио «Обрий+». Данная станция быда создана одноименной телерадиокомпанией и получила лицензию на право вещания на частоте 107.9 МГц в объеме 18 часов ежедневно. Впервые в тестовом режиме радио «Обрий+» вышло также 29 января 1997 года через слабенький передатчик, установленный на Олеговской горе. В тот вечер в эфире транслировалась звуковая дорожка европейского спутникового телеканала «MCM». Позже, после 27 февраля, станция вновь появилась в эфире и вещала в эфире нерегулярно – как правило, в ночное время по будням или на протяжении дня по выходным. В эфире звучала, главным образом, популярная на то время западная музыка в стиле «techno» в режиме нон-стоп и без позывных.

Оставшиеся на частоте 107.9 МГц 6 часов достались радиостанции «Наше Радио». Вечером 4 апреля 1997 года «Наше Радио» вышло в эфир на частоте 107.9 МГц с тестовой программой, которая длилась несколько часов. Впрочем, даже этот тестовый эфир проходил с участием ведущих.

С 8 апреля вещание «Нашего Радио» стало регулярным и велось через маломощный передатчик с 17.30 до 23.00 по буднях и с 9.00 до 23.00 по выходным. С 24 апреля станция увеличивает объемы своего вещания: с тех пор она присутствует в эфире по будням с 17.30 до полуночи, а по выходным – с 8.00 до полуночи.

Своим музыкальным форматом «Наше Радио» избрало «нашу музыку» – то есть, творчество групп и исполнителей, живущих и поющих на территории бывшего СССР.

Как мы помним, изначально «Наше Радио» владело лишь 6-ю часами вещания на частоте 107.9 МГц, а 18 часов принадлежало ТРК «Обрий+». Однако, поскольку последняя долго не могла освоить свое эфирное время, представители «Нашего Радио» обратились к ней с просьбой временно позволить станции вещать в объеме 12 часов среднесуточно. И уже с июля 1997 года станция начало вещать именно в таких объемах: по будням с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до полуночи, по выходным – с 12.00 до полуночи. Параллельно станция перешла на более мощный передатчик, установленный на вышке КРТПЦ, а также постепенно начала вводить в сетку вещания разнообразные рубрики (в частности, новостной проект «Информбюро»).

В конце июля 1997 года радио «Обрий+» таки смогло возобновить тестовое вещание на частоте 107.9 МГц, которое стало вестись по будням с 11.00 до 16.00. Однако, к тому времени Нацсовет по вопросам телерадиовещания перераспределил вещание на частоте 107.9 МГц в пропорции 50/50: по 12 часов для каждой станции. Таким образом, с 1 августа 1997 года «Наше Радио» пребывало в эфире ежедневно с 7.00 до 12.00 и с 17.00 до полуночи. Блок с 12.00 до 17.00 занял «Обрий+».

С 29 декабря 1997 года «Наше Радио» начало вещать и по ночам, пребывая в эфире с 17.00 до 12.00 ежедневно, а с 4 января 1998 года – после перехода радио «Обрий+» на новую частоту – круглосуточно.



В августе 1998 года «Наше Радио» одним из первых в Украине начинает вещание через спутник с ретрансляцией по сети частот в различных регионах, число которых увеличивалось в последующие годы (на сегодняшний день станция представлена в эфире всех областных центров Украины за исключением Черновцов и Ивано-Франковска, а также в эфире таких городов, как Кривой Рог, Кременчуг, Ялта, Мариуполь, Новоград-Волынский, Трускавец).

Впрочем, региональный рост сети «Нашего Радио» проходил не без проблем. 11 апреля 2000 года программы станции неожиданно пропали из эфира города Львов, где станция использовала частоту 106.0 МГц (к слову, изначально данная частота предназначалась для вещания местной львовской станции, однако, из-за ее невыхода в эфир летом 1999 года лицензия была перераспределена в пользу «Нашего Радио»).

Обеспокоенное звонками львовских слушателей руководство «Нашего Радио» позвонило во Львов, на ОРТПЦ, где им сообщили о поломке передатчика. Однако, когда техники из Киева прибыли во Львов, дабы устранить неполадку, им сообщили истинную причину исчезновения станции из эфира: передатчик был отключен по решению Львовской обладминистрации. Объявленная причина: несоответствие эфира станции нормам законов Украины о телерадиовещании в части языковой политики. Согласно заявлению представителей львовских чиновников, вещание станции, в эфире которой звучат в огромном количестве русскоязычные песни и программы, могло спровоцировать гражданское противостояние во Львове.

Борьба за возвращение «Нашего Радио» во львовский эфир длилась полгода, пока наконец 19 октября 1999 года «Наше Радио» восстановило вещание в городе.

В ряде регионов развитию «Нашего Радио» помешали факторы экономического характера. В частности, в 1999-2000 годах трансляции программ станции периодически сворачивались в Луцке и Симферополе из-за низкой их рентабельности.

Впрочем, вскоре они были восстановлены. Чего не случилось в Бердянске, где «Наше Радио» одно время присутствовало в эфире станции-партнера – радио «Азовская волна» (106.0 МГц), однако в начале 2000 года отказалось от такого сотрудничества. Одно время программы «Нашего Радио» присутствовали в эфире черновицкого радио «СИТИ» (100.0 МГц), однако, с 2005 года данная станция ведет самостоятельное вещание.

Менялся и формат станции. Одно время – с февраля по сентябрь 2000 года – она даже использовала несколько иной позывной: «Наше FM», однако, в итоге все вернулось на круги своя. Кстати, в этот период в эфире станции в незначительном количестве присутствовала и музыка западных исполнителей, представленная в специальной авторской программе «25 час».

В начале 2006 года «Наше Радио» сменило состав собственников: на смену российской «Альфа-групп» пришла ирландская компания «Communicorp Group Limited», владеющая медиа-активами во многих странах Европы.

В настоящее время в эфире «Нашего Радио» по-прежнему звучит украинская и российская музыка. При этом каждую ночь в эфире станции звучит проект «Наш формат», в рамках которого ежедневно с полуночи до 6.00 на волнах станции звучит исключительно украиноязычная музыка. Кроме музыки на волнах станции, выходящей со слоганом «Самая близкая станция» выходят информационные блоки, хит-парады, ток-шоу, развлекательные и поздравительные программы.

Также «Наше Радио» сотрудничает с Украинской службой «Радио Свобода» – по будням на волнах «Нашего Радио» звучит информационно-познавательная рубрика «Звуки життя», а по субботам – «Дійова особа» (интервью с политиками и не только). Обе указанные программы готовятся совместными усилиями «Радио Свобода» и «Нашего Радио».

А что же произошло с радио «Обрий+»?

Мы оставили эту станцию в августе 1997 года, когда она начала вещать на частоте 107.9 МГц ежедневно с 12.00 до 17.00. Одно время станция также использовала ночной эфир – с 0.00 до 7.00, однако, вскоре от него отказалась, сочтя его нерентабельным. На роль директора станции был приглашен Валерий Глейзер – в прошлом директор радио «Киевские Ведомости». Вслед за ним с «Киевских Ведомостей» на «Обрий+» потянулись и некоторые ведущие – в частности, Олег Морозов «утащивший» на новую станцию все свои авторские программы, а также толпу поклонников (и поклонниц). В эфире радио «Обрий+» звучала, главным образом, рок- и поп-классика. А вещание велось из маленького помещения у подножия вышки на Олеговской горе. В этом помещении, в одной комнате, находились и временная студия, и временный офис станции. По свидетельству очевидцев, в момент включения микрофона ведущий делал знак всем присутствующим в офисе немногочисленным сотрудникам неэфирных отделов, дабы они на время замерли в том положении, в котором они находились, и не создавали шумовые помехи.

Тесные эфирные рамки не устраивали руководство радио «Обрий+», мешая дальнейшему развитию станции. И вот, наконец, к концу года компания добилась получения права произвести технический переход на пустовавшую (как мы помним) частоту 104.6 МГц, где она могла вести вещание в соответствии с первоначальными временными рамками – 18 часов в сутки. Переход станции на новую частоту произошел вечером 3 января 1997 года. На волне 104.6 МГц «Обрий+» стал вещать ежедневно с 7.00 до 23.00, позже – с 6.00 до полуночи.

Параллельно с ТРК «Обрий+», лицензию на частоту 104.6 МГц с 6-тичасовым объемом ежедневного вещания получила другая организация – ТРК «Дивосвіт». И вскоре две компании начали делать общий проект – радиостанцию Радио «Z», начавшую свое вещание с пышной презентации, прошедшей 28 марта 1998 года в новом студийном комплексе станции на Нивках. Вскоре станция также установила на вышке на Олеговской горе более мощный передатчик, снабженный кроме всего прочего системой RDS.

Изначально Радио «Z» вещало ежедневно с 7.30 до 23.00, чуток позже – с 7.00 до 23.00. Еще через какое-то время – с 6.00 до 2.00.

Своим слоганом станция избрала фразу «Музыка и спорт», что предусматривало наличие в эфире большого количества спортивной информации (главным по спорту на станции был известный журналист Александр Липенко, также перебравшийся сюда с «Киевских Ведомостей»). А вот музыкальны формат Радио «Z» значительно отличался от прежнего радио «Обрий+»: здесь стало звучать больше поп-музыки, в том числе и русскоязычной.

С 20 января 2000 по апрель 2001 программы радиостанции дублировались на частоте киевского «НАРТ Радио» (70.40 МГц); в то время в эфире станции звучала заставка, информировавшая слушателя о том, что радиостанция «Z» является совместным программным продуктом телерадиокомпаний «Дивосвіт» и «НАРТ».

С 1 января 2001 года радиостанция несколько изменила свой позывной с «Радио Z» на «Z Радио». А в мае-июне 2001 года «Z Радио» имело статус информационного партнера визита в Украину Папы Римского Иоанна Павла II.

Однако, вскоре проект «Z Радио» прекратил свое существование. Летом 2001 года сменился состав учредителей и руководства станции. На смену Ежи Конеку, приехавшему в Украину из Польши и, по сути, запустившему данный прооект в 1998 году, пришли структуры, близкие к российскому предпринимателю Вагиту Алекперову (контролирующему нефтяную компанию Лукойл) – в частности, Издательский дом «Картель».

С 1 августа 2001 года «Z Радио» перешло на временный позывной «Радио 104.6FM». А с 1 октября после переукомплектовки штата на волне 104.6 МГц зазвучал новый проект – радио «БМ FM».