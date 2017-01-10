Альянс потокового видео начал тестировать технологию открытого кэширования

Альянс потокового видео начал тестировать технологию открытого кэширования

Борис Скуратовский
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Несколько членов Альянса потокового видео (SVA) тестируют ранее утверждённую спецификацию, стремясь оптимизировать доставку видео и улучшить принципы взаимодействия платформ потокового видео со зрителем.

Создание системы открытого кэширования было главным приоритетом Альянса потокового видео (SVA), неприбыльной отраслевой группы, сформированной в ноябре 2014 года с целью разработки передовых решений, определяющих будущее сектора потокового видео. И вот сегодня в группе заявили о планах начать тесты в ближайшее время.

Рабочая группа по вопросам создания технологии открытого кэширования при SVA заложила основы для создания нового уровня кэширования контента ещё в апреле 2015 года, опубликовав документ, в котором были сформулированы основные принципы и атрибуты технологии. Предполагаемый уровень должен оптимизировать распределение пропускной способности сети и улучшить качество предоставляемых зрителю услуг.

С тех пор группа утвердила техническую спецификацию делегирования HTTPS и маршрутизации запросов на открытое кэширование. В сегодняшнем прессрелизе говорится о планируемом начале тестов технологии, основанной на данных принципах. Компании, входящие в Альянс, планируют запустить системы открытого кэширования, чтобы оптимизировать доставку видео и улучшить качество обслуживания потребителей потокового живого контента и контента, получаемого по запросу. Новая спецификация делает популярный контент ближе к конечному зрителю благодаря использованию серверов открытого кэширования, размещённых в сетях интернетпровайдеров.

В тесте участвуют такие компании, как Charter, Limelight Networks, Major League Baseball Advanced Media, Qwilt, Verizon, Viacom, ViaSat и Yahoo (большинство из них являются членами упомянутой выше рабочей группы). Во время испытаний они протестируют возможность потоковой передачи живого контента и контента по запросу через HTTP и HTTPS, после чего отчитаются перед рабочей группой.

«Это событие станет монументальной вехой для нашей организации и для сектора потокового видео в целом, – говорит исполнительный директор Альянса потокового видео Джейсон Тайбюлт. – Отныне мы сможем не только демонстрировать нашу способность создавать, продвигать и публиковать техническую спецификацию, которая позволяет повышать качество передачи потоковых медиа в цепочке создания стоимости, но также можем предлагать рынку возможность проводить тесты готовых технологий. Это важнейший сигнал для отрасли, свидетельствующий о том, что наши члены серьёзно настроены относительно воплощения идей Альянса в реальность, а также глубокого усовершенствования потоковой среды в будущем».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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