Альянс потокового видео начал тестировать технологию открытого кэширования

Несколько членов Альянса потокового видео ( SVA ) тестируют ранее утверждённую спецификацию , стремясь оптимизировать доставку видео и улучшить принципы взаимодействия платформ потокового видео со зрителем .

Создание системы открытого кэширования было главным приоритетом Альянса потокового видео (SVA), неприбыльной отраслевой группы, сформированной в ноябре 2014 года с целью разработки передовых решений, определяющих будущее сектора потокового видео. И вот сегодня в группе заявили о планах начать тесты в ближайшее время.

Рабочая группа по вопросам создания технологии открытого кэширования при SVA заложила основы для создания нового уровня кэширования контента ещё в апреле 2015 года, опубликовав документ, в котором были сформулированы основные принципы и атрибуты технологии. Предполагаемый уровень должен оптимизировать распределение пропускной способности сети и улучшить качество предоставляемых зрителю услуг.

С тех пор группа утвердила техническую спецификацию делегирования HTTPS и маршрутизации запросов на открытое кэширование. В сегодняшнем пресс—релизе говорится о планируемом начале тестов технологии, основанной на данных принципах. Компании, входящие в Альянс, планируют запустить системы открытого кэширования, чтобы оптимизировать доставку видео и улучшить качество обслуживания потребителей потокового живого контента и контента, получаемого по запросу. Новая спецификация делает популярный контент ближе к конечному зрителю благодаря использованию серверов открытого кэширования, размещённых в сетях интернет—провайдеров.

В тесте участвуют такие компании, как Charter, Limelight Networks, Major League Baseball Advanced Media, Qwilt, Verizon, Viacom, ViaSat и Yahoo (большинство из них являются членами упомянутой выше рабочей группы). Во время испытаний они протестируют возможность потоковой передачи живого контента и контента по запросу через HTTP и HTTPS, после чего отчитаются перед рабочей группой.

«Это событие станет монументальной вехой для нашей организации и для сектора потокового видео в целом, – говорит исполнительный директор Альянса потокового видео Джейсон Тайбюлт. – Отныне мы сможем не только демонстрировать нашу способность создавать, продвигать и публиковать техническую спецификацию, которая позволяет повышать качество передачи потоковых медиа в цепочке создания стоимости, но также можем предлагать рынку возможность проводить тесты готовых технологий. Это важнейший сигнал для отрасли, свидетельствующий о том, что наши члены серьёзно настроены относительно воплощения идей Альянса в реальность, а также глубокого усовершенствования потоковой среды в будущем».