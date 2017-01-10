СТБ, Новый канал, ICTV, M1, M2 и QTV сменили параметры спутникового вещания

С 2017 года телеканалы СТБ, Новый канал, ICTV, M1, M2, QTV, входящие в группу StarLightMedia, будут осуществлять вещание с космического аппарата Amos-3 (4 гр.з.д.), который принадлежит израильскому оператору Spacecom. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медиагруппы.

До этого вещание каналов группы StarLightMedia велось со спутника Amos-2, который также находится в орбитальной точке 4 градуса западной долготы. В пресс-релизе отмечается, что в декабре 2016 года велось параллельное вещание на обоих спутниках.

«Переход произведен в результате того, что у спутника Amos-2 завершается срок орбитальной эксплуатации. На осень 2016 года был запланирован переход на другой спутник компании Spacecom – Amos-6, но ракета Falkon-9, которая должна была вывести его на орбиту, взорвалась. В результате переговоров с владельцем спутников, было принято решение о переходе на Amos-3», – говорится в информационном сообщении медиагруппы.

Новые параметры спутникового вещания каналов StarLightMedia:

Спутник Amos-3 (4 гр.з.д.)

Частота – 11175 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 30000 Мбит/сек, FEC–3/4, DVB-S/QPSK

Ранее о переводе каналов с космического аппарата связи Amos-2 на спутник Astra 4A (4,8 гр.в.д.) сообщила группа 1+1 media.