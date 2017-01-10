Исследование: правообладатели должны общаться с пиратами

Исследование: правообладатели должны общаться с пиратами

Борис Скуратовский
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Пиратство

Авторы нового исследования, опубликованного в Международном журнале по анализу деловой среды, считают, что поставщикам контента следует использовать прагматичный подход, основанный на социальном консенсусе, чтобы убедить любителей загружать нелегальный контент в том, что их поведение является этически и экономически неприемлемым в среде сверстников или в социальной среде, к которой они принадлежат.

По словам Эвы Гофман из Центра доверия, мира и социальных отношений при Университете Ковентри (Великобритания) и Эльфриды Пенц из Института международного маркетингового управления при Венском университете экономики и бизнеса (Австрия), привычка незаконного обмена цифровым контентом прочно укоренилась в популярной культуре. Тем не менее, они определили разницу между способами, которыми эти люди скачивают нелегальный контент, и тем, как любители легальных загрузок находят возможность получать желаемый контент из Интернета.

Исследователи отметили, что насущной проблемой для обладателей прав на контент является то, что цифровые объекты интеллектуальной собственности могут копироваться бесконечно, без особых потерь в качестве, что значительно облегчает пиратство, однако указали на то, что стоимость таких объектовниже стоимости традиционных физических носителей контента, таких как CDи DVDдиски.

По их словам, в силу данной особенности, решение нелегально скачать файл из сети является морально менее тяжёлым, чем, к примеру, решение украсть CDили DVDдиск с полки магазина в центре города. Более ранние исследования показывали, что пиратство в Интернете не оказывает пагубного влияния на продажи физических носителей, и многие онлайнпираты на самом деле в целом тратят на развлечения намного большие суммы.

Тем не менее, объёмы продаж CDдисков и сопутствующих товаров падают, и в отрасли в первую очередь обвиняют пиратов в снижении объёмов продаж указанной продукции. С другой стороны, потребители часто указывают на высокие цены цифровых продуктов в качестве оправдания своей тяги к незаконному скачиванию контента из сети.

«В эпоху цифровых форматов обмен товарами за материальное и нематериальное вознаграждение либо из чувства чистого альтруизма остаётся важнейшей формой человеческого поведения, – говорят исследователи. – Но вместо ужесточения мер, направленных на защиту своей интеллектуальной собственности, поставщикам контента следовало бы лучше наладить диалог с любителями нелегальных скачиваний и получать пользу от распространения продукции в сети, а не бороться с этим».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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