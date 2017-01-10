Компания Nagra, входящая в Kudelski Group и считающаяся крупнейшим в мире поставщиком решений для защиты контента и многоэкранного телевидения, и компания Samsung Electronics, занимающая уже на протяжении более десяти лет ведущие позиции на рынке домашних развлечений, заявили о намерении сформировать корпоративный орган для выдачи всем заинтересованным игрокам медиа-индустрии лицензий на право использования новой технологии TVkey (впервые представленной на IBC 2016).

Создаваемый орган должен будет обеспечить открытый доступ рынка к новым решениям путём выдачи лицензий на право использования технологии TVkey сторонним компаниям, выпускающим чипсеты, телевизоры, донглы и модули условного доступа (CAS).

Технология TVkey позволяет пользователям подписываться на услуги операторов платного телевидения непосредственно при помощи избранных новых моделей телевизоров фирмы Samsung, отвечая при этом жёстким требованиям MovieLabs относительно Широкой защиты контента, в частности – с учётом таких новинок как 4К и HDR. Технология предлагает самый быстрый и дешёвый путь на рынок для 4К контента без необходимости для операторов платного телевидения делать дополнительные инвестиции в сет-топ-боксы. Ожидается, что условия лицензирования TVkey и технические спецификации будут предоставлены заинтересованным сторонам к середине 2017 года.

«Мы очень рады расширить сферу распространения технологии TVkey на огромную экосистему, охватывающую всех игроков отрасли. В конечном итоге, это обеспечит кратчайший маршрут выхода на рынок 4К услуг операторов платного телевидения и построение единой цепочки формирования стоимости в секторе 4К, – говорит Чжон Хи Хан, исполнительный вице-президент Samsung Electronics, курирующий отдел Visual Display Business. – Открывая доступ к данной технологии, мы, по сути, обязуемся сделать TVkey стандартом де-факто для доступа к премиальным услугам платного телевидения непосредственно с телевизоров».

«Технология TVkey подарит операторам платного телевидения по всему миру шанс создавать новые и прибыльные бизнес-модели, полностью контролируя взаимодействие с аудиторией, сократив расходы на привлечение аудитории к премиальным службам и избавившись от необходимости использования выделенного сет-топ-боекса, – говорит Морис Ван Рик, глава отдела защиты контента и активов в Nagra. – Это снижение стоимости продаж и упрощение процесса оформления подписки позволит операторам более эффективно конкурировать с поставщиками онлайн-видео».

Базовая структура технологии TVkey основана на разработанном компанией Nagra корне доверия для телевизионных чипов, который обеспечивает безопасную связь с TVkey-совместимым устройством. Это создаёт безопасный медиа-путь и обеспечивает строгое соблюдение правил, как это предусмотрено Голливудом для защиты ценного контента. Технология TVkey также обеспечивает платформу для аппаратной системы нанесения «водяных знаков» и инструменты для контроля за доступом к услуге.

Компании Nagra и Samsung уже взаимодействуют с заинтересованными сторонами в преддверии создания органа по лицензированию, дабы подготовить необходимый IP-блок, аппаратный корень доверия, а также интеграцию доверенной среды исполнения (TEE)/SMP и поддержку USB с целью ускорить выход на рынок TVkey-совместимых телевизоров.