AMOS-7 начнет работу в марте 2017 года

Сегодня, 10 января 2017 года, спутниковый оператор Spacecom объявил, что Amos-7 (Аsiasat-8) начал перемещение в позицию 4⁰ з.д., на 1 марта 2017 года планируется начало работы спутника в новой точке.

АMOS-7 заменит АMOS-2 и будет обслуживать как украинских потребителей, так и клиентов из других европейских стран.

Mediasat писал, что AsiaSat-8 дополнит ёмкости AMOS-3, что позволит предложить полный спектр услуг связи. Ориентировочный срок аренды спутника AsiaSat 8 составит четыре года. Соглашение оставляет за Spacecom право продления аренды ещё на один год.