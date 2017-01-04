Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 8

Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского радиовещания, который ранее был напечатан в журнале Mediasat и автором которого является гуру в сфере радио Борис Скуратовский. Важно: все данные, используемые в данном цикле, актуальны по состоянию на 2009 год.

12 августа 1997 года «Радио РОКС Украина» отключает свои передатчики с целью переноса их на новую, более высокую мачту, построенную на Лысой горе специально для нужд FM-вещания. В это же время у станции возникают проблемы с арендой студийных помещений в Украинском доме. И, несмотря на завершение работ на передающем центре и тестирование передатчиков с новой вышки, станция пропадает из эфира надолго: лишь в самом конце она оборудует новую студию (отдав под неё часть офисного помещения), и запускается оттуда 4 января 1998 года. Отныне «Радио РОКС Украина» вещал в новом формате – в его эфире практически на 100% звучала рок-музыка (здесь также выходило несколько авторских программ, не имевших отношения к року – программа о бардовской песне «Гитара по кругу», ретро-программа «Память сердца» и программа романсов «Романс Холл»). Кроме того, за время длительного молчания станцию покинул также Сергей Гаврилов, выполнявший функции программного директора после ухода Буренина. И с 1998 года программным директором «Радио РОКС Украина» был Юрий Нестеренко (DJ Joy) – ещё один «динозавр» киевского FM-эфира, работавший прежде на «ГАЛА Радио», «Радио Континент», «Supernova» и «Радио Столицы».

В январе 1998 года «Радио РОКС Украина» запустилось вновь с Лысой горы, но лишь на частоте 103.5 МГц; передатчик на частоте 67.70 МГц молчал. Но уже 16 марта 1998 года «Радио РОКС Украина» прекращает вещание: после поднятие антенны станции на более высокую точку, её сигнал начал мешать служебной радиосвязи. Посему пришлось согласовывать новую частоту – ею стал канал 103.6 МГц, где станция запустилась в тестовом режиме 15 июня. На сей раз «Радио РОКС Украина» использовало для вещания уже собственный передатчик, установленный на собственной точке. А именно – на башенке, возвышающейся над крышей Киевского колледжа связи. После нескольких пробных выходов в режиме нон-стоп, станция начинает круглосуточное вещание на волне 103.6МГц. Впрочем, до осени это вещание велось в моно-режиме. Для подачи сигнала из студии в Украинском дома на передатчик подавался по специально выделенной телефонной линии, и для передачи стереосигнала таких линий требовалось две, и с этим вначале и возникла заминка. Заминка возникла также с запуском передатчика на частоте 67.70МГц, который постоянно откладывался и переносился. Тем временем, несмотря на вещание в моно-режиме, «Радио РОКС Украина» пользовалось популярностью у слушателей благодаря своему уникальному формату: на станцию «присели» главным образом студенты, любящие рок-музыку потяжелее, и люди старшего поколения, нашедшие на её волне любимую рок-классику. Впрочем, если первые выражали своё пристрастие к любимой волне бурно и радостно, названивая в её эфир и устраивая тусовки фан-клуба, то старшее поколение, разумеется, предпочитало слушать любимую музыку молча и без фанатизма. Осенью 1998 года была осуществлена попытка запуска в эфире «Радио РОКС Украина» службы новостей реального времени, к которой на начальном этапе приложил руку и легендарный журналист Георгий Гонгадзе. Однако, данный новостной эксперимент продлился недолго и исчез из эфира станции – точно также, как множество других программ. Вечером 8 июня 1999 года «Радио РОКС Украина» вновь прекратило вещание. На сей раз отключение было связано с переносом передающих средств станции на новую точку, ибо вещание «Радио РОКС Украина» с киловатного передатчика на крыше Колледжа связи создавало ощутимые помехи измерительной аппаратуре самого колледжа. Таким образом, поставить здесь ещё один передатчик – для вещания на частоте 67.70МГц – возможности не было. Новой точкой, избранной для установки вещательного оборудования «Радио РОКС Украина», стала крыша одного из корпусов киевского завода Арсенал, где летом 1999 года была смонтирована мачта, к которой сразу были прикреплены две антенны – для верхней и нижней частоты. Именно отсюда «Радио РОКС Украина» и зазвучало 22 июля на частоте 103.6МГц – вначале в тестовом режиме, а с 9 августа – в полноценном. На частоте 67.70МГц вещание возобновилось 7 октября. За время отсутствия станции в эфире её покинул Юрий Нестеренко; кроме того, несколько изменился формат станции – рок стал более лёгким, а среди авторских программ постепенно начали появляться общественно-политические. Также с 5 октября 1999 года «Радио РОКС Украина» начало трансляцию пленарных заседаний Верховной Рады.

Впоследствии в эфире «Радио РОКС Украина» появлялись и другие немузыкальные проекты – в частности, программы «Громадського радио», зазвучавшие здесь с 2003 года. 20 января «Радио РОКС Украина» прекратило вещание на частоте 103.6МГц (вещание на частоте 67.70МГц перед этим велось крайне нерегулярно, и к тому времени было свёрнуто). Официальной причиной был назван запрет санстанции эксплуатировать передатчик. Были также версии о политической подоплёке отключения вещания станции (2004-ый был годом президентской кампании). Однако, руководство станции объясняло всё длительным хозяйственным конфликтом с заводом Арсенал, который, по мнений руководства «Радио РОКС Украина», стремился найти способ избавиться от своего арендатора. Тем не менее, 6 апреля 2004 года «Радио РОКС Украина» восстановило вещание на частоте 103.6МГц, на сей раз – с вышки КРТПЦ – в сокращённом режиме, с 9.00 до 21.00 ежедневно, и уже без программ «Громадського радио». Вещание на частоте 67.70МГц восстанавливалось – ненадолго – в 2006 году, также в сокращённом объёме. Кроме того, «Радио РОКС Украина» начинает вещание своих программ через спутник. Правда, станция так и не смогла построить сеть, потерпев неудачу на конкурсах в 2001-2002 годах. В апреле 2008 года «Радио РОКС Украина» начало трансляцию программ Украинской службы «Радио Свобода». В связи с этим время вещания станции было увеличено – отныне она пребывала в эфире с 6.00 до 21.00 ежедневно. А с середины июня станция восстанавливает вещание в полном объёме и вновь запускает частоту 67.70МГц. Осенью 2008 года ЧП Фирма «Лямин» (владелец канала «Радио РОКС Украина») меняет учредителей: отныне владельцем станции вместо Наталии Бережной становится ООО «Компания «ТАВР». Станция исчезает из эфира примерно на месяц и возобновляет вещание с 12 ноября. При этом изменяется наполнение эфира: исчезают авторские программы, а также программы производства «Радио Свобода» и «ФДР Радиоцентр». Станция работает по сути в техническом режиме – в эфире звучит лишь музыка нон-стоп и короткие информационные блоки.

И, возвращаясь к 1995-му году, отметим, что в этот год новые радиостанции запускались и в других городах Украины. К примеру, в сентябре 1995 года в Днепропетровске на частоте 107.3МГц зазвучало «Радио MIX», существующее и поныне (впрочем, перед этим станция уже вещала в городе на СВ-частоте 873кГц с 9 октября 1993). К тому времени в Днепропетровске уже существовали и другие станции, которые, впрочем, не дожили до наших дней. В частности, радио «D.I.», вещавшее на различных СВ-частотах, а также на УКВ FM. И рождённое 20 октября 1993-г года «Радио Премьер», в разное время использовавшее частоты 873кГц в СВ-диапазоне, а также 102.0МГц и 65.99МГц на УКВ FM. «Радио Премьер» строило грандиозные планы на будущее – в частности, ставило перед собой цель выйти кроме днепропетровского эфира также в эфире киевском. Однако, этим планам не суждено было сбыться. И с 1 ноября 1999 года на его волне зазвучал проект «Радио Спорт Украина», который, впрочем, просуществовал также недолго. Также в 1995 году в Днепропетровске на частоте 101.5МГц зазвучало «Radio Land» . В первые годы своего существования станция частично транслировала программы московского радиоканала «Nostalgie». В дальнейшем – вела собственное вещание в ностальгическом формате, и, наконец, с 1 октября 1999 года «Radio Land» начало трансляцию программ питерской станции «Канал Мелодия». Окончательно «Radio Land» прекратило своё существование в конце 2001 года, когда днепропетровская частота 101.5МГц перешла к АО «Оникс», которое запустило здесь уже киевскую «Мелодию». Несколько позже в Днепропетровске начало деятельность предприятие «Новая волна», зарегистрированное в городе Новомосковске и вышедшее в городе на Днепре на частоте 104.0МГц с позывным «Magic Radio». Данная станция стала первым радийным проектом в будущем известного продюсера Анатолия Евтухова. Через пару лет у «Новой волны» в Днепропетровске появилась ещё одна частота – 73.46МГц, на которой запустился проект «Тоже Радио», основанный на русско- и украиноязычном музыкальном материале — в те времена – формат, никем не представленный в регионе (далее на данной частоте периодически тестировались новые для Днепропетровска форматы и бренды – прежде чем появиться или не появиться на FM). Позже «Новая волна» заполучила частоту в Кривом Роге – 103.6МГц. А с марта 1999 года «Magic Radio» превратилось в «Хит FM». Впоследствии кадры, воспитанные на «Magic Radio», занимались также реализацией проекта «Хит FM» во всеукраинских масштабах. А с весны 2002 года «Новая волна» представила в украинском эфире уже новый проект – «Power FM», основанный на динамичных хитах рок- и поп-музыки. К 2004 году «Power FM» звучал из столицы и транслировался в Киеве (104.0МГц), Днепропетровске (104.0МГц), Кривом Роге (103.6МГц) и Харькове (105.7МГц), а также на частотах нескольких локальных станций-партнёров.

К 2004 году стало ясно, что формат радио «Power FM» не обеспечивает должных финансовых прибылей, и станция постепенно начала уменьшать количество рок-музыки, увеличивая объёмы музыки более популярной в народе. И, наконец, 23 июля проект «Power FM» прекратил своё существование, а его место занял новый проект компании «Новая волна» — «Радио Шарманка». Интересно, что в последний день существования радио «Power FM» в его эфире звучала лишь одна композиция – «Mommy Blue», в различных версиях. А рождение «Радио Шарманка» было ознаменовано песней о шарманке от Николая Баскова. В эфире «Радио Шарманка», существующей и по сей день, звучат хиты отечественной и мировой музыуи, поздравительные и развлекательные программы . Проект «Радио Шарманка» был создан компанией «Новая волна» совместно с донецкой ТРК «Каскада», до того представлявшей рок-проект «Браво-Радио». В 1995 году родилось первое независимое радио Донецка – «Радио ДА!». Станция начала своё вещание на частотах 73.88МГц и 103.5МГц в июне 1995 года. Данный проект просуществовал до конца 90-х годов, после чего несколько раз менял формат и позывные («Радио ДА! – Модерн», «Monte Carlo», «Русское Радио Донецк), покуда наконец 9 февраля 2002 года на волнах станции не запустился проект «Радио Точка». К слову – вторая негосударственная станция Донецка – «Радио Класс» – появилось лишь год спустя, 18 сентября 1996 года. Ныне эта станция вещает в Донецке, а также – в Краматорске, Макеевке, Горловке и Шахтёрске с несколько видоизменённым позывным – «Классное радио». В 1995 году также начали своё вещание другие станции: криворожское «Радио Система» (105.2МГц и 67.61МГц) – 1 апреля; ивано-франковское радио «Западный полюс»(104.3МГц) – 25 декабря; запорожские радио «Ностальжи» (107.5МГц, ныне – построило мини-сеть по области) – 1 августа и «Великий Луг» (101.8МГц) – сентябрь 1995; кременчугское «Visma Radio» (101.7МГц, в 1995-96 работало на волне 107.7МГц). Впрочем, в некоторых городах эру FM-вещания открыли станции государственные – Областные гостелерадиокомпании. В частности, «Радио Луцк», начавшее вещать на волне 107.3МГц в Луцке и 68.48МГц в Ковеле 14 января 1995 года, и полтавское «Радио Лтава 2» (ныне – «Ваша хвиля»), зазвучавшее 2 ноября 1995 года на частоте 101.8МГц. А также – ривненское радио «Новая волна», родившееся в октябре 1995 года на частоте 68.24МГц. Ну а нам пора переходить в год 1996-ой.

В своей «летописи» мы уже перечислили большинство событий, случившихся в радиоэфире Киева в тот период. Поэтому остановимся лишь на тех, которые мы не упоминали. Итак, к февралю 1996 года в верхнем диапазоне УКВ Киева было задействовано 7 частот: 100.0МГц, 100.9МГц, 101.5МГц, 103.1МГц, 104.0МГц, 106.5МГц и 107.0МГц. При этом две из них – 104.0МГц и 107.0МГц – были разделены между двумя вещателями, и официально это объяснялось тем, что частотный ресурс, выделенный для Киева, якобы исчерпан. Но 30 марта 1996 года в Киеве начал тестовое вещание новый FM-передатчик – на частоте 105.0МГц. В качестве тестового сигнала использовались программы канала УР-1 Национальной радиокомпании. В прошлом тестирование FM-передатчиков в столице сигналом государственных радиоканалов уже практиковалось – вспомним хотя бы тестирование частоты 101.5МГц сигналами «Проминя» и «Маяка», а также тестирование частоты 100.9МГц сигналом УР-1. Но частота 105.0МГц принадлежала Национальной Радиокомпании Украины по полному праву. И с 1 апреля 1996 года здесь началось регулярное вещание канала УР-2 «Радио Проминь» с вкраплениями (в утренние и вечерние часы) некоторых – главным образом, информационных, программ канала УР-1. С 1 апреля 2001 года здесь также звучали отдельные программы канала УР-3 «Радио Культура», а именно – получасовки от Украинской службы Международного Канадского Радио по выходным. Впрочем, с 2007 года частота 105.0МГц используется исключительно каналом «Проминь». Тогда, в 1996 году, для вещания на частоте 105.0МГц Национальная радиокомпания задействовала передатчик производства чешской фирмы «Tesla», установленный на вышке АО «РаТел» на Олеговской горе. Вещать отсюда было с одной стороны дешевле, чем с сырецкой вышки государственного КРТПЦ, но дальность такого вещания была меньше, чем с Сырца. При этом, качество вещания на частоте 105.0МГц в первый год эксплуатации частоты было, откровенно говоря, не ахти какое: даже по Киеву (не говоря об области) нормальному приёму мешало шипение. Кроме того, периодически (в особенности, в морозную погоду) на частоте 105.0МГц почему-то возникал сигнал «Просто Ради.О», поселившегося с сентября 1996 года на волне 102.5МГц. Качество трансляций на волне 105.0МГц более-менее наладилось лишь через год-полтора. В дальнейшем станцию даже было слышно по области едва ли не дальше всех прочих FM-каналов, вещавших с этой точки. Тем не менее, в самом Киеве приём был хуже приёма остальных станций, работающих с «РаТела». В итоге с 1 января 2008 года НРКУ перенесла вещание на частоте 105.0МГц с Олеговской горы на КРТПЦ, что улучшило ситуацию с приёмом. Также за время эксплуатации частоты 105.0МГц менялись объёмы вещания на ней. Несмотря на то, что данная частота была одной из первых в столице, пролицензированных под законное круглосуточное вещание, в первые годы передатчик работал с 5.30 до 0.00 по будням и с 6.00 до 0.00 по выходным. Однако, после тотального отключения передатчиков «Проминя» по Украине, случившегося в первые годы третьего тысячелетия, вещание на частоте 105.0МГц ведётся круглосуточно. Изменялось также техническое решение подачи сигнала НРКУ на передатчик 105.0МГц. Изначально сигнал на Олеговскую гору подавался по релейной линии. Однако, с выходом НРКУ на спутник в ноябре 2005 года, данный передатчик стал одним из первых передатчиков Национального радио, сигнал на который подавался через этот самый спутник (правда, такой способ передачи имел один, но существенный недостаток: сигналы точного времени на частоте 105.0МГц звучали с задержкой в несколько секунд, потраченных на подъём сигнала на спутник и спуск его с орбиты). Впрочем, после переноса передатчика 105.0МГц на Сырецкую вышку сигнал на него вновь поступает по наземным линиям связи. Но вернёмся в 1996 год.

28 октября в 8.00 в киевском эфире на частоте 69.68МГц начала вещание радиостанция «Бизнес-Радио» — детище ТРК «РТВ» (название её расшифровывалось как «Радио и Телевещание»). ТРК «РТВ» была создана при ТРК «Украинско-Американское Вещание», распоряжавшейся в начале 90-х годов киевским 7-ым телеканалом и радиочастотой 69.68МГц («Радио 7 канал»). Но если ТРК «УАМ» занималась главным образом технической стороной обеспечения вещания, то ТРК «РТВ» занималась программным продуктом. И одним из направлений её деятельности стало собственное радиовещание. Несмотря на громкое название и более-менее приличное покрытие (станция вещала с 2-хкиловаттного передатчика, установленного на вышке КРТПЦ), развитие «Бизнес-Радио» шло достаточно медленно. Станция пребывала в эфире ежедневно с 8.00 до 12.00 – то есть, всего 4 часа в сутки. В дальнейшем планировалось станцией увеличение объёмов вещания, а также выход на верхний диапазон и параллельно – освоение новых регионов. Но, частоту в FM «Бизнес-Радио» так и не смогло получить, а на канале 69.68МГц, как мы уже помним, в марте 1997 года временно поселили на 20-тичасовой эфир «ГАЛА Радио». Такое соседство руководству «Бизнес-Радио» не особо нравилось, но пришлось смириться. Программа «Бизнес-Радио» состояла из музыкальных блоков (звучала главным образом старенькая, проверенная временем музыка), новостей, игровых и поздравительных рубрик. По выходным в эфир станции выходил проект «Рок-классика», который готовила для «Бизнес-Радио» ТРК «ЮАНА». При этом руководство «Бизнес-Радио» вынашивало грандиозные планы: вернуть в украинский эфир программы московской радиостанции «Маяк», которые, как мы помним, были изъяты из радиопространства Украины летом 1995 года. И программы «Маяка» зазвучали в эфире станции в августе 1997 года – в объёме двух часов ежедневно (то есть, по сути – половины эфирного времени «Бизнес-Радио»). При этом станция также сменила позывной, отказавшись от марки «Бизнес-Радио» и назвав себя просто – «Радио РТВ». Также постепенно изменялся формат станции – здесь появилось большее количество информационных и политических программ, а вот количество программ развлекательных (равно как и голосов ди-джеев) уменьшалось. В таком виде станция просуществовала до весны 1998 года. И 1 апреля исчезла из киевского эфира навсегда. Осенью 1996 года в Киеве также были выданы лицензии на несколько новых FM (и старых УКВ) – частот: 70.40МГц, 72.08МГц, 104.6МГц, 105.5МГц, 107.9МГц, однако, их освоение началось лишь в следующем, 1997 году. Но прежде, чем переходить к нему, окинем беглым взглядом события, происходившие в 1996 году в радиоэфире других городов Украины. В частности, нам следует обратить свои взоры на город Черновцы. Весной 1996 года здесь на частоте 105.0МГц начало вещать радио «Niko FM», входившее в состав телерадиокомпании «НБМ». Впрочем, у радио «Niko FM» была своя предыстория – радио «Фламинго», звучавшее в Черновцах на частоте 104.0МГц с весны 1995 года. В первые полгода здесь просто играла музыка нон-стоп, с осени появились ведущие. А к маю 1996 года, как мы уже упомянули, вещание на частоте 104.0МГц было свёрнуто, и по сути станция родилась заново – на новой волне и с новым именем (оно, равно как и аббревиатура «НБМ» — Nikolaychuk Broadcasting Media — досталось компании от одного изеё учредителей), под которым (вместе с телевизионными проектами ТРК «НБМ») станция должна была покорить Украину или хотя бы часть её регионов. Для начала станция решила накрыть своим вещанием западные области Украины, где и получила пакет лицензий – кроме Черновцов в него вошли Львов, Тернополь, Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Ривне, Луцк, Житомир, Винница, а также ряд более мелких городов – Ковель, Камянец-Подольский, Борислав, Рахив, Хуст, Яремче, Новоднестровск. Получила станция лицензию и в Киеве, впрочем, в столице компании достались лишь 6 ночных часов эфира на частоте 102.5МГц (которые «Niko FM» так ни разу и не использовало). Станция ожидала получения частот и в других регионах страны, однако, и те, которые уже были, осваивались достаточно медленно. В частности, в первый период своего существования (1996-97 годы) «Niko FM» так и не смогло выйти во Львове, где – согласно лицензии – должна была использовать 4-хкиловаттный, самый мощный для города (а также для всей своей сети), FM-передатчик на частоте 102.5МГц. А вскоре сеть начала распадаться, столкнувшись с общей для всех тогдашних сетевиков проблемой: нехваткой финансов и нерентабельностью радиорелейного способа раздачи сигнала. В итоге к середине 1998 года собственно «Niko FM» вещало лишь в Черновцах, на частоте 105.0МГц. В некоторых городах вещание было свёрнуто вообще – в частности, в Хмельницком на частоте 102.1МГц и в Тернополе на частоте 101.5МГц воцарилась тишина. В других – начали работать местные студии: в Ивано-Франковске на волне 100.4МГц зазвучало радио «Niko — Запад», в Ужгороде на частоте 107.2МГц – «Радио 107FM — НБМ», в Ковеле (103.9МГц) и Луцке (100.9МГц) – ковельская студия «Радио Свитязь». А в Винницк, как мы помним, с осени 1998 года на частоте 100.9МГц зазвучало радио «Europa Plus Киев».

В сентябре 1999 года в истории сети «Niko FM» начался очередной этап. Она подставила своё «плечо» более успешной региональной сети из Киева – сети радио «Довіра FM», уже успевшей освоить спутниковый путь рассылки сигнала (впрочем, в то же время по такому же пути пошёл и телеканал ТРК «НБМ», запустивший на своих частотах программы столичного СТБ). О радио «Довіра FM» мы расскажем подробнее несколько позже, сейчас же отметим: с 1 сентября 1999 года на сети частот радио «Niko FM» зазвучал новый проект – «Довіра — Niko FM». В Ужгороде, Ивано-Франковске и на Волыни станция выходила параллельно с программами уже прочно осевших на её частотах упомянутых выше местных студий, которые, впрочем, подсократили время своего вещания. Были вновь запущены молчавшие с 1998 года передатчики в Хмельницком и Тернополе, а также прежде вообще не работавшие частоты в Ривном (103.0МГц) и Житомире (105.6МГц). В Виннице, где у радио «Довіра FM» имелась своя собственная частота, продолжало звучать радио «Europa Plus Киев». Отдельно следует упомянуть о Львове. Осенью 1999 года программы сети «Довіра — Niko FM» зазвучали именно на частоте ТРК «НБМ» – 102.5МГц. Вскоре, с конца апреля 2000 года, параллельно с ними здесь начала работать местная студия, «Ініціатива – Нова хвиля». Студия была создана усилиями объединения «Дзига», телекомпании «Міст» и Студии «МД» и работала в концепции авторского разговорно-музыкального радио. С 1 января 2001 года проект «Довіра — Niko FM» во Львове переместился на собственную частоту радио «Довіра FM» — 105.4МГц, а оставшаяся на частоте 102.5МГц стала именовать себя «Інціатива Niko 102.5FM». Своим слоганом радио «Інціатива Niko 102.5FM» избрало фразу «Радио, которого нам не хватало», подчёркивая, что на его волнах звучит то, чего невозможно найти на прочих частотах. А именно – здесь звучал в большом количестве джаз, андеграунд, рок, украинская прогрессивная музыка, а также — литературные, культурологические и общественно-политические программы. Дешёвой попсы (в частности, российской) в эфире студии не было вообще. Кроме того, в эфире радио «Інціатива Niko 102.5FM» можно было слушать программы зарубежных партнёров – в частности, «Немецкой волны». Особой «фишкой» станции были программы производства другой станции – оппозиционного белградского радио «B2-92», известного своей непримиримой борьбой с режимом Слободана Милошевича. Разумеется, прямой ретрансляции данной югославской станции во Львове не могло быть по техническим причинам – здесь прозвучал лишь короткий цикл программ радио «B2-92», призванный познакомить львовян с работой югославских журналистов. Однако, весть о том, что во Львове звучат программы оппозиционного белградского радио, разнеслась далеко за пределы Украины. За короткий период радио «Інціатива NIKO 102.5FM» стало культовым радио львовских интеллектуалов, многие из которых сами работали в его эфире. Здесь также собрались музыканты группы «Мертвий півень» — Роман Чайка, Михайло Барбара, перед тем уже хорошо известные львовянам в качестве радиоведущих на других местных станциях. Однако, уже в 2002 году в истории сети «Niko FM» начался новый период. В свете перелицензирования станция была вынуждена отказаться от сотрудничества с радио «Довіра FM», дабы не потерять право на дальнейшее вещание и соответствующие лицензии. Весной 2002 года вещание сети было переведено на отдельную спутниковую частоту, с которой вначале в ещё пока единую сеть «Довіра — Niko FM» включались черновицкие блоки, а в ночь с 31 марта на 1-ое апреля 2002 года состоялся окончательный «развод» двух сетей, которые отныне пошли своими путями. При оформлении лицензии обновлённого радио «Niko FM» победила концепция, разработанная коллективом львовского радио «Інціатива Niko 102.5FM» под руководством Романа Чайки: музыкальный формат станции должен был состоять из проверенной временем, качественной украинской и западной музыки, а немузыкальная часть – из умных и интеллигентных программ. Именно в таком формате обновлённое радио «Niko FM» и зазвучало ровно в полночь 1 апреля 2002 года. Любопытно, что последней песней музыкальной композицией, прозвучавшей в эфире львовского радио «Інціатива Niko 102.5FM» 1 марта 2002 года за считанные минуты до полуночи, был… похоронный марш! Впрочем, обновлённое радио «Niko FM», хоть и формировалось частично коллективом прежней «Инициативы», по сравнению с ней было ну практически заурядной радиостанцией, что, разумеется, не могло не огорчить львовян.

С 1 апреля центром сети радио «Niko FM» вновь стали Черновцы, откуда сигнал рассылался через спутник. Однако, в ночь с 11 на 12-ое августа центральная студия станции вместе со всей ТРК «НБМ» переместилась в столицу. Впрочем, сами жители Киева слушать программы станции могли разве что со спутника (или, несколько позже – через Интернет): 6 часов на частоте 102.5МГц, принадлежавшие ТРК «НБМ», после перелицензирования перешли к «Просто Ради.О», заполучившему таким образом данную волну в единоличное владение. А обещанную взамен новую частоту станция, входившая к тому времени в медиа-пул оппозиционной «Нашей Украины» таки не получила. В 2003-ем году Роман Чайка перешёл к работе над телепроектами ТРК «НБМ» (вскоре в эфире 5 канала стартовало его авторское ток-шоу «5 копеек»), а место программного директора радио «Niko FM» занял Виталий Гайдукевич, который несколько изменил формат станции, введя в него русскоязычную музыку. Впрочем, дешёвой попсе в эфир радио «Niko FM» вход по-прежнему был строго запрещён. Однако, к 2004 году на станции вновь меняется менеджмент программного отдела, и «Niko FM» в очередной раз меняет формат. Отныне станция начала именовать себя «Украинское Народное Радио Niko FM», а в её эфире зазвучала музыка, более близкая самым широким народным массам: Hot AC. 80% плей-листа составляли горячие хиты, 20% — хиты прошлых лет. Каждый час звучало по две украиноязычные и по 4 русскоязычные песни. Впрочем, помимо музыки в эфире «Украинского Народного Радио Niko FM» звучали новости и политические программы. В студию приглашались представители сил, находившихся в оппозиции к Леониду Кучме. И, как следствие, «Украинское Народное Радио Niko FM» на всех объявлявшихся конкурсах на новые частоты «пролетало». Ну, разве что, иногда перепадал «неликвид» вроде СВ-частот в Одессе и Николаеве или «нижней» УКВ-частоты в Николаеве, которые станция таки не использовала. Однако, ещё до Оранжевой революции ей всё же удалось немного расширить свою сеть за счёт компании-партнёра – фирмы «Волынь», которая вышла на конкурс, заявив созвучный позывной «Ника FM», и – выиграла три частоты (103.2МГц в Кривом Роге, 106.4МГц в Николаевеи 101.6МГц), где сразу же запустились программы радио «Niko FM». Впрочем, заполучить частоты в Киеве и ряде городов-миллионников тогда не удалось и таким способом. Впрочем, в ряде городов на волнах местных станций появились информационные блоки от радио «Niko FM». Позже, в декабре 2004 года, во время Майдана, ТРК «НБМ» смогла получить под «Niko FM» ещё несколько частот по Украине – в Лубнах, Перелисках, Ровеньках, Александрии и Ульяновке. Правда, быстро запустить свещание станция смогла лишь в Ровеньках; старт в остальных населённых пунктах был отложен надолго. Летом 2005 года Нацсовет объявил очередной конкурс на частоты – на сей раз, многие частоты были объединены в пакеты с определённым форматом вещания. Правда, определённым лишь в общих чертах.. А 19 октября того же года победителем конкурса на право использования пакета частот с форматом «Украинское радиовещание» стала ТРК «НБМ», заявившая концепцию радиоканала «Украинское Народное Радио». Таким образом, ТРК «НБМ» одним махом заполучила 31 новую частот, в том числе – частоту в Киеве (92.4МГц) и частоты в городах-миллионниках. Любопытно, что в рамках данного пакета ТРК «НБМ» получила вторую частоту в селе Перелиски на Полтавщине: 107.5МГц (прежде у станции здесь уже была частота 106.5МГц). Согласно условиям конкурса, в эфире «Украинского Народного Радио» должны были звучать, главным образом, украиноязычные музыкальные, информационные и развлекательные программы. После получения новых частот ТРК «НБМ» начала процесс переформатирования радио «Niko FM» с целью построения единой сети из частот прежних и частот новых. Разработка и внедрение новой концепции были поручены менеджерской группе компании «Денн Марк», руководившей радиостанцией «Европа FM». 1 декабря 2005 года радиосеть «Niko FM» перешла в режим технического вещания, 14 декабря на частоте 92.4МГц начался тест, а 15 декабря здесь появилась новая радиостанция – «Радио 5», программы которой зазвучали на сети бывшего «Niko FM», на сети фирмы «Волынь», и постепенно начали появляться на «новых» частотах ТРК «НБМ». Соответственно, были и переоформлены лицензии: теперь в них был вписан позывной «Радио 5» — вместо прежних «Niko FM» и «Украинского Народного Радио». Названием «Радио 5» новая станция должна была напоминать слушателю о телевизионном проекте ТРК «НБМ» – 5 канале, снискавшем славу в период Оранжевой революции. Выходящие здесь новости звучали на «подкладке» новостей 5 канала. Однако, приблизившись в плане названия и звучания к телепроекту ТРК «НБМ», «Радио 5» отдалилась от него территориально: отныне её программы выходили в эфир не с Рыбальского полуострова, а из студийного комплекса радио «Европа FM» на Голосеевской. Музыкальный формат «Радио 5» был ограничен композициями на украинском и русском языке. При этом музыки украинских исполнителей (в том числе, и поющих на русском языке) было 60%, а 40% составляло творчество россиян. Немузыкальная часть эфира состояла из информационных блоков (политических, спортивных, музыкальных и прочих новостей), утреннего шоу, поздравительных программ и хит-парадов. В целом эфирная сетка строилась «по образу и подобию» эфирной сетки радио «Европа FM», на «Радио 5» даже звучали выпуски юмористического проекта «Шоу шепелявых», уже ставшего традиционным для «Европы FM». Освоив большую часть полученного частотного ресурса, «Радио 5» стало называть себя крупнейшей радиосетью в Европе. Данная фраза стала одним из слоганов радиостанции – наряду со словами «Всё что тебе нужно!».

Продолжение читайте в следующей публикации…