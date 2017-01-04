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В принадлежащей Илону Маску компании SpaceX нашли причину катастрофического взрыва, случившегося 1 сентября прошлого года и принёсшего ущерб в размере 285 миллионов долларов (273 миллиона евро), и готовятся возобновить запуски ракет.

В заявлении, размещённом на сайте компании SpaceX, говорится, что причиной взрыва послужили неполадки в одном из трёх гелиевых резервуаров, известных как «сосуды высокого давления в композитной обёртке» (COPV), расположенных в баке с жидким кислородом третьей ступени ракеты. В итоге свободный жидкий кислород вызвал мощный взрыв топлива, который и уничтожил израильский спутник AMOS-6.

Расследование причин взрыва проходило под контролем Федерального управления гражданской авиации (FAA), ВВС США, Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства, а также Национального совета по безопасности на транспорте. Расследование должно было установить причины взрыва, чтобы FAA смог выдать компании разрешение на возобновление запусков.

И вот в SpaceX готовы возобновить свою деятельность в сфере запусков. Первый груз, который должен быть выведен в космос силами компании, представляет собой набор из 10 небольших спутников, принадлежащих специализированной телекоммуникационной компании Iridium. Их запуск назначен на следующее воскресенье – 8 января. Тем временем, Маск и его инженерная команда внесли в ракету ряд конструктивных изменений, в частности – в способ подачи в ракету Falcon 9 гелия. Данный запуск будет произведён со стартовой площадки SpaceX на Авиабазе ВВС США Вандерберг. Привычная стартовая площадка компании на мысе Канаверал, где и произошёл 1 сентября взрыв, была сильно повреждена и пока не готова к использованию.

Приостановка запусков почти на четыре месяца обошлась дорого как для самой компании SpaceX, так и для её клиентов. В частности, задержка внесла коррективы в график запусков по заказу таких компаний, как Echostar (спутник E-23), люксембургская SES (спутник SES-10), Hispasat (спутник Amazonas 5), а также в сроки запусков спутника Koreasat 5A и катарского Es’Hail 2; все они должны отправиться в космос в первом квартале 2017.

«В SpaceX высоко ценят поддержку от наших клиентов и партнёров на протяжении всего этого периода, а также с нетерпением ждут возможности выполнения взятых на себя обязательств в 2017 году и в дальнейшем», – заявили в компании.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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