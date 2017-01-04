В Южной Корее запустят процесс слияний и поглощений в секторе платного телевидения для усиления конкуренции на международном рынке

Правительство Южной Кореи планирует дерегулировать внутренний рынок платного телевидения, дабы облегчить процесс слияний и поглощений в секторе провайдеров услуг кабельного и спутникового телевидения, а также – IPTV.

Правительство Южной Кореи планирует провести дерегуляцию на внутреннем рынке платного телевидения, дабы создать более благоприятные условия для слияний и поглощений в среде провайдеров услуг кабельного и спутникового телевидения, а также IPTV, что, в свою очередь, увеличит их конкурентоспособность на международном рынке.

В ответ на новые правительственные инициативы индустрия кабельного телевидения планирует завершить переход от аналоговых к цифровым стандартам телевещания к февралю 2018 года, что сделает местный медиа-рынок полностью цифровым.

27 декабря Министерство науки, ИКТ и планирования будущего заявило о намерениях применять единые принципы регулирования для всей местной индустрии платного телевидения, а также унифицировать лицензии, выдаваемые провайдерам кабельного и спутникового телевидения и услуг IPTV.

В министерстве добавили, что планируют отменить ограничение в 33% акций, которыми могут владеть спутниковые компании в компаниях, предоставляющих услуги кабельного телевидения. Это означает, что провайдер услуг спутникового телевидения может объединиться с провайдером услуг IPTV, став медиа-гигантом, а провайдер услуг кабельного телевидения сможет покупать такие компании.

Цель данных изменений состоит в том, чтобы идти в ногу с глобальными тенденциями на медиа-рынке, которые заключаются в том, что весь рынок всё чаще формирует небольшое количество компаний-гигантов. В министерстве также объяснили, что национальные кабельные сети к 2018 году придут на смену местным кабельным компаниям.