В Южной Корее запустят процесс слияний и поглощений в секторе платного телевидения для усиления конкуренции на международном рынке

Борис Скуратовский
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Правительство Южной Кореи планирует дерегулировать внутренний рынок платного телевидения, дабы облегчить процесс слияний и поглощений в секторе провайдеров услуг кабельного и спутникового телевидения, а также – IPTV.

Правительство Южной Кореи планирует провести дерегуляцию на внутреннем рынке платного телевидения, дабы создать более благоприятные условия для слияний и поглощений в среде провайдеров услуг кабельного и спутникового телевидения, а также IPTV, что, в свою очередь, увеличит их конкурентоспособность на международном рынке.

В ответ на новые правительственные инициативы индустрия кабельного телевидения планирует завершить переход от аналоговых к цифровым стандартам телевещания к февралю 2018 года, что сделает местный медиа-рынок полностью цифровым.

27 декабря Министерство науки, ИКТ и планирования будущего заявило о намерениях применять единые принципы регулирования для всей местной индустрии платного телевидения, а также унифицировать лицензии, выдаваемые провайдерам кабельного и спутникового телевидения и услуг IPTV.

В министерстве добавили, что планируют отменить ограничение в 33% акций, которыми могут владеть спутниковые компании в компаниях, предоставляющих услуги кабельного телевидения. Это означает, что провайдер услуг спутникового телевидения может объединиться с провайдером услуг IPTV, став медиа-гигантом, а провайдер услуг кабельного телевидения сможет покупать такие компании.

Цель данных изменений состоит в том, чтобы идти в ногу с глобальными тенденциями на медиа-рынке, которые заключаются в том, что весь рынок всё чаще формирует небольшое количество компаний-гигантов. В министерстве также объяснили, что национальные кабельные сети к 2018 году придут на смену местным кабельным компаниям.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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