Samsung представит на CES 2017 новые персонализированные услуги для пользователей смарт-телевизоров

В компании Samsung Electronics заявили о намерении представить три новые услуги для владельцев смарт-телевизоров в рамках выставки CES 2017, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 5 по 9 января 2017 года. Новые службы – «Sports», «Music» и «TV Plus» — предложат пользователям персонализированный контент исходя из их телевизионных предпочтений, собранный платформой Smart Hub от Samsung.

«Одним из основных приоритетов для компании Samsung является максимальное приближение предложений компании к запросам и желаниям пользователей относительно того, что они хотели бы получать от своих смарт-устройств и домашней электроники», — говорит Вон Джин Ли, занимающий в компании Samsung Electronics должность исполнительного вице-президента, управляющего отделом Visual Display Business. – «Учитывая это, мы продолжаем реализовывать инновационные решения в рамках наших предложений для владельцев смарт-телевизоров, что позволяет нашим клиентам получать тот контент и те возможности, о которых они мечтали и которые они желали бы получить от Samsung».

Служба «Sports» для владельцев смарт-телевизоров Samsung предложит спортивным болельщикам информацию о том, когда играют их любимые спортивные команды, где они смогут посмотреть эти игры, а также счёт, с которым они прошли – и всё это на одной странице навигационного меню. Теперь им не придётся переключать десятки каналов, чтобы найти «большую игру», – всё необходимое будет собрано в удобном пользовательском интерфейсе службы «Sports».

Компания Samsung планирует расширять объёмы контента, представляемого службой «Sports», благодаря заключению соглашений с партнёрами из NBC Sports, UFC и других компаний.

Служба «Music» позволит пользователям смарт-телевизоров легко находить и идентифицировать песни, звучащие на «живом» телевидении или непосредственно в телевизионных программах. Служба «Music» также будет делать рекомендации в разделе «Preview» пользовательского интерфейса платформы Smart Hub, что даст пользователям возможность находить новую музыку и воспроизводить песни удобным для них способом.

В настоящее время служба «Music» от Samsung предлагает контент от восьми партнёрских приложений, включая Spotify, iHeartRadio, Napster, Deezer, Sirius XM, Vevo, Melon и Bugs. На начальном этапе служба будет доступна абонентам во Франции, в Германии, Италии, Южной Корее, Испании, Великобритании и США.

И наконец, служба «TV Plus» предложит IP-каналы, специализирующиеся на показе премиального контента, через новое решение в рамках электронного программного смарт-гида (EPG). Пользователям смарт-телевизоров от Samsung более не придётся ждать того времени, когда их кабельные операторы начнут транслировать марафоны из их любимых телепрограмм – они смогут смотреть их сразу же после выхода, включив один из каналов TV Plus.

Компания Samsung предложила воспользоваться службой TV Plus владельцам избранных моделей смарт-телевизоров Samsung, имеющихся на американском рынке. Служба TV Plus предложит в удобной форме высококачественный контент в рамках одного приложения на вашем телевизоре, предлагающего самые премиальные программы. Компания Samsung с радостью сообщает о заключении партнёрского соглашения с FandangoNow, которое позволит зрителю максимально быстро покупать или брать на прокат любой из 40 000 представленных в видеотеке фильмов или программ, включая новые релизы в стандарте 4K HDR. TV Plus и Samsung Checkout предлагают самый быстрый способ доступа к миру ваших любимых развлечений.

Компания Samsung начала предлагать доступ к TV Plus жителям Юго-Восточной Азии. В настоящее время служба также доступна жителям США, а также будет доступна в Европе с апреля 2017 года. Компания Samsung панирует сотрудничать с Fandango и Rakuten для предоставления премиального TVoD-контента жителям США и Европы соответственно, а также с Funke для предоставления AVoD контента пользователям в Германии.