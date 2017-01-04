«Игра престолов» – суперпопулярный сериал, снятый по мотивам романов Джорджа Р.Р. Мартина, вот уже пятый год подряд получает статус сериала №1 по количеству нелегальных скачиваний в интернете в рейтинге TorrentFreak.

Согласно информации, опубликованной на сайте, количество людей, обменивающихся сериями через различные торренты, достигло пиковой отметки в 350 000 человек в момент размещения в интернете финальной серии сезона.

Популярность среди любителей скачивать сериалы из сети также стали сериал ужасов «Ходячие мертвецы» от AMC и фантастический сериал «Мир Дикого запада» от HBO, которые заняли соответственно вторую и третью позиции.

Сериал «Мир Дикого запада», который часто называют новой «Игрой престолов», приглашает зрителей в путешествие по новому Дикому Западу с множеством интересных сюжетных поворотов. Благодаря участию в сериале ряда ярких звёзд Голливуда – таких, как Энтони Хопкинс, Эд Гаррис, Джеймс Марсден и Эван Рейчел Вуд первый эпизод сериала просмотрело как минимум 3,3 миллиона человек.

Сериалы и телешоу, которые чаще всего раздавались через BitTorrent в 2016 году