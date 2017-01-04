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«Игра престолов» – суперпопулярный сериал, снятый по мотивам романов Джорджа Р.Р. Мартина, вот уже пятый год подряд получает статус сериала №1 по количеству нелегальных скачиваний в интернете в рейтинге TorrentFreak.

Согласно информации, опубликованной на сайте, количество людей, обменивающихся сериями через различные торренты, достигло пиковой отметки в 350 000 человек в момент размещения в интернете финальной серии сезона.

Популярность среди любителей скачивать сериалы из сети также стали сериал ужасов «Ходячие мертвецы» от AMC и фантастический сериал «Мир Дикого запада» от HBO, которые заняли соответственно вторую и третью позиции.

Сериал «Мир Дикого запада», который часто называют новой «Игрой престолов», приглашает зрителей в путешествие по новому Дикому Западу с множеством интересных сюжетных поворотов. Благодаря участию в сериале ряда ярких звёзд Голливуда – таких, как Энтони Хопкинс, Эд Гаррис, Джеймс Марсден и Эван Рейчел Вуд первый эпизод сериала просмотрело как минимум 3,3 миллиона человек.

Сериалы и телешоу, которые чаще всего раздавались через BitTorrent в 2016 году

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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