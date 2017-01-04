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DIVAN.TV
Подписчики видеоплатформы DIVAN.TV получили возможность смотреть контент на приставке Apple TV.

Легальный провайдер OTTтелевидения DIVAN.TV запустил приложение для медиаприставки Apple TV. Об этом говорится на официальном сайте видеосервиса.

«Это свершилось! DIVAN.TV появился на Apple TV во всем мире и пока бесплатно», – написал в соцсети Facebook Андрей Колодюк, основатель DIVAN.TV.

Приложение DIVAN.TV для tvOS (на этой операционной системе работает телеприставка Apple TV) представляет пользователям рекомендации по просмотру на главной странице и быстрый доступ к последним просмотренным каналам; популярные ТВканалы с возможностью просмотра передач в удобное время; архив видео с голливудскими и отечественными фильмами; радио 24 часа в сутки; а также возможность формировать списки «Избранного» из каналов и фильмов.

Ежедневно обновляемая коллекция фильмов и ТВ-шоу доступна без ограничений до 1 февраля. С 1 февраля 2017 года пользование приложением будет доступно после подписки на один из действующих тарифный планов.

О планах DIVAN.TV выйти на платформу Apple TV было заявлено в конце 2016 года в ходе прессконференции «Паритет для всех: первый шаг к построению цивилизованных отношений телекоми медиаиндустрии.

В середине ноября 2016 года DIVAN.TV презентовал новое приложение для устройств на базе операционной системы iOS. По мнению представителей видеосервиса, обновлённое приложение является хорошей альтернативой пиратским сервисам.

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Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Путь в медиа-отрасли начал в 2009 году в издании Mediasat. Активно интересуюсь тематикой телерадиовещания, новыми технологиями, событиями в интернет-сфере. Чем, собственно, и делюсь с читателями Mediasat.

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