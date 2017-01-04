Подписчики видеоплатформы DIVAN.TV получили возможность смотреть контент на приставке Apple TV.
Легальный провайдер OTT—телевидения DIVAN.TV запустил приложение для медиаприставки Apple TV. Об этом говорится на официальном сайте видеосервиса.
«Это свершилось! DIVAN.TV появился на Apple TV во всем мире и пока бесплатно», – написал в соцсети Facebook Андрей Колодюк, основатель DIVAN.TV.
Приложение DIVAN.TV для tvOS (на этой операционной системе работает телеприставка Apple TV) представляет пользователям рекомендации по просмотру на главной странице и быстрый доступ к последним просмотренным каналам; популярные ТВ—каналы с возможностью просмотра передач в удобное время; архив видео с голливудскими и отечественными фильмами; радио 24 часа в сутки; а также возможность формировать списки «Избранного» из каналов и фильмов.
Ежедневно обновляемая коллекция фильмов и ТВ-шоу доступна без ограничений до 1 февраля. С 1 февраля 2017 года пользование приложением будет доступно после подписки на один из действующих тарифный планов.
О планах DIVAN.TV выйти на платформу Apple TV было заявлено в конце 2016 года в ходе пресс—конференции «Паритет для всех: первый шаг к построению цивилизованных отношений телеком— и медиа—индустрии.
В середине ноября 2016 года DIVAN.TV презентовал новое приложение для устройств на базе операционной системы iOS. По мнению представителей видеосервиса, обновлённое приложение является хорошей альтернативой пиратским сервисам.