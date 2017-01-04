Подписчики видеоплатформы DIVAN . TV получили возможность смотреть контент на приставке Apple TV .

Легальный провайдер OTT—телевидения DIVAN.TV запустил приложение для медиаприставки Apple TV. Об этом говорится на официальном сайте видеосервиса.

«Это свершилось! DIVAN.TV появился на Apple TV во всем мире и пока бесплатно», – написал в соцсети Facebook Андрей Колодюк, основатель DIVAN.TV.

Приложение DIVAN.TV для tvOS (на этой операционной системе работает телеприставка Apple TV) представляет пользователям рекомендации по просмотру на главной странице и быстрый доступ к последним просмотренным каналам; популярные ТВ—каналы с возможностью просмотра передач в удобное время; архив видео с голливудскими и отечественными фильмами; радио 24 часа в сутки; а также возможность формировать списки «Избранного» из каналов и фильмов.

Ежедневно обновляемая коллекция фильмов и ТВ-шоу доступна без ограничений до 1 февраля. С 1 февраля 2017 года пользование приложением будет доступно после подписки на один из действующих тарифный планов.

О планах DIVAN.TV выйти на платформу Apple TV было заявлено в конце 2016 года в ходе пресс—конференции «Паритет для всех: первый шаг к построению цивилизованных отношений телеком— и медиа—индустрии.

В середине ноября 2016 года DIVAN.TV презентовал новое приложение для устройств на базе операционной системы iOS. По мнению представителей видеосервиса, обновлённое приложение является хорошей альтернативой пиратским сервисам.