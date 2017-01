Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 7

Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского радиовещания, который ранее был напечатан в журнале Mediasat и автором которого является гуру в сфере радио Борис Скуратовский. Важно: все данные, используемые в данном цикле, актуальны по состоянию на 2009 год.

Вторым украинским городом, в котором зазвучали программы радио «Europa Plus», был Днепропетровск – здесь это случилось 27 декабря 1995 года, а обеспечением вещания занялась местная ТРК «Скифия». Здесь также изначально велись ретрансляции из Москвы с добавлением местных рекламных блоков. И, наконец, 30 декабря 1995 года радио «Europa Plus» появилось в Киеве. Организацией вещания занялась компания «Днипро Телевижн». Впрочем, начало вещание станции в столице произошло с небольшой накладкой. «Europa Plus» вышла здесь на «нижней» частоте 67.70 МГц и провещала на ней примерно до 18.00 3 января 1996 года, после чего вещание неожиданно прекратилось. А через несколько дней в одной из всеукраинских газет вышла статья, в которой представитель центра «Укрчастотнадзор» объявил о том, что станция использовала частоту 67.70 МГц незаконно – по его словам, данное частотное присвоение хоть и было уже просчитано для использования, еще даже не было передано на рассмотрение Нацсовету. Также, по словам представителя центра, «Europa Plus» перед этим оформляла документы на вещание на другой частоте – 103.1 МГц (где, как мы помним, в итоге «поселился» «Люкс»), однако, почему-то вышла именно на волне 67.70 МГц.

Тем не менее, через некоторое время радио «Europa Plus» таки зазвучало в киевском эфире вновь. Но уже на частоте 107.0 МГц. И вновь не обошлось без накладок. Читатели, наверное, помнят рассказанную выше историю ухода «Радио РОКС Украина» с частоты 100.9 МГц. Тогда, в конце 1995 года, данная радиостанция покинула этот канал, не желая делить его с «Радио Континент» и в надежде получить отдельную частоту для полноценного вещания. И 20 января 1996 года «Радио РОКС Украина» начало вещать на частоте 107.0 МГц, заверив своих слушателей в том, что данную частоту станция ни с кем делить не собирается и будет вещать на ней единолично. Однако, уже 13 февраля на частоте 107.0 МГц появились также программы радио «Europa Plus». На сей раз уже никто никому эфирные помехи не создавал – эфир был разделен на цивилизованной основе: с 7.00 до 14.00 и с 19.00 до 22.00 вещало «Радио РОКС Украина», а с 14.00 до 19.00 и с 22.00 до 2.00 работало радио «Europa Plus». Промежуток с 2.00 до 7.00 не использовался никем. Изначально вещание радио «Europa Plus» в Киеве велось по стандартной для всех украинских городов схеме: звучали ретрансляции московских программ, к которым добавлялись местные рекламные блоки. Но к середине весны 1996 года на частоте 107.0 МГц в Киеве в эфирное время радиостанции «Europa Plus» появились также программы, сделанные в Киеве. С 14.00 до 19.00 здесь работали киевские линейные ди-джеи, звучали новости и музыкальные новости от агентства «Луна-Информ». Начали использоваться заставки «Europa Plus Украина».

Впрочем, так продолжалось недолго. К лету 1996 года от киевского вещания радио «Europa Plus» остались исключительно информационные и рекламные блоки, да парочка записных программ: субботний выпуск поздравительной программы «Презент с Евгением Харитоновым» и ревю «Горячий компот». Оставшееся время занимали трансляции из Москвы. Станция также несколько изменила свое представление в эфире: вместо «Europa Plus Украина» она стала именовать себя несколько скромнее – «Europa Plus Киев». В конце августа 1996 года в эфире радио «Europa Plus» зазвучали сообщения о том, что вскоре время вещания радиостанции на частоте 107.0 МГц в Киеве будет увеличено. И такое увеличение состоялось 13 сентября 1996 года. В этот день «Радио РОКС Украина» перешло на новую частоту – 103.5 МГц, а «Europa Plus» на частоте 107.0 МГц перешла в режим 16-тичасового вещания – ежедневно с 7.00 до 23.00. Несколько позже станция увеличила эфирное время до 2.00. Впрочем, общая картина вещания оставалась прежней: ретрансляция программ из Москвы плюс несколько киевских передач – уже упомянутые новости, «Презент» и «Горячий компот». Что, впрочем, не помешало радиостанции принять участие в проекте «Человек весны», прошедшем в киевском эфире в ночь с 28 февраля на 1-ое марта 1997 года. Тогда на волнах сразу нескольких киевских станций прозвучал новый хит-сингл «Весна» от группы В.В., во время звучания которого слушателям предлагалось звонить в эфир: первый дозвонившийся получал приз. Осенью 1998 года радио «Europa Plus Киев» перешло на круглосуточное вещание, кроме того станция переехала из маленькой коморки у подножия вышки на Олеговской горе в новые помещения на улице Голосеевской. Кроме того, телерадиокомпания из «Днипро Телевижн» официально превратилась в «Европу Плюс Киев». И, наконец, с 15 марта 1999 года в эфире на частоте 107.0 МГц в Киеве появились киевские линейные ди-джейские блоки: по три часа днем и вечером в будние дни. С 13 августа по 17-ое декабря 1999 года программы радио «Europa Plus Киев» также дублировались на волнах радиостанции «НАРТ» (70.40 МГц), о которой мы расскажем позже. При этом постепенно росли объемы киевских эфиров радиостанции, которые вытесняли эфиры московские (значительное увеличение киевских блоков, в частности, произошло в начале декабря 1999 года, когда Киев начал полностью «перекрывать» в будни время с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 18.00 и с 20.00 до 23.00).

Тем временем, росло также количество радиостанций, выходящих в Украине с программами московского радио «Europa Plus». В Донецке радио «Europa Plus Донбасс» (детище компании «Радио FM») начало вещание в декабре 1996 года на частоте 106.8 МГц. Следует отметить, что в эфире этой станции местное вещание практиковалось с первого дня ее появления в эфире. Более того, на волнах радио «Europa Plus Донбасс» в конце 90-х выходили отдельные программы, не совсем «форматные» для сети «Europa Plus» — в частности, программы о джазе. Также радио «Europa Plus Донбасс» первой из станций с брендом «Europa Plus» в Украине запустило собственный web-сайт и даже одно время транслировало свой эфир в интернет. В январе 1998 года радио «Europa Plus Донбасс» открыло ретранслятор в Краматорске (101.7 МГц), ставший 107 членом «семьи» радиостанций «Europa Plus» на территории бывшего СССР. В Краматорске, помимо московских и донецких программ, выходили также программы местные. В конце 1996 года в Симферополе начало вещание радио «Europa Plus Крым» — изначально на частоте 107.3 МГц, а позже – на частотах 103.7 МГц и 65.99 МГц. Станция была запущена усилиями компаний «Полуостров» и «Пилот». В 1996 году «Europa Plus» появилась также в Запорожье на частоте 100.8 МГц. Для ее вещания была создана компания «Радио Европа Плюс Запорожье», которая частично ретранслировала московский продукт, частично – вела собственное вещание. Впрочем, через какое-то время запорожская станция разорвала соглашение с москвичами из-за высокой, по мнению запорожцев, цены за право использования программ и торговой марки. С тех пор станция вела собственное вещание, сменив бренд на «Europa Plus Запорожье – Новое радио» (проект просуществовал до 14 января 2000 года, после чего станция начала ретранслировать питерский «Канал Мелодия»). 1 августа 1997 года программы радио «Europa Plus» зазвучали в Мариуполе – на частоте 104.0 МГц их представила компания «Евростудия». А с 1998 года «Europa Plus» начинает выходить в Украине в эфир уже на волнах ранее существовавших станций, которые в силу тех или иных причин решили отказаться от собственных эфирных проектов. 9 июня «Europa Plus» зазвучала в Луганске на частоте 104.8 МГц, заменив собой «радиостанцию для мужчин» – «Радио Континент» (не имевшее отношение к киевскому «тезке» и существовавшее с 1997 года). Осенью 1998 года «Europa Plus» появляется в Харькове – на местной частоте молчащего к тому времени радио «ЮТаР» (102.6 МГц). Данный проект просуществовал до осени 2001 года. Также осенью 1998 года «Europa Plus» освоило винницкую частоту сети «NIKO FM» — 100.9 МГц (о которой мы расскажем позже), также пустовавшую к тому времени несколько месяцев по финансовым причинам. Интересно, что в Виннице звучали программы радио «Europa Plus» с киевскими включениями – в этот город по релейной линии подавала сигнал радиостанция «Europa Plus Киев». Вещание радио «Europa Plus» в Виннице на частоте 100.9 МГц продлилось до весны 2002 года – до момента возрождения сети «NIKO FM», после чего еще в течение нескольких месяцев велось на волнах местного радио «Пилот». 1 февраля 1999 года радио «Europa Plus» появилось в Кременчуге, на частоте 106.0 МГц ТРК «Аллюр». С 16 ноября 1999 года позывные радио «Europa Plus» зазвучали в эфире херсонского радио «Булава» (103.1 МГц), существовавшего с 31.12.1996. С 29 ноября 1999 и по осень 2001 радио «Europa Plus» звучало в городе Кривой Рог, на волнах первой местной станции – «Радио Система» (105.2 МГц и 67.61 МГц), начавшей вещание с 1 апреля 1995 года.

И, наконец в 2001 году программы радио «Europa Plus» появились в эфире севастопольского «Радио 101.5», звучавшего, как это понятно из названия, на волне 101.5 МГц. Интересно, что в 2001 году программы радио «Europa Plus» в эфире «Радио 101.5» выходили отдельными блоками; в остальное же время здесь звучали местные программы в прежнем формате станции – рок и альтернатива. Позже, впрочем, формат был унифицирован. Далее, как мы помним, началось перелицензирование, частью которого стала, в том числе, и «борьба с засильем в украинском эфире иностранных вещателей». Данная борьба коснулась и бренда «Europa Plus»: некоторые из станций, вещавших в этом формате, были вынуждены до поры до времени «вспомнить» о своих прежних позывных и проектах. Днепропетровские и донецкие вещатели начали временно использовать в эфире позывные «Европа FM». В то же время радио «Europa Plus Киев» сделало попытку завоевания регионов: весной 2002 года станция вышла на спутник, и вскоре ее программы помимо Винницы появились в Луганске и Одессе. Впрочем, в Одессе и Виннице вскоре вещание было свернуто вообще. А в Луганске начались трансляции новой станции – «Europa Plus Украина», специально созданной для официального и законного продвижения данного бренда в нашей стране. Но – немного подробнее. Для дальнейшего существования в нашей стране проекта «Europa Plus» в соответствии со всеми нормами законодательства необходимо было создание украинской телерадиоорганизации, которая бы, с одной стороны, получила все необходимые разрешения и лицензии в Украине, а с другой стороны – все необходимые договора и соглашения с правообладателями бренда, получившего транснациональное признание. Одним из важных мотивов создания в Украине такой ТРО стал успешный запуск в стране другого международного проекта – радиосети «Русское Радио — Украина», положившей начало существования в нашей стране локализованных версий транснациональных радиопроектов. На этом фоне и родилось в Украине ЗАО «Студия «Европа плюс Украина». К создания этой ТРО приложил руку Украинский Медиа Холдинг, а также менеджерская группа днепропетровской ТРК «Скифия» («Europa Plus Днепропетровск») – радиостанцию «Europa Plus Украина» возглавила Наталия Нагорная, прежде руководившая «Скифией», а первым программным директором станции стал Сергей Чухрий, прежде – программный директор радио «Europa Plus Днепропетровск». Вполне логично, что первым городом, в котором начались трансляции программы «Europa Plus Украина» (родилась 1 сентября 2002 года), сформированной в киевской студии, стал именно Днепропетровск. Программный продукт радио «Europa Plus Украина» с самого начала существования станции делался в Киеве – отсюда выходили линейные эфиры, новости, рубрики, поздравительные программы. Плейлист формировался согласно общим канонам транснациональной сети, с учетом украинских реалий. В первый год существования радиостанции в ее эфире можно было также слушать ряд авторских программ московской станции, а также утреннее шоу из Москвы, однако, постепенно их объем сокращался. В октябре того же года к сети подключился Луганск, Херсон и Кременчуг. В ноябре – Донецк и Краматорск. В декабре – Одесса (теперь уже на частоте 107.4 МГц, принадлежащей радиокомпании «Оливин», однако, также под чутким управлением радиопродюсера Станислава Киселева). При этом, обладая студией в Киеве, радио «Europa Plus Украина» в FM-эфире Киева отсутствовала. В то же время на частоте 107.0 МГц продолжало вещать радио «Europa Plus Киев», не желавшее «сливаться» с радиостанцией «Europa Plus Украина». Получение же отдельной частоты в Киеве для вещания новой радиостанции было делом долгим и хлопотным, но выход был найден.

Еще 22 августа 2001 года в столице на частоте 95.6 МГц запустилась радиостанция «Золотые ворота» – детище одноименной телерадиокомпании. Первым проектом радиостанции было «Радио Точка», созданное в «соавторстве» со «Студией УРТ». Проект основывался на российской и украинской рок-музыке. Однако, Нацсовет счел такое сотрудничество нарушением закона, и посему с 1 января 2002 года «Золотые ворота» вещали уже самостоятельно – в том же самом формате. Впрочем, такое радио оказалось нерентабельным и просуществовало до осени того же года, когда сменило владельцев и формат. Этот самый формат постепенно приближался к формату радио «Europa Plus Украина», при этом в эфире станции звучала исключительно музыка нон-стоп и новости. Но уже 14 февраля 2003 года на волнах радио «Золотые ворота» зазвучали программы радио «Europa Plus Украина». Зазвучали – и пропали, чтобы появиться вновь всерьез и надолго 17 марта 2003 года. На волнах радио «Золотые ворота» радиостанция «Europa Plus Украина» звучало до 2005 года: тогда в январе станция запустила параллельное тестовое вещание на отдельной частоте – 92.8 МГц, куда перешла окончательно с 1 апреля. Тем временем, «Золотые ворота» вернулись к «истокам» – то есть, к славянской рок-музыке, и с 1 апреля 1995 года на 95.6 МГц в Киеве звучит радио «Джем FM».

Любопытно, что в городе Харькове радио «Europa Plus Украина» также вытеснило из эфира славянскую рок-музыку, зазвучав 17 февраля 2003 года на волне местной телерадиоорганизации «Радио 50» (101.1 МГц) и вытеснив оттуда проект «Радио Точка». Само же «Радио 50», впрочем, имеет давнюю историю. Оно «родилось» 8 июня 1993 года, и изначально использовало частоты 73.79 МГц и 105.7 МГц, а кроме того – СВ-диапазон. В 1998 году станция запустила новый проект – «Радио 50 Плюс Модерн», частично используя программы одноименной питерской спутниковой станции. Впрочем, с 2000 года частота 73.79 МГц стала использоваться для трансляции на Харьков программ другой питерской станции – «Канал Мелодия». Весной 2001 года, после прекращения существования «Радио Модерн» в Питере, изменяется и эфир «Радио 50» на частое 105.7 МГц – здесь зазвучал новый проект – радио «L FM», основанный на музыке романтической направленности. Летом 2001 года вещание «L FM» прекратилось: частота 105.7 МГц перешла к другому владельцу – компании «Новая волна» из Новомосковска, а «Радио 50» получило взамен частоту 101.1 МГц, где с весны 2002 года представляло проект «Радио Точка», который в итоге и уступил место программам «Europa Plus Украина». К слову, история упомянутой выше харьковской радиостанции «L FM» не окончилась летом 2001 года. На рубеже 2003 и 2004 годов станция была возрождена в несколько видоизмененном на частоте ТРК «Радио Артель» (90.0 МГц), где просуществовала до июля 2008 года.

12 февраля, «Europa Plus Украина» появилась в эфире мариупольской «Евростудии» (104.0 МГц). Позже станция также зазвучала на волнах севастопольского «Радио 101.5».

В городе Запорожье «Europa Plus Украина» включилось 28 марта 2003 года сразу на собственной частоте – 106.2 МГц, выигранной на конкурсе у местной радиостанции «5FM».

24 июня 2004 года программы радио «Europa Plus Украина» появились в эфире полтавской радиостанции «Квадрат» (105.8 МГц). В дальнейшем рост сети радио «Europa Plus Украина» происходил за счет собственных частот: 100.6 МГц в Никополе (с 24 августа 2004), 101.4 МГц в Керчи (с 30 сентября 2004), 100.5 МГц в Феодосии (с 1 марта 2005), 106.4 МГц в Ялте (с 7 июля 2006), 102.0 МГц в Ивано-Франковске (с 17 июля 2006). Кроме того, программы радио «Europa Plus Украина» в 2004-2005 годах выходили частично в эфире одной из местных хмельницких радиостанций.

А что же «Europa Plus Киев»? С осени 2002 года станция начала использовать в своем эфире позывной «Европа FM», который постепенно стал основным позывным станции. Изменились и названия рубрик, программ станции. К примеру, поздравительная программа «Презент» превратилась в «Большой привет». Также радио «Европа FM» начало разворачивать отдельную сеть (станция имеет лицензии на два спутниковых канала – «Европа» и «Европа 1»). С середины июля 2004 она начала вещать в Виннице на волне 107.0 МГц. В марте 2005 программы станции зазвучали в Мариуполе (106.9 МГц). С 1 апреля 2008 года «Европа FM» начала вещание в Хмельницком (104.0 МГц). Кроме того, в 2006-2007 годах программы радио «Европа FM» звучали на волнах харьковского радио «Фора» (105.2 МГц).

Следует также вернуться к «Радио РОКС Украина», которое мы оставили в момент его перехода на отдельную частоту 103.5 МГц 13 сентября 1996 года. Тогда же, осенью 1996 года, фирма «Лямин», владелец станции, получила лицензию на нижнюю частоту в Киеве, на которой начала вещать 28 октября 1996 года. А кроме того – вскоре получила частоты в городах Полтава (100.6 МГц), Севастополь (107.0 МГц) и Симферополь (101.2 МГц). Планы у «Радио РОКС Украина» были амбициозные – построить сеть, в которую кроме перечисленных городов, также входили бы Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Одесса, Кировоград и Ялта. Однако, им не суждено было осуществиться: станция не начала трансляцию даже в указанных выше трех городах, где лицензии были уже получены. Более того – многочисленные переходы с частоты на частоту, а также неудачное расположение передатчика на Лысой горе, больно ударили по рейтингам станции: слушатель начал о ней забывать. Также станцию начали покидать ведущие, бывшие ее главными голосами: в декабре 1996 года с «Радио РОКС Украина» ушел Олег Буренин, в начале 1997 года – Оксана Сидоренко и Сергей Собуцкий.

Продолжение читайте в следующей публикации…