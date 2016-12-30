ВОЛЯ достигла договорённости по ретрансляции каналов всех медиагрупп

ВОЛЯ заявляет, что достигла компромисса с телегруппами и продолжит трансляцию общенациональных каналов.

Учитывая то, что с 1 января 2017 состав универсальной программной услуги (УПУ) будет сокращён и общенациональные коммерческие каналы должны перейти к договорным отношениям с провайдерами, компания-оператор услуг ВОЛЯ заявляет о достижении договоренности со всеми медиагруппами Украины. Об этом пишет «Детектор Медиа».

В компании ВОЛЯ уверяют, что для их клиентов ничего не изменится, и популярные каналы останутся на экранах в новогоднюю ночь и в дальнейшем.

«Мы нашли компромисс со всеми медиагруппами. Команды с обеих сторон ещё доочищают договорные отношения, потому что это всегда длительный процесс. Зрителю не стоит переживать, но я говорю исключительно об абонентах нашей компании, я не говорю о зрителях других компаний, потому что им стоит задуматься, у кого, и почему, и за какие деньги они покупают продукт», – отметила директор по маркетингу компании ВОЛЯ Виктория Цомая.

По её словам, отныне компания совместно с медиахолдингами будет бороться с распространением пиратского контента.

«По нашей договоренности с медиагруппами, они будут очень серьезно относиться к пиратству и мы предусмотрели процессы, которые защитят нашу компанию от ситуаций, когда мы единственный бизнес, который работает по договору, прозрачно, а весь остальной рынок работает в «серой» или «темной» зоне. Этого ни мы, ни медиагруппы не допустим», – заявила она.

Напомним, ранее крупнейший кабельный оператор, компания ВОЛЯ заявляла, что может отключить общеукраинские каналы.

О достижении договорённости с медиагруппами также сообщили «Ланет» и «Триолан».