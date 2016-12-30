Отже, плюси. З огляду на те, що багато шуму і мене трохи зненацька витягнули в ефір, я ще раз вирішив перевірити що сі діється.

Почнемо з закону. Ми будемо розглядати лише ефірне мовлення, адже інші технології йдуть по іншому принципу.

Процедура за законом виглядає так. Нацрада оголошує конкурс(ст. 25 закону про ТБР), кандидати подаються і хтось виграє конкурс і отримує ліцензію.

Тепер дивимось статтю 27 і ст. 32, ст.36:

1. Ліцензія на мовлення видається на 7 років не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною законною підставою на право мовлення.

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У разі, якщо Національна рада прийняла рішення про інший порядок сплати ліцензійного збору, ліцензія видається заявнику не пізніше ніж у тридцятиденний термін після прийняття рішення про видачу ліцензії на мовлення.

У випадку плюсів ми послуговуємося статтями про переоформлення, адже плюси — це один з найстарших телеканалів України. Його ліцензійна історія почалася в 1996 році, 11 листопада. До того діяв мораторій ВРУ на ліцензування загальнонаціональних каналів, але про це я напишу в січні.

Мовник після отримання ліцензії має розпочати мовлення і протягом 6 років жиє собі спокійно. В останній рік дії ліцензії йому треба прокинутися і не раніше ніж за 210 днів та не пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії подати до Національної ради заяву про продовження ліцензії.

Заява про продовження строку дії ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії ліцензії. Протягом 5 робочих днів Нацрада має повідомити заявника про результат розгляду заяви.

І тут увага, Ліцензія на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату Національною радою НЕ РАНІШЕ НІЖ В ОСТАННІЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ СТРОКУ ДІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ЗА УМОВИ СПЛАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ЗБОРУ відповідно до вимог статті 31 цього Закону.

Не подовжити ліцензію Нацрада може, зокрема, якщо є проблеми зі схемою власності (ч.6,4. ст.12). І, власне, якщо змінювалася структура власності, то це є підставою для переоформлення ліцензії відповідно до ст.35 закону. При цьому вся процедура має займати 20 днів — 10 днів на розгляд заяви про переоформлення і 10 на видачу ліцензії.

Один важливий нюанс. ч.2 ст. 36 говорить про те, що Після закінчення строку дії ліцензія на мовлення втрачає чинність, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ВЧАСНО ПОДАНА ЛІЦЕНЗІАТОМ ЗАЯВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ НЕ БУЛА РОЗГЛЯНУТА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАДОЮ У ВИЗНАЧЕНІ ЦИМ ЗАКОНОМ СТРОКИ.

У цих випадках ліцензія залишається чинною до прийняття Національною радою рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні дії ліцензії відповідно до вимог цього Закону.

Хронологія ліцензій плюсів така:

Ліцензія № 000280 діяла з 11/11/1996 по 13/11/2002 року. В 2002 році вона була переоформлена на НР № 0550, яка діяла з 20.11.2002 до 01.01.2007. 29 грудня 2006 року ліцензія 0550 була продовжена з 29.12.2006 по 29.12.2016 і видана під номером НР № 0028-м.

В квітні 2016 року, НР № 0028-м стала НР № 00878-м, у зв’язку “зі зміною технічних характеристик каналів мовлення, найменування і місцезнаходження ТРО”. Аналогічні рішення були ухвалені в 12 травня щодо цифри і суспутникової ліцензії.

З огляду на те, що плюси освоювали мережу УТ-2, то ця ліцензія покривала 15 годин ефірного часу з 0 до 4, зі 7до 10 та з 16 до 24 години.

Ще одна ліцензія, яку плюси отримали почалася з 2004 року НР № 0559-м. І діяла з 30.07.2004 до 20.07.2014. Пізніше, ліцензія була переоформлена у НР № 00081-м з терміном дії 30.07.2014-30.07.2021. Ця ліцензія займає відрізки 4:00-7:00 та з 10:00-16:00

Це все мова про одну аналогову ліцензію з двох. Але, щоправда найсмачнішу.

В ефірній цифрі в МХ-1 у плюсів ліцензія НР № 1356-м, що діє з 26.08.2011 до 26.08.2018.

Таким чином весь сир-бор склався щодо прайм-таймової ліцензії плюсів в аналогу.

Якщо вірити плюсам, що вони подали заяву на переоформлення вчасно.

15 грудня 2016 року Нацрада переоформила молодшу ліцензію “у зв’язку зі зміною технічних характеристик каналів мовлення (зміна та уточнення адрес передавачів у 299 населених пунктах, зменшення потужності передавача у с. Колочаві Межигірського району Закарпатської області на 9 ТВК, уточнення територій розповсюдження програм у зв’язку зі зміною назв населених пунктів та районів у 22 населених пунктах, збільшення території розповсюдження програм у с. Завадці Сколівського району Львівської обл. на 37 ТВК), вилученням 47 телеканалів”.

В той же день “смачна” ліцензія також була переоформлена і продовжена:

5. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати ліцензійного збору за переоформлення, за продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 00878-м від 29.12.2006. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія НР № 00878-м від 29.12.2006 вважається недійсною.

6. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

Єдине дрібне порушення, яке не виплило на суть ухваленого рішення — цей розгляд мав відбутися в кінці жовтня. Але, як ми пам’ятаємо ліцензія видається НЕ РАНІШЕ ОСТАННЬОГО дня дії попередньої ліцензії, тобто не раніше вчора. І тут, з огляду на свята заява про видачу ліцензії 6 січня 2017 року виглядає адекватною.

З іншого боку, з огляду на те, що ч.2 ст.36 говорить лише про рішення, а не про видачу ліцензії, формально у мовника 8 днів не буде бланку. І довести, що вони мовлять законно, з огляду на положення ст. 27 “Ліцензія … єдиною законною підставою на право мовлення” таки буде проблема.