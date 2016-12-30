«Ланет» договорился со всеми медиагруппами, кроме «Inter Media Group»

Компания «Ланет» достигла в переговорах с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, не увязывание условий лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ, прочие). Об этом в соцсети Facebook заявил Мариан Ивасюк, директор сети «Ланет».

Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в кабельной сети «Ланет» будут ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой, не попавшей в число остающихся, стала «Inter Media Group» (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews»). Телеканалы групп StarLightMedia, 1+1 media и «Медиа Группа Украина» остаются в сети и будут доступны абонентам «Ланет».

«Следуя реформаторскому духу изменений к Закону Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)», направленных на либерализацию экономических отношений участников рынка кабельного телевидения, мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов», — уточняет господин Ивасюк.

Мариан Ивасюк также уточнил, что по просьбе дистрибьютора «Inter Media Group» на время праздников (до 10 января 2017 года) телеканалы группы продолжат ретранслироваться в сети «Ланет».

Напомним, ранее провайдеры заявляли, что медиагруппы ставят им ультиматум.

В начале декабря украинские медиагруппы озвучили стоимость ретрансляции своих каналов в сетях платного телевидения. Изменения вступают в силу с 1 января 2017 года.

О договорённости с медиагруппами также заявил «Триолан», в результате чего с 1 января будет введена плата за кабельное ТВ.