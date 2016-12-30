Спутники связи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» начнут производить в наступающем году

Заказчиком проекта является госпредприятие «Космическая связь», которое вскоре планирует договориться о его финансировании, сообщает ТАСС.

Информация об этом поступила непосредственно от главы ИСС им. Академика Решетнёва Николая Тестоедова. Предприятие является изготовителем данных устройств.

Сообщается, что как будет достигнута договорённость о финансировании проекта, производство спутников тут же начнётся.

«Производство спутников начнется, когда наш заказчик — государственное предприятие «Космическая связь» — решит вопросы по финансированию проекта. Мы ожидаем поступления финансовых средств в течение первого квартала следующего года», — сообщил Тестоедов.

Известно, что «Информационные спутниковые системы им. Академика Решетнёва» ранее победили в тендере на изготовление спутников «Экспресс-103» и «Экспресс-80» для «Космической связи». Контракт стоил 15,5 миллиардов рублей.