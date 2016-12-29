В России планируют запустить первое общественное экологическое телевидение

В наступающем году экологии в РФ планируют начать вещание первого общественного «Эко-ТВ», сообщает ТАСС.

О возможном запуске проекта заявил телеведущий, председатель международного экологического движения Terra Viva Николай Дроздов, являющийся также председателем медийного совета SkyLeaf Eco Tv.

«Международные экологи предлагают в 2017 году начать трансляцию программ первого общественного экологического телевидения. Мы уверены, что в Год экологии должен появиться специализированный канал, и экология станет полноценным хозяином», — пояснил он.

Дроздов также отметил, что к финансированию проекта привлекут внебюджетные средства.

«В рамках подготовки к Году экологии 29 ноября наше предложение о создании «Эко-ТВ» было поддержано на втором заседании оргкомитета Года экологии в Кремле. Участники совещания позитивно отнеслись к идее использования «Эко-ТВ» как нового социального инструмента государственной экологической политики для информационного сопровождения многих проводимых мероприятий», — рассказал известный телеведущий.

Дроздов подчеркнул, что созданию первого общественного экологического телевидения в России SkyLeaf Eco Tv поспособствовали международные экологи. Он напомнил, что за уходящий год в разных регионах РФ были проведены 17 экомарафонов и более 50 иных мероприятий, транслируемых каналом.

«Это позволило повысить внимание федеральных и региональных органов власти к проблемам экологического развития страны», — добавил эко-деятель.

Уже известно, что Министерство природных ресурсов России готово предоставить каналу набор тематических фильмов. Дроздов в свою очередь отметил, что представители SkyLeaf Eco Tv будут благодарны за получение контента от ряда других каналов.

Новый эко-канал был официально зарегистрирован Роскомнадзором 30 декабря 2014 года, лицензию же на телетрансляцию получил 12 августа 2015 года.