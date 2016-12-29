Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 6

На первом этапе проект «Взрослое радио» реализовывался при участии упоминавшегося выше радио-продюсера Андрея Карпия. Однако, с февраля 2004 года «Взрослым радио» управляют непосредственно владельцы частоты – «Украинский Медиа Холдинг» (в то же время весной 2004 года Андрей Карпий создал отдельную радиосеть с «шансонным» форматом – «Стильное радио», существующую в рамках «I Украинской Радиогруппы» и оттянувшую на себя часть городов бывшей сети «Взрослого радио»).

В ночь с 31 июля на 1 августа 2001 года радио «РКВ» кардинально меняет свой музыкальный формат: с того времени в эфире станции звучит исключительно музыка русско- и украиноязычных исполнителей, работающих в стиле шансон. Последние осколки программ радио «VOA Music Mix» исчезают из эфира. Радиостанция меняет название – вначале на «РКВ – Шансон», а затем на «Взрослое радио». Постепенно была развёрнута сеть радиостанций «Взрослое радио» по всей стране, в той или иной мере использовавшая программы киевской студии.

В 2000 году радио «Киевские ведомости» постепенно переходит на новое – сокращённое наименование – «РКВ», в очередной раз меняет логотип и к 2001 году окончательно отказывается от использования частоты 73.64 МГц. Примерно в это же время в эфире появляются заставки «недетское радио» и «недетская реклама».

В 2006 — 2007 годах «Взрослое радио» (юридическим названием которого остаётся ТРК «Киевские Ведомости – Телерадиоэфир») постепенно меняет свой формат, отходя от «жёсткого шансона» в сторону «душевной музыки». А с середины 2007 года отказывается и от имени «Взрослое» – отныне это Радио «106.0 FM» со слоганом «Душевное радио» (в подобном формате ныне вещает также днепропетровское радио «107.7 FM», прежде входившее в сеть «Взрослого»). Также в эфире станции появляются новые немузыкальные проекты – в частности, ток-шоу Миколы Вересня «Без сентиментов», готовящееся совместно с телеканалом «СИТИ» и агентством УНИАН.

Как вскоре стало известно, на частоте 100.9МГц действительно начала вещание новая радиостанция – «Радио Континент», принадлежащая Центру СМИ «Медиа-Центр». Согласно лицензии, полученной компанией, она должна была вещать на частоте 100.9 МГц ежедневно, по 12 часов в сутки, с 6.00 до 18.00. Оставшееся время теоретически должно было отойти к «Радио РОКС Украина». Последнюю такое положение вещей не устроило: до конца года она продолжала вещать на частоте 100.9 МГц в обычном режиме, несмотря на наличие параллельного вещания «Радио Континент», а в новогоднюю ночь прекратило работу.

Но обо всём по порядку. Утром 13 декабря 1995 года многие приверженцы «Радио РОКС Украина» включили приёмники на привычной волне 100.9 МГц вдруг обнаружили, что приёму этой станции мешает какая-то странная помеха. В результате экспериментов с поворотом антенны в разные стороны выяснилось: с одного направления на данной частоте принимается «Радио РОКС Украина», с другого – новая радиостанция, транслирующая музыку и использующую позывные «Радио Континент». Эта новая станция в декабре 1995 года пребывала в эфире ежедневно, с 8.00 до 18.00. «Радио РОКС Украина» в то время вещал на частоте 100.9 МГц с 7.00 до полуночи.

Но нам снова пора возвратиться в 1995 год, в котором мы оставили рождение ещё одной станции – радио «Континент». В 2001-2004 году данная станция станет символом борьбы независимых украинских СМИ против притеснений со стороны авторитарного режима, а тогда, в момент рождения, в декабре 1995 года радио «Континент» было всего лишь одной из новых станций, к тому же – успевшей «насолить» фанатам первого киевского независимого радио – «Радио РОКС Украина».

«Радио Континент» также пропало из эфира – 10 января 1996 года. Однако, уже 16 января станция возобновила вещание в новых временных рамках: с 8.00 до 22.00. В эфире начинают появляться линейные ди-джейские эфиры, а также авторские программы – в том числе, некоторые программы, которые выходили в своё время в эфире уже упоминавшейся нами выше студии «Голос». Впрочем, в отличие от данной студии, музыкальное наполнение «Радио Континент» состояло из христианской музыки лишь частично: помимо неё здесь звучал джаз, соул, рок, поп, классика. Христианская же музыка была представлена главным образом в виде отдельных блоков CCM (Contemporary Christian Music – Современная христианская музыка).

С 1 марта 1996 года «Радио Континент» уже ведёт круглосуточное вещание. А с 15 июня качество приёма этого самого вещания значительно улучшается.

К слову, «Радио Континент», создателем которого был Сергей Шолох, стало первой киевской FM-станцией, передатчик которой был установлен не на какой-либо вышке, на собственной мачте на крыше здания. С одной стороны, такое техническое решение делало станцию более независимой и позволяло сэкономить деньги. С другой стороны, учитывая сложный холмистый рельеф Киева, не гарантировало уверенного приёма во всех районах. Впрочем, надо отдать должное техническому отделу «Радио Континент»: передатчик и антенно-фидерная система станции были настроены настолько прекрасно, что принимать станцию в Киеве можно было практически без проблем. Более того – вещание станции принимали и за пределами столицы – в частности, её программы слушал один черниговский радиолюбитель, соорудивший для этих целей специальную направленную антенну на крыше своего девятиэтажного дома.

«Радио Континент» в своём вещании придерживалось одного неизменного принципа: ни каких передач приветов и никаких песен по заявкам слушателей! Исключение из этого правила было сделано лишь однажды – в конце 90-х, когда на волнах станции выходила специальная программа, в рамках которой в эфир транслировались выступления музыкантов, проходившие прямо в студии «Радио Континент». Во время таких поистине «живых эфиров» слушателям иногда позволялось попросить музыкантов сыграть те или иные – как правило джазовые – мелодии. В остальное же время никакие заявки на «Радио Континент» не выполнялись.

При этом интерактив на волнах радиостанции был всегда – игры, ток-шоу, беседы с интересными людьми. Отличилась станция и оригинальными проектами. В частности, летом 1996 года в её эфире состоялся беспрерывный 75-тичасовый марафон одного ди-джея. 75 часов за пультом (исключая пятиминутки, отведённые под информационные блоки и краткие перерывы на перекуску) провёл Александр Осаулюк (эфирный псевдоним – Александр Люк).

Одним из главных голосов «Радио Континент», а также музыкальным редактором станции, был известный украинский журналист и знаток джаза Алексей Коган. Алексей вёл на «Радио Континент» вечернюю программу «Тема с вариациями». На «Радио Континент» работал и Георгий Гонгадзе, который возглавлял одно время информационную службу радиостанции, а также провёл серию политических проектов – «Первый тур с Георгием Гонгадзе» (в период президентской кампании 1999 года) и «Референдум-дум» (весной 2000, в преддверии проходившего тогда в стране конституционного референдума).

Кроме собственных программ, «Радио Континент» ретранслировало также программы зарубежных вещателей: радиостанции «Голос Америки» (украинская служба и проект «VOA Express» — с июля 1997 года), BBC, Немецкой волны, радио «Polonia».

С 1 января 1998 года «Радио Континент» меняет свой формат: с тех пор основу музыкального эфира станции составляет джаз и поп-джаз. Привычная поп- и рок-музыка покидает эфир «Радио Континент», в котором – кроме джаза – остаются лишь коротенькие блоки классической музыки, такие же коротенькие блоки христианской музыки «CCM». Кроме того, по субботам в эфире «Радио Континент» выходил проект «Славянская волна», в рамках которого в течение нескольких часов на волнах станции звучала исключительно музыка украинских и российских исполнителей.

В июле 2000 года «Радио Континент» начинает трансляцию в вечернем эфире отдельных программ британской радиостанции «Jazz FM». Однако, уже через полгода, с началом перелицензирования частот, у станции начались проблемы.

Как мы помним, в конце 1995 года «Радио Континент» получило лицензию НР №0000063 от 25.10.1995 на право вещания на частоте 100.9МГц в объёме 12-ти часов в сутки, с 6.00 до 18.00. Срок действия данной лицензии ограничивался пятью годами (общепринятая на то время норма) и, соответственно, истекал в 2000 году. Позже станция перешла на круглосуточное вещание, а также начала трансляцию в своём эфире программ зарубежных партнёров. Вопрос внесения соответствующих изменений в лицензию компании вначале завис в воздухе и был, как говорится, отложен в долгий ящик. Позже станция таки получила новую лицензию, в которой вроде бы всё было учтено. Также данная лицензия вроде бы продлевала право вещания станции на частоте 100.9 МГц до 25.10.2005. Мы говорим «вроде бы» потому что новый состав Нацсовета по вопросам телерадиовещания, избранный в 2000 году, не признал легитимность данного решения своих предшественников. Здесь следует отметить, что в конце 90 годов Нацсовет практически не действовал в полутора лет: срок легитимности первого его состава, избранного в 1995 году, подошёл к концу. После чего Верховная Рада назначила свою «четвёрку», в то время как тогдашний президент страны Леонид Кучма с назначением своей «четвёрки» медлил, соответственно, и парламентская четвёрка не могла вступить в свои права. И, наконец, в 2000 году был избран очередной, уже новый состав Нацсовета – как парламентская, так и президентская четвёрка.

Так вот, в возникшей ситуации директор «Радио Континент» Сергей Шолох считал, что поскольку он имеет на руках лицензию, действительную до октября 2005 года, то сам объявленный конкурс на частоту 100.9 МГц является незаконным. В Нацсовете же считали иначе, а посему таки вынудили «Радио Континент» подать заявку на получение новой лицензии на данную частоту – на общих, как говорится, основаниях. В 2002 году в подобной ситуации оказалась другая киевская радиостанция – ТРК «Европа Плюс Киев», однако, ей удалось отстоять право вещать на своей частоте и дальше, не проходя через конкурс. «Радио Континент» своего права не отстояло: 13 апреля 2001 года на заседании Нацсовета были подведені итоги конкурса на право вещания с использованием частоты 100.9 МГц в Киеве. Из 10 претендентов был выбран победитель – харьковское АО «Оникс», заявившее концепцию вещания в формате мелодий прошлых лет. Таким образом, «Радио Континент» осталось, как говорится, «за бортом». Официальной причиной отказа станции в получении новой лицензии было то, что она не вернула государству взятый в 1996 году кредит, не оплатила сбор за увеличение вещания с 12 до 24 часов в сутки и ретранслировала программы зарубежных вещателей. В ответ Сергей Шолох заявил о невозможности вернуть государству кредит в связи с некоторыми бюрократическими преградами, а также обвинил Нацсовет в наличии политической подоплёки в решении, и начались судебные разборки.

«Радио Континент» тем временем запускало в своём новые проекты – главным образом, информационного плана, а также проводило различные акции и радиомарафоны в защиту независимых журналистов. Но уже с начала января 2002 года на частоте 100.9 МГц в Киеве заработал передатчик АО «Оникс», который начал транслировать программу с позывным «Мелодия». Таким образом, в январе 2002 года на частоте 100.9 МГц в Киеве один в один повторилась ситуация, имевшая место в момент рождения «Радио Континент». Часть киевлян, находящихся ближе к Печерску, где был установлен передатчик «Радио Континент», слышала передачи исключительно этой станции. Другая часть киевлян, находящаяся ближе к Олеговской горе, месту расположения передатчика АО «Оникс», слышала исключительно передачи «Мелодии». Часть киевлян имела возможность выбора той или иной станции, который следовало осуществить путём сложного вращения в пространстве приёмника или антенны. А часть киевлян не слышала на частоте 100.9 МГц ничего – лишь шумы и свисты, возникавшие в результате наложения одного сигнала на другой.

Разумеется, долго так продолжаться не могло: через какое-то время вещание «Радио Континент» сдвинулось на частоту 100.8 МГц, а радио «Мелодия» – на 101.0. А ещё через какое-то время – «Радио Континент» вернулось на частоту 100.9 МГц, а «Мелодия» с 15 мая 2002 года перешла на канал 101.1 МГц. Именно на эту частоту в итоге АО «Оникс» и получило законную лицензию, ибо судьба частоты 100.9 МГц вообще была заморожена, так как дело было передано в международные судебные инстанции.

Тем временем, «Радио Континент», казалось, изо всех сил пыталось подчеркнуть свою непобеждённость и стойкость в борьбе за свои права: в 2002 году станция начала транслировать в своём эфире программы опального «Громадського радио». В конце февраля 2004 года «Радио Континент» начало трансляцию в своём эфире некоторых программ Украинской службы «Радио Свобода». С тех пор события вокруг станции начали развиваться стремительно: 1 марта 2004 года во второй половине дня в Киеве на частоте 100.9 МГц появилась открытая несущая неизвестного передатчика, заглушившая вещание «Радио Континент» на территории значительной части столицы. А 3 марта в 13.15, во время трансляции на «Радио Континент» программы «Громадського радио», работниками центра «Укрчастотнадзор» и сотрудниками милиции было остановлено вещание «Радио Континент», а также конфискован передатчик. Директор радиостанции, Сергей Шолох, к тому времени уже находился за границей – в США, где вскоре получил статус политического беженца. Из Соединённых Штатов Сергей Шолох заявил о том, что причиной отъезда из Украины стали угрозы, поступавшие в его адрес, а также связал разгром станции с началом трансляции на её волнах передач «Радио Свобода», столь нежелательных в свете приближавшихся президентских выборов. В то же время, Укрчастотнадзор причиной закрытия станции назвал выполнение решения Нацсовета, лишившого станцию права вещания в связи с окончанием срока действия лицензии.