Названы победители конкурса радиочастот, которые начнут вещание с Чонгара на Крым

Нацсовет обнародовал названия четырёх радиостанций, которые победили в конкурсе за радиочастоты, и будут вещать на Крым с Чонгара. Об этом сообщает агентство Лига.Новости со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Так, своё вещание на Крымский полуостров начнут радиостанции «Радио Крым. Реалии», «Украинское радио», «ТРК «София», а также «ТК «Атлант-СВ».

«Это прецедент для Украины, поскольку это первый конкурс для вещания на Крым со времени его оккупации. После достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание», — рассказал член Национального совета Сергей Костинский.

Костинский уверен, что в связи с грядущим отключением аналогового ТВ у радиокомпаний значительно повысится вероятность получения лицензий.

В то же время, нынешняя администрация Крымского полуострова уверяет, что не допустит проникновения на территорию Крыма какого-либо вещания со стороны Украины, обещая использовать для этого необходимые технические средства. Костинский же заявил, что блокировать украинский сигнал не получится, потому что «не хватит телекоммуникационной инфраструктуры».

Отметим, что готовящийся общественный вещатель будет иметь в распоряжении три новые радиочастоты.