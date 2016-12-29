Телеканал ТНТ4 запускает международное вещание с 1 января наступающего года

ТНТ4 ровно после года своей работы выходит за пределы России и начинает трансляцию за рубежом, сообщает портал ВсёТВ.

Международная версия канала не будет иметь прав лишь на трансляцию форматных телепроектов и иностранного кино. Международный ТНТ4 будет запущен для русскоязычных зрителей, живущих за рубежом, а также для русских и русскоговорящих туристов по всей планете.

«Сегодня ТНТ4 – самый быстрорастущий телеканал страны, который с 1 января 2016 увеличил аудиторию в 2,5 раза. В 2017 году продолжим развиваться за пределы Российской Федерации и будем каждый день радовать лучшими юмористическими шоу и комедийными сериалами, в первую очередь, наших ближайших соседей – жителей стран СНГ и Балтии. Теперь русскоязычные зрители по всему миру будут знать, что в любое время суток хорошее настроение можно получить у нас. Включаешь кнопку ТНТ4 – и всё хорошо!», — рассказал директор ТНТ4 Гавриил Гордеев.

Большинство премьер зрители за рубежом смогут лицезреть параллельно с их выходом на российской версии канала – программную сетку вещания постарались максимально приблизить к последней.

В настоящее время среди контента международной версии ряд самых популярных проектов ТНТ: Наша Russia, Comedy Club, Comedy Woman, «ЧОП», «Дружба народов», «Легко ли быть молодым», «Счастливы вместе», «Зайцев +1» и «Универ».

Трансляция международного ТНТ4 будет вестись при помощи спутника ABS-2.