«Роскосмос» в 2017 году вдвое увеличит пусковую программу

Количество космических пусков в России в наступающем году будет удвоено, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление главы «Роскосмоса» Игоря Комарова.

«Пусковая программа на следующий год предусмотрена с серьезным увеличением. В следующем году нам предстоит, фактически, двукратное увеличение количества пусков», — заявил промышленник.

Кроме того, Комаров рассказал, что увеличенная пусковая программа стартует уже в январе 2017 года. Первые запуски осуществят с Гвианского космического центра и космодрома Байконур. Уже в феврале начнёт активно функционировать космодром Плесецк, параллельно же будут проводиться интенсивные работы по завершению строительства космодрома Восточный.

Как уже известно, в текущем году Россия впервые за 17 лет потеряла свои позиции касательно космических пусков. Также впервые в России осуществилось меньше запусков, чем в США и Китае. Кроме того, к такому упадку привело тотальное отсутствие заказов на запуски спутников связи – как от ОАО «Газпром – Космические системы», так и от ФГУП «Космическая связь».