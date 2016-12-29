Задержка с продлением лицензии «1+1»: открытое письмо президенту и комментарии всех участников «разбора полётов»

Представители телеканала «1+1» сообщили, что 29 декабря заканчивается срок действия лицензии на аналоговую трансляцию, однако Нацсовет по сей день документально не подтвердил её продление. Об этом накануне сообщила «Телекритика».

«1+1» направил открытое письмо президенту Петру Порошенко, премьер-министру Гройсману и председателю ВР Андрею Парубию, в котором сообщили, что ранее, 15, декабря, регулятор принял единогласное решение о продлении лицензии каналу, однако документ с подтверждением этого факта до сих пор не получен. Заявку рассматривали полгода, и каких-либо претензий каналу за этот период предъявлено не было.

Отправленное письмо подписали генеральный директор холдинга «1+1 Медиа» Александр Ткаченко, глава студии «Квартал-95» Владимир Зеленский и руководитель департамента информвещания Сергей Попов.

Помимо взволнованности касательно судьбы телеканала, в письме было отмечено, что, по неподтверждённой информации, именно аппарат президента хочет не только изменить решение Нацсовета, но и принудительно поменять состав руководства «1+1».

«В последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить решение и осуществить рейдерский захват канала… мы находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства канала «1+1». На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно АП пытается повлиять на принятие решений Нацсоветом и передать контроль над каналом в другие руки. Мы не хотим в это верить и уверены, что вы, как Президент Украины, как гарант Конституции, и главы Верховной Рады и Кабинета Министров должны обеспечить выполнение решения и продемонстрировать уважение к независимости СМИ. Во времена правления Януковича и мы, и наши коллеги из других СМИ – 5 канала, 24 канала, каналов других медиагрупп, привыкли к необходимости постоянного противостояния давлению и попыткам власти вмешиваться в работу СМИ. Нас уже невозможно запугать, но мы надеемся, что в 2016 году, в отличие от ситуации трехлетней давности, государство само заинтересовано в выполнении законных процедур и работе независимых СМИ. Мы уверены, что со сцены Майдана вы втроем отстаивали, среди прочего, недопустимость повторения такой ситуации», — было сказано в обращении.

Позднее Детектор.Медиа опубликовал комментарии председателя Нацсовета Юрия Артёменко относительно поднятой телеканалом паники и объяснил ряд причин, по которым бланк новой лицензии ещё не был выдан «1+1».

«15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию «1+1». За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длился 6 месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки», — пояснил Артёменко.

Помимо этого, как стало известно, существует ещё один барьер – после национализации ПриватБанка регулятору потребовались новые данные о конечных бенефициарах, на которые телеканалу уже прислала официальный запрос зампред регулятора Ульяна Фещук.

«Между тем «1+1» от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать до окончания срока действия лицензии — то есть не раньше 29 декабря. Интересно, что в законе не указан конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. Из нашей общей практики мы выдаем бланк продленной лицензии в течение до 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как в случае с выдачей новых лицензий», — описал юридическую сторону вопроса Юрий Артёменко.

Он также добавил, что счета на оплату лицензионного сбора каналу выставлены не были, так как Нацсоветом был подан запрос на новые данные для лицензии. И, так как оплата лицензионного сбора была осуществлена 23 декабря, по мнению регулятора, на выдачу лицензии есть ровно месяц – до 23 января 2017 года.

«Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы. Почему они так спешат — я не знаю. Возможно, это как-то связано с «Приватбанком»», — прокомментировал ситуацию Артёменко, добавив, что телеканал имеет право беспрепятственно продолжать свою трансляцию, не имея на руках бланка лицензии, так как решение о её продлении уже было принято регулятором.

На ответ председателя Нацсовета отреагировал гендиректор «1+1 Media» Александр Ткаченко, заявив, что телеканал не является активом ПриватБанка, не имеет перед банком долгов и не брал у него кредиты. При этом Ткаченко отметил, что в законодательстве не указано, что лицензиату необходимо ждать целый месяц для получения бланка лицензии, а значит, регулятор должен был выдать его 29 декабря.

«Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию продолжения лицензии канала «1+1» с национализацией «Приватбанка». В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава богу, нет механизмов национализации телеканалов. Комментарий господина Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала «1+1». Я повторно заявляю, что канал «1+1» не является активом «Приватбанка». У ООО «ТРК Студия 1+1» нет ни кредитов, ни долговых обязательств перед «Приватбанком». В частных разговорах я не раз получал информацию, что со стороны АП осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами АП не выгодно иметь неподконтрольный ему ресурс. Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему «будьте более лояльными к Президенту», подождите, дайте тот документ или другой… Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией 6 месяцев тому назад. В настоящий момент, как видим, происходит подмена понятий, и у нас все основания для опасений, что Нацсовет может упразднить принятое им раньше решение. Запрос госпожа Фищук (какой формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не более чем изворот, который не может влиять на факт выдачи нам лицензии», — рассказал руководитель «1+1 Media».

А тем временем, об усилении охраны «1+1» рассказала на своей странице в Facebook ведущая телеканала Маричка Падалко.

«На канале сегодня утром, как и в то же время три года назад — усиленная охрана. Тогда мы хотели уберечься от возможного штурма во время событий на Майдане, сегодня — от возможного «отжима», — сообщила она.