Что такое телеформат? Ни практикующие юристы, ни теоретики пока не могут дать однозначный ответ. Вместе с тем, телевизионные шоу с каждым годом занимаю все большую часть эфиров, возрастают суммы, вложенные в их производство и, кончено же, выплаты за прокат продукта и его экспорт в третьи страны. Закономерно, что правообладатели хотят максимально эффективно защитить свои авторские права. Облегчить эту задачу должна The Format Recognition and Protection Association (Ассоциация по признанию и охране форматов), которая предоставляет возможность зарегистрировать телеформат. Однако, возникает вопрос об нормативно-правовой основе его защиты, поскольку ни отечественное, ни международное законодательство не рассматривает телеформат, как самостоятельный объект интеллектуальной собственности.

Для Украины этот вопрос также является актуальным, несмотря на молодость медиаиндустрии. На мой взгляд, за последние 10 лет было произведено немалое количество интересных телевизионных шоу, полюбившихся многими зрителями. Более того, наш рынок даже имеет успешный опыт экспорта такого продукта за рубеж, хотя, конечно, импортируем мы больше, но в этом нет ничего плохого, обычные рыночные отношения.

В свете последних событий, было принято множество поправок в законодательство направленных на защиту информационного пространства Украины. В частности, запрещено транслировать сериалы производства странны-агрессора, которые, к сожалению, всегда были излюбленным продуктом украинских телевизионных каналов, а некоторые до сих пор не брезгуют пустить в эфир запрещенный контент. Основной причиной, конечно же, является цена. Экономично выгоднее купить дешевый сериал за рубежом, чем инвестировать деньги в производство собственного продукта. Мало кого интересует то, что дешевизна сказывается на качестве, а в конечном итоге на зрителе, которого приучили смотреть бессмысленные сериалы. В этой связи нужно отдать должное Национальному совету по вопросам теле и радиовещания, который хотя бы пытается мониторить медийный рынок и пресекать нарушения.

Украинские телеканалы начали постепенно ориентироваться на производство собственного продукта, но, в большинстве случаев, не сериалов, а именно телевизионных шоу. Такая тенденция опять же объясняется ценой, ведь не нужно платить зарплаты актерам, нанимать целую команду режиссеров, операторов, сценаристов и так далее, можно обойтись своими штатными сотрудниками, главное – это оригинальная идея. Именно идея является ключевой в создании успешного телешоу, и именно идея не подпадает под авторскую защиту.

Но несмотря на это, существует определенный инструментарий для защиты идей будущих произведений. Речь идет о заключении договора конфиденциальности и неразглашении информации еще на стадии разработки чего-то нового. В договоре важно прописать, что получающая информацию сторона обязуется использовать ее исключительно в целях выполнения поставленных перед нею задач. Также определить ответственность сторон за нарушения условий договора и обязать их, в случае необходимости, возместить причиненный ущерб. Этот способ хотя и не гарантирует того, что идея будет защищена авторскими правами, но даст возможность обезопасить свой труд и минимизировать риски распространения конфиденциальной информации.

Телеформат – это категория, включающая в себя помимо идеи много других элементов, юридически значимых и незначимых. Такой подход подтверждается и судебной практикой, например, нашумевший спор «Ревизор» vs «Инспектор Фреймут». Тогда, в 2015 году, хозяйственный суд при принятии решения ссылался на результаты независимой экспертизы. Так, на рассмотрение эксперта было вынесено ряд вопросов, в частности, соответствует ли передача «Ревизор» критериям оригинальности и новизны; является ли «Инспектор Фреймут» производным произведением передачи «Ревизор».

Эксперт заключил, что литературное произведение «Типичный сценарий телевизионной передачи «Ревизор», как и сама телепередача «Ревизор» соответствуют критериям оригинальности и новизны. В то время как передача «Инспектор Фреймут» была создана с нарушением законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности путем переработки. Основными аргументами в пользу принятия такого решения было следующее: образ ведущей, стиль, речь; характер проверки; сюжетные действия; структура передачи; критерии проверки; финальный результат – формирования рейтинга. После этого была апелляция, кассация и, в конечном итоге, точку поставил Верховный Суд Украины – Новый канал выиграл дело.

Наиболее интересным в этом процессе было решение апелляционного хозяйственного суда, которым было удовлетворено жалобу «Плюсов» и отменено решение суда первой инстанции. Проанализировав законодательство Украины и Бернскую Конвенцию, суд пришел к выводу, что формат телевизионной передачи не является объектом защиты авторских прав. Правовой защите подлежит только форма выражения произведения, но никак не идеи, теории, принципы, методы, процедуры, процессы, системы, способы, концепции, открытия, даже если они выражены, описаны, объяснены, проиллюстрированы в произведении.

С таким довольно смелым подходом не согласился суд кассационной инстанции и Верховный Суд, однако, суть не в этом. На мой взгляд, вывод апелляционного суда о том, что формат телевизионной передачи не подлежит защите – вполне обоснован хотя бы потому, что ни медиаиндустрия, ни правоведы еще даже близко не пришли к общему пониманию формата, а как можно защитить то, что невозможно описать?

В постановлении, судьи апелляционной инстанции пытались провести границу между формой выражения произведения и его сутью. На мой взгляд, такая позиция вполне имеет место быть, ведь идея с проверкой заведений общественного питания не новая. Заслуга команды «Ревизор» в том, что им удалось на все 100% сформировать у телезрителя определенный образ передачи. Однако это не должно препятствовать другим в использовании основной идеи – проверки общественных заведений. Известная в мире copyright’s merger doctrine, говорит о том, что если конкретная идея может быть реализована только определенным способом, каждый вправе его повторить.

Примером может служить дело Morrissey v. Procter & Gamble Co., в котором истец заявил о нарушении авторских прав в части порядка определения победителя розыгрыша. Необходимо было вбросить заявку в почтовый ящик и это давало возможность стать участником конкурса. Суд решил, что поскольку конкурс можно было провести ограниченным количеством способов, то они не могли подпадать под защиту авторских прав. Аналогичную позицию суд занял и в деле Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian, в части производства ювелирных изделий. Можно сделать вывод, что форма выражения идеи может быть защищена только в том случае, когда существуют альтернативные ей варианты.

Теперь давайте смоделируем ситуацию, когда какая-либо организация решит производить телешоу связанное с проверкой общественных заведений. Первый вопрос, который возникает – это способ выразить такую идею. На мой взгляд, трудно представить иной способ проверки общественного помещения, кроме как путем его внезапного инспектирования. Именно по этим причинам позволю себе не согласиться с выводом эксперта о том, что «Инспектор Фреймут» сплагиатила структуру передачи «Ревизор».

Также вызывает сомнения ситуация с образом ведущей, а именно ее стиль, речь и предмет (перчатка либо платок). Рыться в чужой грязной посуде довольно неприятно, перчатки – это скорее часть спецодежды, чем образа. Конечно, если бы они имели отличающие особенности, например, какой-либо рисунок, вышивка, тогда, конечно, можно было бы говорить о части образа, но в ситуации с «Ревизором» — это обычные белые перчатки.

Для меня также не понятно, что конкретно имел ввиду эксперт, когда относил к образу такой элемент, как речь. Если имеется ввиду то, что ведущая говорит какие-то заготовленные фразы, которые могут восприниматься зрителем в качестве идентификации передачи, тогда можно спорить о нарушении. Но если слово «речь» рассматривали, как манеру говорить, то здесь ситуация неоднозначная. Каждый человек обладает индивидуальностью и разговаривает в свойственном ему стиле, и если таковой становится частью идентификации передачи, можно ли рассматривать этот момент, как образ ведущего? Сомневаюсь.

Согласен с тем, что суд правильно разрешил спор, однако аргументы, которые были использованы, на мой взгляд, не дают возможности провести четкую линию между форматом и способом выражения идеи. Телеформат – это, скорее, коммерческое название всех элементов, которые используются при произведении передачи. Однако правовой защите он, по крайней мере на сегодняшний день, не подлежит, а вот его структурные элементы безусловно могут и должны защищаться в правовой плоскости.