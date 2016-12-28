Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 5

Данная статья продолжает цикл публикаций об истории развития украинского радиовещания, который ранее был напечатан в журнале Mediasat и автором которого является гуру в сфере радио Борис Скуратовский. Важно: все данные, используемые в данном цикле, актуальны по состоянию на 2009 год.

А мы тем временем в очередной раз возвращаемся в 1995 год.

28-го сентября 1995 года в Киеве вновь «ожила» старейшая FM-частота – 104.0 МГц, с которой в апреле того же года ушёл московский «РОКС». Ожила на несколько часов – с пробной программой радиостанции «Супернова». С 5 октября того же года «Супернова» работала уже регулярно – ежедневно, двумя блоками (с 7.00 до 13.15 и с 15.45 до 22.00), а спустя какое-то время – уже без всяких перерывов, с 7.00 до 22.00.

Радиостанция «Супернова» вещала с передатчика, установленного на вышке на Олеговской горе, именуемой также Щекавицей. По легенде именно здесь жил один из основателей Киева – Щек, и именно здесь был похоронен легендарный «вещий Олег». Позже здесь хоронили знатных гусар, а уже при советской власти, в 40 годы, на этой горе была возведена радиовышка, использовавшаяся для глушения «вражьих голосов». После падения «железного занавеса» щекавицкая вышка – как и антенное поле на Лысой горе – оказалась ненужной, а посему была переориентирована на «мирные» и коммерческие цели – коллектив вышки создал АО «РаТел» и занялся производством технических средств для вещания (попросту говоря – сборкой передатчиков), а также предложил собственно вышку для размещения на ней антенно-фидерных систем и передатчиков телерадиокомпаниям. Первой FM-ласточкой, вспорхнувшей в эфир с Олеговской горы, и стала «Супернова».

Организовал станцию Валид Арфуш (ныне выпускает журнал «Папарацци»). Изначально «Супернова» презентовала себя как радио для студентов и молодёжи – одно время здесь даже выходили студенческие новости, а одним из присутствующих в рекламной продкции станции слоганов была фраза «Мы говорим на вашем языке». И действительно – в те времена в эфире «Суперновы» можно было слышать программы на разных языках. В частности здесь транслировались программы французской радиостанции «RFI» — на русском, французском, английском и арабском языках. Музыкальное наполнение эфира станции в первый период её существования было весьма разнообразным: здесь звучал и рок, и брит-поп, и соул, и техно, и рэп, и альтернатива.

Однако, в ноябре у «Суперновы» на частоте 104.0 МГц появился сосед. При чём, появление этого самого соседа прошло с небольшим скандалом. Нацсовет по вопросам телерадиовещания выдал на частоту 104.0 МГц в Киеве две лицензии: радиокомпании «Супернова» — на 18 часов эфира, и ЧМП «Незалежність» с позывным «Хит-Радио» — на 12 часов эфира. Очевидно, такой увзус произошёл по недосмотру или же в неразберихе и суматохе: всё-таки тот факт, что в сутках всего 24 часа, а не 30, общеизвестен. Однако, в итоге двум радиокомпаниям пришлось какое-то время разбираться, каким же образом разделить эфирное время на частоте. В итоге оно было разделено поровну: 11 ноября 1995 года на частоте 104.0 МГц появилось «Хит-радио» (вначале – с 14.00 до полуночи, а потом – с 14.00 до 2.00), а «Супернова» зазвучала с 7.00 до 14.00 (с декабря – с 2.00 до 14.00).

После такого разделения частоты изменился и эфир «Суперновы» — здесь стало меньше тематических программ (выходивших прежде в вечернее время) и больше различных шоу. В таком режиме «Супернова» работала чуть больше года – пока с 21-го ноября следующего, 1996 года, её вещание не было переведено на новую частоту – 100.5 МГц, прежде никем не занятую. На новой частоте «Супернова» зазвучала в объёме 18 часов в сутки – с 6.00 до полуночи (позже рамки вещания были несколько сдвинуты – с 7.00 до 1.00). Изменялось и наполнение эфира, приходили и уходили ведущие вместе со своими программами. Впрочем, иногда они уходили для того, чтобы позже вернуться вновь – с новыми проектами. К примеру, в 90-е годы известный ныне шоу-мен Андрей Джеджула вёл на «Супернове» по выходным утренне-дневное развлекательное ток-шоу «Беседка». Позже он покинул станцию, дабы через несколько лет вернуться туда с ночным ток-шоу о сексе и эротике «Первый поцелуй» (с лета 2004 года данное ток-шоу выходит на волнах сетевого Dance radio “Kiss FM”). Неизменным оставался лишь логотип станции – звезда, на фоне которой и размещалась надпись «Super Nova».

Осенью 1998 года на станции произошли организационные изменения: сменился состав учредителей и на несколько недель она исчезла из эфира для технического переоснащения (в частности, её передатчик был перенесён с Олеговской горы на вышку КРТПЦ). В радио-кругах поползли слухи о грядущем переформатировании станции в новый проект – «Радио 1+1», который должен был работать в тесной связке с одноимённым телеканалом. Согласно тем же слухам должна была усилиться информационная составляющая эфира станции. Слухи эти подтверждались появлением в некоторых журналах и газетах рекламных макетов, на которых на фоне «фирменной» звезды радиокомпании красовалась надпись «1+1», заменившая собой надпись «Супернова». Однако, это переформатирование с ребрендингом не состоялось – возобновшая вещание станция тогда осталась «Суперновой». При этом несколько изменился – в коммерческую сторону – её музыкальный формат, а время вещания увеличилось до 24-х часов в сутки.

Впрочем, летом 1999-го года станцию снова ожидали изменения: Валид Арфуш пригласил на роль продюсера станции Евгения Рыбчинского, который кардинально изменил формат станции. С 1-го августа на её волнах начал выходить проект «Ностальгия»: в эфире зазвучала музыка прошлых лет в режиме нон-стоп, а также появились некоторые программы – в частности, сюда переместилось авторское ностальгическое ток-шоу Алексея Горбунова, покинувшее волны «Лидер-радио».

Однако уже с 1-го декабря 1999-го года проект «Ностальгия» покидает волну «Суперновы» (впоследствии Евгений Рыбчинский создаёт новую радиостанцию), и на волну 100.5МГц возвращается молодёжная музыка, новости от радиостанции RFI, ночные блоки танцевальной музыки «Клуб-нічка» и т.д.

В таком молодёжном формате, с доминированием в плей-листе современной западной музыки, «Супернова» просуществовала до лета 2004-го года. В последний период своего существования станция также создала несколько совместных проектов с телеканалом «OTV». А летом 2004-го года после очередной смены собственников радиокомпания «Супернова» кардинально сменила свой формат с 8-го июля 2004-го года выходит в эфир как «Народное радио». В первые три споловина года станция выходила в формате CHR с доминированием в эфире пост-советской музыки, которая сочеталась с юмористическими и развлекательными блоками (прежде данный формат был «обкатан» в Одессе одноимённой станцией). А с 11-го февраля 2008-го года «Народное радио» запустило в Киеве и Житомире (где радиокомпания начала вещание с февраля 2007-го года на частоте 104.9МГц) формат «играем, что хотим!», который был придуман несколько лет тому американской радиостанцией «Jack FM».

А что же произошло с «Хит-радио»?

Вернёмся к моменту его появления в эфире Киева. Напомним, станция появилась на частоте 104.0МГц 11-го ноября 1995-го года. В отличие от вещавшей здесь же с 2.00 до 14.00 с Олеговской горы «Суперновы», «Хит-радио» вещало с центральной вышки КРТПЦ на Сырце ежедневно с 14.00 до 2.00. Также в отличие от «Суперновы», в эфире «Хит-радио» звучали исключительно зарубежные хиты. Кроме того, в эфире этой станции изначально не было ни ведущих, ни рекламы – только музыка и ничего кроме музыки. Позже к ним добавились коротенькие записные рубрики – курсы валют, прогноз погоды, «Улицы говорят» (уличные опросы прохожих на ту или иную тему). Музыку выпускал в эфир автомат – такой же, как был установлен в студии «MusicРадио». Собственно, в то время обе станции были расположены в одном и том же месте – в здании 3-го корпуса Киевского Института Автоматики на Татарке (к слову, следует отметить: данное здание в разное время приютило под своей крышей много различных студий и телерадиокомпаний, некоторые из которых вещают оттуда до сих пор). Обе станции использовали для вещания передатчики одного производителя – фирмы «Harris», обе станции получали рассылку хит-синглов из-за рубежа. И вообще в те далёкие времена указанные станции работали в тесной дружественной связке (к примеру, рубрика «Улицы говорят» позже переместилась в эфир «MusicРадио»).

В ноябре 1996 года, после перехода «Суперновы» на отдельную частоту, в эфире «Хит-радио» начались изменения. Для начала изменилось время пребывания станции в эфире: с 30 ноября она уже выходила на частоте 104.0 МГц с 8.00 до 20.00. Начали появляться рекламные блоки и авторские программы: «Забой» (об экстремальных направлениях в тяжёлом роке), «Автобан» (проект для автомобилистов), «Ваша безопасность» (о том, как выжить в нашем суровом мире), «Советы врача», «Социум» (преобразовавшаяся позже в молодёжное ток-шоу) и некоторые другие.

В целом же «Хит-радио» того периода ориентировало свою программную политику на молодёжь – здесь даже был создан специальный «молодёжный совет», участвовавший в формировании и наполнении её эфира.

Летом 1997-ого года станция получила новую лицензию, увеличившую время её пребывания в эфире с 12-ти до 18-ти часов в сутки. И к концу года «Хит-радио» уже звучало в эфире ежедневно с 7.00 до 1.00.

А 28-го марта 1998-го года «Хит-радио» кардинально меняет свой формат: если до этого в эфире станции звучала исключительно музыка западных исполнителей, то с 28-го марта 1998-го года – исключительно творчество российских и украинских музыкантов. Исчезли все авторские программы, зато появились программы по заявкам и информационные выпуски.

А с начала апреля 1998-го года в эфире «Хит-радио» появились блоки программ от российской радиостанции «Русское Радио» (на то время она уже присутствовала в эфире ряда украинских городов – в частности, в Одессе и Днепропетровске). Программы «Русского Радио» выходили в эфире «Хит-радио» в записи в обрамлении джинглов, уведомляющих слушателя о том, что их трансляция осуществляется «в рамках укрепления украинско-российской дружбы». Изначально данные программы выходили с задержкой в два часа (в то время они «выписывались» со спутникового тюнера, установленного в другом районе города, и доставлялись на DAT-кассетах в студию «Хит-радио» на Татарке автомобилем), позже – после установки необходимого оборудования в студии станции — с задержкой в час. При этом в эфире «Хит-радио» продолжали звучать и программы собственного производства – информационные выпуски, поздравительны и игровые программы, а также – блоки украинской музыки нон-стоп в утреннее и ночное время. Кроме того, по одной-двум композициям от украинских исполнителей звучало в конце каждого часа. И если прежнее «Хит-радио» сотрудничало с «MusicРадио», то обновлённое «Хит-радио» уже «дружило» с киевским представительством «Просто Ради.О» — в частности, в сфере рекламных продаж.

Такое практически безоблачное существование «Хит-радио» с блоками «Русского радио» продолжалось до конца 2000-го года, когда в Украине началась кампания, направленная на борьбу с практикой нерегламентированной трансляции местными станциями программ станций зарубежных. И «Русское Радио» (и станции его транслировавшие) фактически попали под главный удар критики и санкций Нацсовета. «Хит-радио» начало увеличивать количество программ собственного производства, однако, это не спасло станцию от потери лицензии: весной 2001-го года прошедший конкурс на частоты, у владельцев которых окончился срок действия лицензий, назвал нового владельца частоты 104.0МГц в Киеве – компанию «Новая волна» из Новомосковска Днепропетровской области.

Однако, «Хит-радио» продолжало вещание ещё в течение примерно года. В конце ноября 2001-го года из её эфира пропали блоки программ от «Русского радио» (в это время в Киеве уже начинало вещание «Русское Радио – Украина»). А с середины января 2002-го года в эфире «Хит-радио» зазвучал новый проект – «Народное радио», базировавшийся на основе «народных хитов» — музыкального материала украинских и российских исполнителей. Кроме музыки в эфире «Народного радио» на волнах «Хит-радио» звучали новости, поздравительные и развлекательные программы. В частности, в эфире станции зазвучал развлекательный проект «Хреновости» (несерьёзная и шуточная информация, оформленная в виде информационных выпусков), уже знакомый слушателям сети «Просто Ради.О», где он звучал с 2001-го года, а также «просторадийный» юмористический радиосериал «Гэтьмэн». Изменились и названия поздравительных программ – вместо оставшегося в наследство от периода сотрудничества «Русским радио» проекта «Стол заказов» здесь появилась поздравительная программа «Ваша песенка спета». 26-го февраля в эфире стартовало собственное утреннее шоу станции – «Со сна шоу».

Однако, весной 2002-го года «Хит-радио» прекратило своё существование. С 22-го марта на частоте 104.0 МГц начал работу новый вещатель – компания «Новая волна» с проектом «Power FM».

Впрочем, «Хит-радио» ещё несколько раз возвращалось в эфир на частоте 104.0 МГц в Киеве: 11-12 апреля и 16-18 апреля (изменения происходили неожиданно: переключения между «Хит-радио» и «Power FM», а также наоборот случались прямо посреди программ), после чего окончательно прекратило своё существование. А проект «Народное радио», как мы знаем, вернулся в киевский эфир летом 2004-го года – уже на другой волне.

Но мы вновь возвращаемся на столь урожайный 1995-ый год, дабы отметить рождение ещё одного амбициозного (в своё время) проекта – радиостанции «Киевские Ведомости».

Данная станция начала своё вещание в Киеве на частоте 73.64 МГц в 8.00 14-го октября 1995-го года, чему предшествовало несколько тестовых эфиров в течение лета и осени. Новая станция была создана одноименной газетой (весьма популярной и одной из самых читаемых в Киеве в первой половине 90-х годов). К слову – читатели газеты, оформлявшие летом-осенью 1995-го года подписку на издание через авторизированные редакционные пункты получали подарок – портативный УКВ-радиоприёмник, способный принимать лишь эту одну частоту – 73.64 МГц. Впоследствии такие же приёмники раздавались участникам различных конкурсов и викторин, проводимых газетой и станцией.

Радио «Киевские ведомости» презентовало себя в эфире как радио для думающих людей; его эфир состоял из музыки, информационных блоков и авторских программ. Информационные блоки (новости, аналитические программы, журналистские расследования, криминальная хроника, очерки и многое другое) занимали примерно первые 15 минут каждого часа, остальное время звучала музыка или тематические программы (среди которых – музыкальные, развлекательные, игровые и даже разговорные – в частности, ток-шоу Руслана Полищука). Музыкальная составляющая эфира тогдашнего радио «Киевские ведомости» – главным образом, музыка проверенная временем – рок, поп, джаз и т.д. Впрочем, находилось время и для музыки молодёжной.

Отдельная составляющая эфира радио «Киевские ведомости» – различные хит-парады: хит-парад западной музыки, хит-парад музыки пост-советской, хит-парад музыки тяжёлой, а также авторский отдельный проект Олега Морозова – хит-парад анекдотов. Все упомянутые хит-парады составлялись при прямом участии слушателей, которые отдавали свои голоса по почте и по телефону. Кроме того, существовала потенциальная возможность угадать первую пятёрку композиций того или иного хит-парада и получить за это приз.

Кроме собственных программ, радио «Киевские ведомости» с 17-го ноября 1995-го года представляло в своём эфире программы производства BBC – в частности, утренние и вечерние программы Украинской службы этой радиостанции, а также программу «Catch the words», предлагавшую слушателям изучать английский язык, прослушивая тексты песен любимых исполнителей.

«Главным голосом» радио «Киевские ведомости», а также в течение длительного промежутка времени её музыкальным редактором был один из «динозавров» киевского FM-эфира Олег Морозов – в прошлом ведущий дискотек. Другими популярными ведущими станции были уже упомянутый нами выше Руслан Полищук и Олег Ясинский.

Радио «Киевские ведомости» на частоте 73.64 МГц вещало по будням с 7.00 до 23.00, по выходным – с 8.00 до 23.00 (иногда программы длились до 2.00). Технически вещание осуществлялось с вышки КРТПЦ на Сырце с помощью передатчика производства известной немецкой фирмы «Rohde & Schwarz» (мощностью 5 киловатт), специально доработанного для вещания в нижнем УКВ-диапазоне. Согласно пресс-релизам радиостанции того времени, её программы можно было принимать в радиусе 300 километров вокруг столицы.

Впрочем, вещание на одной лишь «нижней» частоте не устраивало станцию, и практически с первого дня существования радио «Киевские ведомости» руководство станции было настроено на получение частоты также в верхнем диапазоне. И наконец летом 1996-го года станция эту частоту получила. Вещание радио «Киевские ведомости» началось в 8.00 20-го июля (анонсирование этого события началось в эфире станции ещё с 5-го июля). Для вещания на этой частоте станцией использовался более слабый передатчик – мощностью 1 киловатт, установленный на Олеговской горе. Впрочем, вещание радиостанции на 106.0 МГц осуществлялось в больших, нежели на 73.64 МГц, объёмах: с весны 1997-го года на «верхней частоте» станция вещала ежедневно с 7.00 до 1.00. Частота 106.0 также вошла в качестве основного элемента в обновлённый логотип станции.

В последующие годы формат радио «Киевские ведомости» становился более лёгким. Из эфира исчезали информационные программы, на их место приходили развлекательные. В частности, следует отметить проект телефонных розыгрышей «Ведомости по-киевски» от тогдашнего руководителя радиостанции – Дмитрия Чекалкина. Справедливости ради следует заметить, что «Ведомости по-киевски» были не первым подобным проектом в украинском эфире: к тому времени на волнах «Просто Ради.О» уже выходил проект «Разводной ключ», кроме того программы телефонных розыгрышей звучали и в регионах – в частности, проект «Волшебные ушки» от Егора Прищепкина на днепропетровском «Magic Radio». Однако, проект розыгрышей от Дмитрия Чекалкина оказался наиболее живучим — существует и ныне под маркой «Разыграли», правда, выпускается Дмитрием Чекалкиным уже в рамках синдикейшн-студии «ДИВА Продакшн».

В июле 1998-го года радио «Киевские ведомости» прекратило вещание на частоте 73.64 МГц (оно было здесь восстановлено 29-го декабря 1999-го года, уже с Олеговской горы). К тому времени вещание на частоте 106.0 МГц становится круглосуточным (в ночное время здесь ретранслировались программы американской радиостанции VOA Music Mix – «наследницы» упоминаемого уже нами «VOA Europe»).

Продолжение читайте в следующей публикации…