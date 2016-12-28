Телеканал UBR прекращает трансляцию с 1 января 2017 года

С началом грядущего 2017 года прекратит своё вещание телеканал UBR, сообщает Детектор.Медиа со ссылкой на выпускающего редактора канала Сергея Шинкаря.

Об этом Шинкарь сообщил на своей странице в Facebook.

«Під ялиночку — новиночка, закрили UBR, сиротиночку…», — кратко написал редактор.

В комментариях к заявлению одним из неравнодушных был поднят вопрос о том, полностью ли закрывается телеканал или частично, на что Шинкарь ответил: «Так, повністю канал. З першого січня 2017 в ефірі просто «матрац»».

В настоящий момент, на официальном сайте UBR отсутствует какая-либо информация о возможном закрытии телеканала, в связи с чем ожидается либо подтверждение, либо же опровержение заявления выпускающего редактора.

Как известно, канал UBR находится в составе медиахолдинга «Вести Украина». К 25-летию Независимости Украины телеканалом был запущен спецпроект «Независимые».