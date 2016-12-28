Телеканал UBR прекращает трансляцию с 1 января 2017 года

Телеканал UBR прекращает трансляцию с 1 января 2017 года

Никита Наумов
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Телеканал UBR
С началом грядущего 2017 года прекратит своё вещание телеканал UBR, сообщает Детектор.Медиа со ссылкой на выпускающего редактора канала Сергея Шинкаря.

Об этом Шинкарь сообщил на своей странице в Facebook.

«Під ялиночку — новиночка, закрили UBR, сиротиночку…», — кратко написал редактор.

В комментариях к заявлению одним из неравнодушных был поднят вопрос о том, полностью ли закрывается телеканал или частично, на что Шинкарь ответил: «Так, повністю канал. З першого січня 2017 в ефірі просто «матрац»».

В настоящий момент, на официальном сайте UBR отсутствует какая-либо информация о возможном закрытии телеканала, в связи с чем ожидается либо подтверждение, либо же опровержение заявления выпускающего редактора.

Как известно, канал UBR находится в составе медиахолдинга «Вести Украина».  К 25-летию Независимости Украины телеканалом был запущен спецпроект «Независимые».

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Никита Наумов
Никита Наумов
Образование: оператор кино и ТВ. После четырёх лет работы оператором (киевское и одесское телевидение) постепенно увлёкся журналистикой. В 2011 году начал писать очерки и кинорецензии. Первые статьи написал в 2012 году. В дальнейшем – работа в информационных агентствах. Предпочитал писать на экономические и криминальные темы. Главные сферы интересов – кино и телевидение.

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  • Леонид

    Хорошо бы и сайт ubr закрыть что бы не лазил по компам посетителей внаглую….