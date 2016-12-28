Телеканал «ПравдаТУТ» из г. Вишневого в Киевской области появился для обывателей мира ТВ внезапно и ни откуда. Какие только слухи не ходили о собственниках каналах. И мер Киева – Кличко, и мер Ирпеня – Карплюк. Чтобы узнать правду о телеканале, его планах на будущее, развитии и истории его появления, мы встретились с собственником – Иваном Гришиным. Человеком интересным, спортивным и неординарным.

Mediasat: С чего начинается история телеканала «ПравдаТУТ»?

История канала началась с банального желания давать людям правдивую, объективную информацию, без манипуляции сознанием. Таким образом, как говорится, помогать им. Естественно у этого желания есть фундаментальное основание.

Мы живем во время, когда простой украинец не защищен, а лишь обделен. Попробуйте дать ответ на простые вопросы: Куда обратиться рядовому гражданину за помощью? Где узнать объективную правду? Как ему выстоять в неравной борьбе с государственной машиной и системой? Лично я задавал себе тысячу раз подобные вопросы, и не находил на них ответы. Вот это и стало первым толчком.

Второе: меня страшно выводило из себя то обстоятельство, что людьми жестоко манипулируют. В Украине СМИ – интернет, ТВ, радио – средство манипуляции. В России государственная машина владеет всеми основными средствами информирования населения и насаждает централизовано свою точку зрения, пресекая инакомыслие. У нас же основные СМИ принадлежат олигархам, политикам, мошенникам и каждый использует рупор исключительно в личных и алчных интересах. Плюрализм мнений без контроля, границ и тормозов.

Я когда включаю телевизор, просто ошеломлен от того потока «сознания», который льется в уши простым гражданам. Когда политики рассказывают какую-то откровенную чушь, выгодную только им, а не народу и государству. Когда новости и подача информации в СМИ – сплошь манипуляция. Меня просто «убивает» то, что олигархи «приватизировали» все телеканалы. Телевидение в Украине – это инструмент для обслуживания олигархов и подконтрольных им политиков, партий, ФПГ. Они ссорятся между собой через телевизор, и вопросы решают тоже через телевизор. Из повестки дня можно узнать всё об их политической жизни. Грубо говоря, с помощью телевидения они нас открыто грабят, манипулируя людьми, чтобы они выбирали марионеток, которые стоят на страже их бизнес-империй. Это замкнутая цепь беспрерывного грабежа и рабства для всех нас. И вот тут понимаешь, что истины, правды попросту НЕТ. Ей физически нет места.

Точкой отсчета, наверное, стали события 2013-2014 гг. Тогда это наглое и циничное враньё было более чем открыто. Причем, врут в разные стороны. Кто-то пытался не показывать ничего, делая вид, что ничего не происходит. Кто-то врать в одну сторону, а кто-то специально разжигал конфликт. Никто ж не задумывается, сколько людей в конечном результате пострадает? Кто-то погибнет? Что события могут банально превратиться в войну? Происходит сумасшедшая манипуляция, чтобы или удержаться при власти, либо захватить ее. Никто не думает про людей.

Приведу банальный пример из жизни двухлетней давности. Решили «наверху» заработать, раскачали курс, напечатали бумажные деньги, раздали банкам под красивым лозунгом «докапитализировали», скупили под любым предлогом валюту за любые деньги и вывели заграницу. Всем хорошо, кто в схеме, а кто спросил, хорошо ли простым людям? Когда курс доллара меняется, то олигарху «в теме» все равно, чиновникам «в теме» тоже. Но не украинцам. Когда курс доллара становится 42 грн. с 8 грн за несколько месяцев, для нас, простых граждан, это очень ощутимо. У меня много техники в лизинге, которая вся импортная, ну не выпускает Украина собственную, и платить за нее нужно с привязкой к доллару. У меня есть торговые точки, где кассы упали в пять раз в гривне, потому что у народа нет банально денег, а доллар вырос в пять раз. И я четко осознал, что меня, как и других, попросту ограбили в одночасье во много раз. И не без помощи телеканалов, которые создавали этим процессам медийную поддержку. И на эту несправедливость и цинизм ведь нельзя повлиять. Меня это всегда возмущало. На фоне этой несправедливости я окончательно решил создать телеканал, чтобы все честно рассказывать и вещи называть своими именами. Никто не верил в меня и в мое желание создавать честные СМИ, честное ТВ. Так же, как не верят, что можно баллотироваться в нардепы, и при этом быть честным. Для простого обывателя в его представлении ТВ – это дорого, нужны миллионные инвестиции и для простого человека это нереально. Но как видите, у нас всё получилось.

Первое с чего мы начали – информационный портал с честной подачей информации, что бы он стал для людей «рупором». Название придумал, когда шел с тренировки со своим другом Евгением Столяруком. Просто и лаконично – «ПравдаТУТ». Нашли программиста, провели анализ новостных ресурсов, отобрали вроде как лучшее, как нам казалось, скомбинировали и запустили. Мы были новичками, возможно, что-то видели в «розовых» цветах, но делали честно и искренне. Казалось, что если это будет общественный рупор, то как в продвинутых странах, общество будет финансировать подобного рода проекты. Например, по 50 грн. в месяц. Но долго на таких взносах мы не продержались. Пришлось бремя инвестиций брать на себя.

На то время у меня было фотоателье, и имелась в распоряжении техника. Мы решили создавать видеосюжеты для сайта. Таким образом, мы рассказывали о событиях и жизни города Вишневый, как сателлита Киева. В момент, когда мы уже набили руку в создании видеоматериалов, как любому бизнесмену, мне захотелось расширения и выхода на более высокий уровень.

В Вишневом есть кабельный телеканал компании «ІМА», по сути, умирающий проект без концепции и развития. В его эфире целыми днями откручиваются клипы, концерты, контент который можно взять из открытых источников бесплатно без последствий и преследований со стороны правообладателя. Мы пришли к ним с предложением делать новости. Для нас это был реально шаг вперед – не просто смонтировать сюжет, а сделать полноценные новости. В качестве студии использовали отдел продаж одного из застройщиков. Конечно, это было немного примитивно, если смотреть сквозь призму в прошлое, но искренне и честно, с душой. Первые новости вышли в марте 2014 г. От эйфории, что все гладко запустилось, и мы как продакшн создаем продукт, я предложил этому телеканалу наладить стратегическое сотрудничество и серьезно поработать, запустить несколько передач для местного рынка, начать продавать рекламу и монетизировать производство. Но меня послали подальше, и выставили счет в 40 тыс.грн. От такого «выгодного» сотрудничества мы отказались и начали создавать собственный телеканал. Собственно, то, что уже называется «ПравдаТУТ» и каким вы его знаете сегодня.

Сказать, что нам было сложно – ничего не сказать. Было архисложно. Опыта у нас не было вообще. Я создавал команду по крупицам. Мы учились в режиме нон-стоп. Я лично просил своих друзей, по бизнесу, спорту, свести меня с телевизионщиками Киева, что бы мне показали производство, сделали экскурсию на канал. Некоторые не отказывали. Но выглядело это со стороны смешно. Гуру рынка водили нас, несмышленышей, показывали, рассказывали, искренне и честно, ведь в нас никто не верил. Наверное, таких как мы, на их жизненном пути были десятки. А мы все записывали, гуглили, изучали. Возможно, их ликбез и отсутствие веры в нас – помогли нам. Я был далек от ТВ, но теперь могу сказать, что я достаточно хорошо разбираюсь во многих процессах, технических, технологических. Тратить приходится ведь свои деньги, а права на ошибку и на эксперименты нет.

Mediasat: Как технически справлялись по началу?

Начиналось все с простого компьютера, который был вещательным сервером. Свет выключился – канал потух, 4 месяца мы работали без лицензии. Потихоньку формировали сетку вещания, стали покупать технику. Создали съемочные группы. 24 часа нужно было чем-то заполнять. Даже 4-х часовыми блоками, которые повторяются, сложно было заполнять эфир. Выпускали простые сюжеты. В формате NO COMMENT, как когда-то на телеканале Euronews, когда есть событие, камера все четко фиксирует, чтоб никто ничего не мог соврать. Конечно, это была не минута, минут десять, но каждый мог самостоятельно проанализировать и сделать свои выводы. Никаких комментариев, никакой подводки, зритель все делал самостоятельно.

Потом оказалось, что 10 минут нужно было вжимать секунд в 40. Мы плавно подстраивались под людей. К нам приходило много обращений. Канал начал потихоньку развиваться, люди захотели, чтобы канал был и по Киевской области. Я подумал: «Почему бы и нет»? Мы получили кабельную лицензию, легализировались. Начали обзванивать операторов и провайдеров Киевской области, и договариваться за ретрансляцию.

Mediasat: Какие ближайшие планы в развитии?

Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся. Сейчас приобрели для студии подвал площадью 400 кв.м, где делаем ремонт. Открыли офисы в Броварах, Обухове, Житомире, Коростене, в Виннице, в Одессе. Большее предприятие открываем во Львове. Только по Киеву у нас ежедневно работает около 10 съемочных групп. Сейчас в месяц канал съедает где-то 1,2 млн. грн. Основная статья расходов не техника, а люди. Технику – пару компьютеров купили и все – два месяца ничего не покупаем. А заработный фонд – стабильная статья расходов.

В нашей команде есть люди, которые работают с первого дня. У нас появилась идея создать спутниковый канал, и мы над ней активно работали. Когда нас уже собралось человек 50, мы его сделали. Делали все самостоятельно, планировали сетку. Выстраиваем сейчас утреннюю сетку, вечернюю сетку, павильон потихоньку разворачиваем, и выйдем на ту программную концепцию, которую и планировали.

Канал «ПравдаТУТ» – канал, интересный для зрителя. Мы не хотим надоедать и приседать на уши. Наша формула – стресс и отдых. В идеале видим сетку передач, как чередование новостей и развлекательных передач. Ну и конечно рост от локального канала из Киевской области до канала для всей Украины.

Mediasat: Иван, когда вы стартовали, какие планы ставили перед собой? Достигли ли ожидаемого результата за время работы канала?

Если не ставить недостижимых планов и серьезные цели, то и результата не будет. Мы хотим создавать 40 часов контента в сутки, иметь в штате в Украине – 1.5 тыс. журналистов. Сейчас мы в процессе развитии и постепенно двигаемся к намеченным целям. У нас нет откровенно политических передач. Каждое воскресенье выходит детская передачи, где детки пробуют себя в роли журналистов и берут интервью у взрослых. Есть LoungeNews, LoungeNews-Зірка, новости спорта, культуры, «Видатні українці»; «Точка погляду». В планах – «Утренний фрэш», Медицинская программа; «Поговоримо»; «Хроніки надзвичайного» (надзвичайні новини) с небольшими расследованиями. Мы делаем ставку на местные новости, ведь в каждом областном центре есть о чем рассказать, отсюда – 40 часов контента ежедневно.

Мediasat: Чем «ПравдаТУТ» отличается от конкурентов, и кто ваши конкуренты?

У нас нет конкурентов. Мы независимы, поскольку не финансируемся олигархами, у нас нет цензуры. Я, как директор, как владелец телеканала не вмешиваюсь в процесс подготовки информации и никак не влияю на работу журналистов и подачу материала. У нас этим занимается шеф-редактор. Я не знаю, что выходит в новостях сегодня, ни одной новости. Все уже вижу по факту. Расскажу вам пример. Журналисты канала сделали сюжет о том, где и как отдыхали депутаты во время Революции и столько денег на это потратили. Всю информацию мы взяли из публичных источников. Они же сами из-за своей жажды, как говориться «повыделываться», выкладывали в социальные сети фото. Есть у нас такие, которые по 100 тыс. долларов потратили в Монте-Карло, Монако, Куршавеле. Вот мы и показали – честно, открыто и справедливо. После выхода сюжета многие из моих друзей-депутатов на меня обиделись. Не ожидали, что про них расскажут и покажут их в таком нелицеприятном для них ракурсе. При этом некоторые считают, что все это под заказ и 100% оплачено их недругами либо конкурентами.

Mediasat: Выходит, что самый продажный канал – это самый честный?

Выходит, что так. Мы критикуем всех. Мы за справедливость. У нас нет друзей. Правда важнее. У нас все кто нарушают закон, увиливают, химичат, обманывают, все попадают в кадр. И даже самые большие активисты попадают под шквал нашей критики. Кредо нашего канала – мы не только за правду, мы еще и за честную журналистику. При выезде на событие, мы пытаемся взять комментарии у двух сторон конфликта и донести две точки зрения.

Mediasat: В Украине сделать честный канал сложно? Он кого-то зависит?

Сложно – это самое простое слово, которое можно подобрать. Мы работаем практически в состоянии военного положения. «Друзей» у нас не уменьшается ни на минуту. Но как говорилось в известном фильме: сила в правде! И помимо недругов, у канала много помощников, от которых он зависит. В первую очередь, он зависит от меня. От моих друзей-бизнесменов, которых также «достали».

Mediasat: Многие украинские каналы уходят со спутников, перенося сеть распространения сигнала в сегменте В2В в IP, вы не думали над такой оптимизацией?

Мы хотим быть максимально доступны для зрителя. С сайта мы ведем он-лайн трансляцию. Любой желающий может взять ссылку, вставить в VLC-плеер и смотреть на ПК, телефоне, планшете. Многие ОТТ сервисы взяли сигнал в свои проекты. Со спутника канал доступен в форматах обычной и высокой четкости. Мы запустили вещание в цифровом эфире Киева на 41 ДМВ канале в DVB-T. Мы максимально открыты для зрителя и провайдера. Условие очень простое – 12 грн. в год. Перед началом сотрудничества с провайдерами мы просим ознакомиться с нашим контентом, с нашим каналом, и только потом включать в сеть. Не хотим сражаться с антагонизмом. Провайдеру должен нравиться канал, который присутствует в его сети. Если это небольшие либо очень маленькие операторы, то помогаем технически. Например, приобретаем кому-то модулятор, кому-то спутниковый приемник, кому-то интернет-приставку. За канал мы деньги брать не будем, и платить также не будем. Я готов тратить деньги на контент, не готов платить за дистрибуцию. Если мы будем платить за дистрибуцию, то его не смогут посмотреть люди, которые не имеют денег заплатить за платный канал. Если мы будем за него платить деньги, у нас не хватит их на контент. Или мы берем деньги у олигархов и показываем какую-то чушь, или пытаемся заработать, сбрасываемся, чтобы запустить честную, правдивую информацию, которая нигде, ничего не выбелит. Но при этом будем не в состоянии платить кабельным сетям. Но нас должны смотреть люди в принципе. Просто не все знают, что мы такие есть.

Mediasat: География распространения канала? Собираетесь ли выходить за пределы Украины (учитывая контент собственного производства)?

В планах – максимальное распространение. Мы присутствуем в сети группы компаний «Триолан», у более чем двухсот кабельных операторов с которыми у нас подписаны договора. Но не всегда место правде есть в украинских сетях. Нас нет у «Воли», в ряде провайдеров–монополистов типа «Эвереста» в Виннице (в аналоге). Не хотят нас включить во Львове, в Обухове, Полтаве. Даже за деньги не хотят. Вот принципиально нет. Начиная от банального рассказа о том, что канала «ПравдаТУТ» не будет в нашей сети, до манипуляций с тем, что нет места, в то время, как в сетке вещания происходит ротация, и наш отдел мониторинга это все фиксирует.

Многие сайты в сети интернет не берут наши новости, сюжеты, поскольку СМИ также принадлежат, олигархам, бандитам, людям которые «крышуют» те или иные виды незаконной деятельности. Была смешная история с UKR.NET. Мы с ними подписали договор, по их требованиям переделали сайт, проплатили сумму по договору, договорились запуститься в их ленте. А потом нам сказали, что из-за нашего названия «ПравдаТУТ» никогда не будет в их ленте. Просто мало кто знает истинного владельца UKR.NET, а я, к сожалению, не только его знаю, а еще и мешаю многим «его людям» грабить людей, занимая важные должности. Много раз мне угрожали, начиная от «сломанных ног» и заканчивая лишением лицензии. Смешно даже что такие люди владеют СМИ!

Mediasat: Как монетизируется телеканал? Где деньги? Сколько в условиях экономической стагнации необходимо времени для выхода в точку «ноль»?

Это сложный вопрос. У нас есть партнерские договоренности со многими бизнесменами, которые я не буду разглашать. Это 5, 10, 20, 30 тыс.грн в качестве или рекламы или спонсорской помощи под видом покупки рекламы, предметом которой есть их вера в меня, что мы вместе будем бороться за справедливость и с их помощью мы создадим инструмент, который в конечном результате защитит их как обычных граждан. Тем, кто разделяют нашу идею, или друзьям-бизнесменам говорю: «Ребята, если есть желание – помогайте. Но только не ситуативно. Давайте по 10 тыс. в месяц, чтоб я мог планировать бюджет». У нас нет космического количества денег, власти, влияния. Нет супер огромных предприятий, которые будут своему же каналу платить деньги за рекламу. Если какой-то политик/чиновник/бизнесмен нам будет давать миллион долларов, чтобы мы его показывали 50 минут, мы возьмем миллион, но покажем всего 3 минуты, зато честно. Не хочешь – не давай. У нас тут такая позиция. Люди это поймут и оценят. Может для этого понадобиться 3-5 лет. Если суждено будет просуществовать нашему каналу всего год, то просуществовать честно.

Кроме этого я вкладываю много личных средств. Я до сих пор получаю зарплату в одном из турецких клубов, как спортсмен. Дважды в год туда выезжаю и выступаю, на соревнованиях по метанию диска, по легкой атлетике. Я многократный владелец кубка Европы. Я свой стартовый капитал заработал честно, спортом, правда, очень жаль, что не в Украине.

Mediasat: Сколько человек создает канал «ПравдаТУТ» и все что вокруг него?

Наш коллектив насчитывает около 150 человек, из них в производстве – 80.

Mediasat: Как формируется сетка вещания? Какие передачи являются хедлайнерами канала? Где берете ведущих? Может ли простой «смертный» попасть гостем в студию?

Headliners канала «ПравдаТУТ»: новости обо всем интересном, кроме политики, программа «Поговоримо», «LoungeNews» и «Точка погляду». Так как мы канал небольшой, ведущими берем обычных ребят в которых видим перспективу и талант. Мы открыты для диалога и всегда готовы помочь талантам. Каждый гражданин, кому нужна защита, может попасть к нам в студию. Любой человек и бизнесмен может прийти и сказать: «На меня давят». Мы готовы освещать каждый резонансный случай. К нам не однократно приходили люди, из высоких правительственных кабинетов и обещали, что если мы покажем сюжет, то мне переломают обе ноги. На что я отвечал: «Ребята, вы что думаете, что у вас ноги крепче?» Если сегодня испугаться кого-то, то зачем все было начинать? Я понимаю, что со временем будет жестокая рубка. Но пока нас никто сверху всерьез не воспринимает, хотя палки в колеса вставляют регулярно.

Mediasat: Как технически осуществляются прямые эфиры с полей? Есть сеть корреспондентов?

Камера, штатив, свет, ноутбук журналиста, радиосистема, антенна или подключение к местному интернету, бус, квадракоптер. Сеть корреспондентов: в Ирпене, Броварах, Одессе, Виннице, Житомире, Коростене, Белой Церкви, Львове. Имеем 25 групп, но они разбросаны в разных местах.

Mediasat: Какой формат канала?

Информационно-развлекательный. Нет заангажированного отношения к кому-либо или чему-либо. Мы будем хвалить тех, кто делает хорошее и критиковать тех, кто делает плохое. Вечером можно будет посмотреть какой-то фильм, или какую-то развлекательную программу. Днем, когда преимущественно смотрят пенсионеры посмотреть отобранный хороший советский фильм. Утром что-то актуальное – качественное интервью, правильный диалог с умным собеседником.

Mediasat: Готовы ли вы брать деньги за канал? Готов ли зритель платить за то, что вчера было «бесплатным»?

Многим нечем за коммунальные услуги платить. Что уже про ТВ говорить? Вот поэтому у нас сложный путь, на который мы только вышли. Сейчас для нас важно чтобы как можно больше людей просто физически могли видеть «ПравдаТУТ» на своём телевизоре. Я хочу, чтобы люди нас знали и сами решили – доверять нам или нет. Мы не продаем Правду как в магазине, но и не откажемся от помощи любого желающего нам помочь, и не важно чем – деньгами, трудом или идеями.

Делая эту работу, я верю в то что люди начнут ценить в ТВ всю суть происходящего и отличать правду от лжи. Не нужно обращать внимание на обертку. Мы же не Рошен, чтобы заманивать красивой этикеткой. Мы – «ПравдаТУТ»!