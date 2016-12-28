Более 85% украинцев черпают информацию из телевизора

Киевский международный институт социологии провёл исследование в виде массового опроса украинцев, относительно их источников информации. Об этом сообщают «Украинские новости».

Так, при опросе предлагались несколько вариантов ответа.

Минимальную долю респондентов составили те, кто ответил, что вовсе не следит за новостями – 1,6%, 27,2% ответили, что информируются при помощи центральных или местных газет и журналов, а 39,6% опрошенных предпочитают узнавать новости в Интернете, в частности – в социальных сетях.

Опрос показал, что на сегодняшний день политикой заинтересовано 52% населения страны.

Исследование было проведено под патронажем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Совета Европы.

В опросе поучаствовали более двух тысяч респондентов из 110 населённых пунктов, а также 400 жителей из 159 объединённых территориальных общин.