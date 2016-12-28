«Kantar TNS в Украине» выиграла тендер на радиозамеры в Украине в 2017 году

«Kantar TNS в Украине» выиграла тендер на радиозамеры в Украине в 2017...

Компания «Kantar TNS в Украине» одержала победу в конкурсе межотраслевого объединения «Радиокомитет» и проведёт исследование радиослушания в Украине в 2017 году, сообщает Независимая ассоциация телерадиовещателей.

Годовое соглашение уже заключено.

Новое исследование стартует 30 января 2017 года. Председатель «Радиокомитета» Екатерина Мясникова заявляет, что компания Kantar TNS может предложить наиболее оптимальный вариант радиоисследования. Главными принципом, по которому выбирали нового подрядчика, была способность максимально качественно выполнить техзадание и доступность проекта для всех игроков рынка.

«В 2016 году увеличились количество пользователей исследования. Участниками проекта стали несколько региональных станций. Мы бы хотели, чтобы в 2017 тенденция на увеличение участников радиоисследования сохранилась. Все участники конкурса показали высокий профессиональный уровень. Лично мне в тендере хотелось увидеть больше инновационного, но я думаю, что возможности заявок, поданных на конкурс, скорее всего, связаны с достаточно суровыми требованиями технического задания», — заявила Мясникова.

«Контракт 2016 года предусматривал проведение тендера, потому мы двигались в рамках предыдущих договоренностей. Мы хотели получить наивысшее качество по самой приемлемой цене. Очевидно, что именно этим критериям и отвечало предложение Kantar TNS», — рассказал глава «Клейм-медиа» Игорь Чернышов.

Решению «Радиокомитета» поспособствовали наличие релевантного опыта, успешных проектов, человеческие ресурсы — подготовка и опыт супервайзеров и интервьюеров, нужный уровень и объем клиентского сервиса и команда, собранная для реализации проекта.

Также очень повлияло программное обеспечение.

«Конечно, важным аспектом была стоимость проведения исследования. Выбирая между двумя большими исследовательскими компаниями, мы избрали Kantar TNS, которая предложила более выгодную стоимость без потери качества последних», — пояснила директор по маркетингу радио группы UMH Юлия Резниченко.

Директор операционного департамента исследовательской компании Кирилл Ежов заявил, что победитель конкурса благодарен «Радиокомитету» за производительную работу в прошлом году и продолжение сотрудничества.

«В 2017 году «Kantar TNS в Украине» планирует проведение исследования радиоаудитории по такой же методологии для сохранения следующей данных и на таком же высоком уровне. Предметом исследования остается все слушание радио, включительно со слушанием радио через интернет. «Kantar TNS в Украине», — заявил он.

Радиозамеры будут проводиться по технологии Dayafterrecall с компьютеризованной системой проведения телефонных опросов CATI. Прововедение исследований проведут в городах с населением свыше 50 тысяч, возрастом 12-65 лет, по всей территории Украины, за исключением Крымского полуострова и зоны боевых действий на Востоке Украины.