Украина начала финансировать крымскотатарский канал ATR из госбюджета

Первая денежная сумма уже была перечислена украинским государством на счета телеканала, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Крым.Реалии».

Непосредственно о факте госфинансирования сообщил хозяин ATR Ленур Ислямов.

«Мы начинаем получать финансирование (на счет телеканала). До конца года закупим отсутствующее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник», — прокомментировал ситуацию владелец канала.

Накануне Ислямов сообщал о своих сомнениях относительно возможного старта госфинансирования со стороны Украины до конца 2016 года.

Решение о выделении денежных средств было принято в Кабмине 7 декабря.

По словам украинского нардепа Рефата Чубарова, на финансирование телерадиокомпаний в Крыму и Севастополе бюджетом предусмотрена сумма в размере 35-36 миллионов гривен.

Отметим, что аналоговое вещание ATR в Крыму было остановлено ещё 1 апреля 2015 года в связи с невыдачей каналу российской лицензии. Позднее с материковой части Украины трансляция ATR вновь была запущена.