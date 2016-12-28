1 января 2017 вступает в силу решение НКРСИ №456 от 30.08.2016. Данным решением регулятор утвердил новые ставки за завершение телефонного трафика на фиксированных и мобильных сетях.

Поскольку ставки завершения играют существенную роль в развитии телекоммуникационного рынка, то, используя решение НКРСИ как повод, предлагаем очень краткий и поверхностный обзор теории и практики регулирования таких ставок.

Что такое ставка завершения и как она платится?

Всякий раз, когда абонент сети А (например, Киевстар) отвечает на звонок абонента сети Б (например, Укртелекома или Водафона), оператор сети Б платит оператору сети А за услугу терминации трафика. Такая плата является ставкой за завершение трафика на фиксированных или мобильных сетях.

Указанная выше схема межоператорских расчетов (т.е., когда оператор звонящей сети платит оператору принимающей сети ставку завершения) на телекоммуникационном наречии называется Calling Party Network Pays (CPNP). Во многих странах (в частности, во всех странах Европы) CPNP применяется как схема межоператорских расчетов.

Почему ставка регулируется?

Услугу терминации трафика на номер абонента сети А может предоставить только оператор сети А. Отсюда, услуга терминации трафика оператора А в силу ее незаменяемости является отдельным товарным рынком на территории действия такой сети, а оператор А обладает монополией на этом рынке со 100% долей.

Считается, что монопольный оператор заинтересован в поднятии ставок завершения с одновременным понижением своих розничных тарифов, так как это создает барьер входа на рынок для новых конкурентных сетей и для развития существующих конкурентных сетей. Более того, поскольку абонент принимающей сети не платит за терминацию трафика, то монопольный оператор может поднимать ставку завершения, не испытывая при этом оттока абонентов своей сети.

Данный «сбой рынка» очевидно требует вмешательства регулятора. Отсюда, ставки завершения на рынках, где применяется CPNP, как правило, регулируются.

Во всех 28 странах ЕС ставки завершения операторов с «существенным рыночным преимуществом» регулируются на «оптовом рынке терминации трафика на сетях фиксированной и мобильной связи».

В Украине ставки завершения регулируются с 2010 года. На сегодняшний момент в Украине монополистами на рынке услуг терминации трафика признаны 6 операторов мобильной связи и 276 операторов фиксированной связи.

С 01.01.2017 все эти операторы должны будут применять ставки завершения, установленные решением НКРСИ №456 от 30.08.2016.

Что ж нового в данном решении НКРСИ?

Во-первых, уменьшаются размер некоторых ставок. Во-вторых, первый раз вводиться регулируемая ставка за терминацию международного трафика.

Для иллюстрации в Таблице №1 ниже приведена хронология установления регулятором ставок с 01.01.2012.

Таблица №1

Очевидна тенденция уменьшения ставок завершения. Кроме того, ставки завершения на мобильных сетях являются стабильно симметричными со ставками завершения на фиксированных сетях.

Следует отметить, что указанная тенденция является общемировой. При этом, Украина находится в авангарде стран, «борющихся» за уменьшение и симметричность ставок завершения.

Ниже в графике №1 приведены средние значения ставок завершения голосового трафика на сетях мобильных операторов в странах Европы.

Похоже, что с 01.01.2017 ставка за услугу завершения трафика на сетях украинских операторов, выраженная в евро (при курсе 27,73 грн. за 1 евро (курс НБУ на 13.12.2016), можно считать одной из самых низких в Европе.

График №1.

Хорошо ли, что ставки уменьшаются?

Стоит отметить, что за последние 15 лет ставки завершения на мобильных сетях в Европе значительно уменьшились.

В графике №2 ниже приведены средние значения ставок завершения на мобильных сетях в Европе в период с 2004 по 2016 г.

График №2.

Значительное падение ставок в ЕС с 2009 года многие связывают с принятием Европейской комиссии Рекомендации 2009/396/EC о регулировании ставок завершения.

Данная рекомендация предлагает национальным регуляторам применять при определении затрат для регулирования ставок завершения, так называемый, метод LRIC (Long–run incremental costs). Применение LRIC должно привести к уменьшению размера ставок завершения, что, по мнению Европейской комиссии, в свою очередь, должно было привести к уменьшению розничных тарифов на услуги мобильной связи и к увеличению объема мобильного трафика.

Действительно ли уменьшение ставок привело к уменьшению тарифов на услуги мобильной связи?

Эксперты показали, что уменьшение ставок завершения на мобильных сетях на 11% приводит к увеличению розничных тарифов на 13,3%. Вместе с тем, Европейская комиссия посчитала, что увеличение розничных тарифов не должно произойти, поскольку уменьшение ставок завершения приведет к усилению конкуренции со стороны мелких мобильных операторов, что, в свою очередь, не допустит увеличения розничных тарифов и даже приведет к их уменьшению.

Розничные тарифы в странах ЕС действительно уменьшились. Однако согласно некоторым исследованиям уменьшение розничных тарифов на услуги мобильной связи никак не связано с уменьшением ставок завершения на мобильные сети.

Наоборот, после значительного уменьшения ставок завершения темп уменьшения розничных тарифов после 2009 года замедлился. А в странах, где максимально упали ставки завершения максимального уменьшения розничных тарифов не произошло.

Действительно ли уменьшение ставок привело к увеличению объема мобильного трафика?

Объем мобильного трафика в странах ЕС действительно вырос. Однако согласно уже упомянутым исследованиям данный рост никак не связан с уменьшением ставок завершения на мобильные сети.

Так, темпы падения размера ставок завершения после 2009 года значительно увеличились. Однако, темпы роста объема мобильного трафика остались тем же. Более того, анализ показал, что страны, где ставки упали больше всего показали наименьший рост объема трафика.

Дополнительный эффект уменьшения ставок.

Кроме того, указанные исследования доказывают, что существует значительный риск замедления темпа проникновения мобильной связи и уменьшения капиталовложений в результате уменьшения ставок завершения.

Так, страны, где ставки упали больше всего показали наименьший рост темпа проникновения мобильной связи и наибольшее падение своих показателей CAPEX.

Оценка решения НКРСИ.

Что касается вопроса уменьшения ставок, то решение НКРСИ конечно является «трендовым». Однако, учитывая приведенные выше аргументы «против», можно ожидать, что в бочке меда окажется и ложка дегтя.

Что касается вопроса установления ставки за терминацию международного голосового трафика в размере €0.10/мин., то в рамках данного обзора можно сказать следующее.

С одной стороны, в контексте интеграции Украины в экономическое пространство ЕС, можно понять мотивы введения НКРСИ такого регулирования. Однако, есть весомые экономические и правовые аргументы, говорящие о том, что принятое НКРСИ решение является, по крайней мере, довольно одиозным.

Впрочем, такие аргументы являются объемными, требующие отдельного обзора.

Юрий Котляров, руководитель практики телекоммуникаций Juscutum

Сергей Цыба, старший юрист практики телекоммуникаций Juscutum