Телеком-рынок Украины ожидает стагнация

Украинский телекоммуникационный рынок будет падать в течение четырёх лет, сообщает Лига.Бизнес, ссылаясь на аналитический центр Pyramid Research.

Аналитики компании провели исследования, результаты которого показали, что среднегодовая динамика в местной валюте покажет отрицательный результат и составит -0,7%. В целом, доход телеком-рынка за уходящий год достиг 40,7 млрд гривен.

«Доходы рынка в долларах, как ожидается, будут снижаться 2021 года. Доход от передачи мобильных данных будет расти в среднем на 3,7% в местной валюте, и в 2021 году достигнет 7,2 млрд грн ($ 256m)», — сказано в отчёте компании.

Специалисты утверждают, что доля мобильного Интернета на средний чек абонента вырастет лишь в 2021 году – с нынешних 21% до 26,1%.

В то же время, по прогнозам экспертов, в течение четырёх последующих лет будет активно расти фиксированная VoIP, показывая средний темп роста – 8,2% в год в национальной валюте. Вместе с этим, широкополосный Интернет также будет показывать постепенный рост, среднегодовой показатель которого составит около 3,9%.

«Телекоммуникационный рынок Украины будет контролироваться двумя операторами — Киевстар и Vodafone Украины (МТС). Операторы будут сосредоточены на расширении 3G, пакетных бандлах и сервисах на основе данных, чтобы укрепить свои позиции на рынке», — рассказали эксперты Pyramid Research.