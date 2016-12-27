Полномасштабная модернизация НТКУ будет стоить 100 миллионов долларов

Для полного обновления Национальной общественной телекомпании Украины потребуются 100 млн долларов США, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на первого замглавы НТКУ Александра Харебина.

Харебин поведал о реформе Национальной общественной телекомпании, которая проводится для создания независимого общественного вещания.

«Было принято решение о присоединении всех областных ТРК, НРКУ и студии Укртелефильм, а также телеканала Культура к НТКУ. НТКУ фактически стала площадкой для создания общественного вещания», — заявил он.

С первым этапом реформы была покончено 30 сентября – осуществилось административное объединение всех компаний НТКУ, а все юридические офисы компаний прекратили свою работу. Уже с 1 января 2017 года НТКУ начнёт передавать активы в будущую НОТУ.

«ФГИ на основании отчетов независимых оценщиков оценил уставной капитал ПАТ в 2,544 млрд грн. В эту оценку, к сожалению, не вошли нематериальные активы, к которым относятся интеллектуальные права на весь контент, создававшийся государственными ТРК на протяжении десятилетий. Они выведены за рамки нынешней оценки и точно будут оценены уже в рамках будущего ПАТ. Причина — их корректная оценка требует длительного времени», — пояснил Харебин.

Он также подчеркнул, что глобальное обновление основных фондов в ближайшем будущем станет основной проблемой НОТУ. Полномасштабное переоснащение компании, по словам Харебина, потребует суммы, равной ста миллионам долларов США, что на сегодня составляет около 2,6 млрд гривен.

«В последний раз компания системно закупала оборудование в 1996 году. Это был так называемый японский кредит, когда японское правительство профинансировало обновление телевизионного парка. Причем отмечу, что НТКУ до сих пор по нему должно деньги Укрэксимбанку. Очевидно, что гораздо эффективнее для нового общественного вещателя было бы изначально все создать с нуля. Начиная от покупки современного оборудования и заканчивая оптимизацией и структурой штата. Но вы же знаете, что у нас страна-собес. Поэтому было принято решение преобразовывать существующее государственное телевидение в такое же отягощенное долгами и обязательствами публичное», — резюмировал замглавы Национальной телекомпании Украины.